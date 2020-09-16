Как отчитаться по НДС за 3 квартал 2020 года?

В третьей декаде октября 2020 года нужно отчитаться по НДС за 3 квартал. Кто должен то сделать? Каким способом? Есть ли новая форма декларации по НДС за 3 квартал 2020? Ответы в нашем материале.

Кто должен сдать декларацию по НДС

Отчитаться по НДС должен любой, у кого в течение налогового периода (в нашем случае третьего квартала 2020 года) прошла хотя бы одна операция, требующая исчисления и уплаты налога. Это может быть:

операция или операции, «стандартно» облагаемые НДС (поименованные в п. 5 ст. 174 НК РФ);

выплата, произведенная в пользу иного лица, по которой плательщик становится налоговым агентом по НДС, т.е. обязан удержать налог у источника и перечислить в бюджет РФ (такие случаи перечислены в пп. 2–5 ст. 161 НК РФ);

выставление покупателю счета-фактуры с НДС в случаях, если продавец:

изначально не является плательщиком НДС, например, находится на спецрежиме или пользуется освобождением по ст. 145 НК РФ;

ведет деятельность, освобождаемую от НДС по нормам НК РФ.

Если организация (или ИП) является плательщиком НДС (например, находится на ОСНО или перемещает товары через таможенную границу ЕАЭС), но в отчетном периоде операций с НДС не было – продекларировать это все равно нужно, подав нулевую декларацию.

Также, если в отчетном периоде имела место приостановка деятельности – не было не только операций с объектом налогообложения, но и движения денежных средств по счетам и в кассе, допускается вместо декларации по НДС сдать единую упрощенную налоговую декларацию (ЕУНД).

Когда и как сдавать отчет по НДС за 3 квартал 2020

Срок сдачи декларации по НДС за 3 квартал 2020 года определен в п. 5 ст. 174 НК РФ и предписывает подать отчет в ИФНС не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

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В октябре 2020 года будет уже привычная «подвижка» из-за попадания последнего дня срока на выходной (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Декларацию по НДС за 3 квартал 2020 можно будет сдать без штрафа до окончания 26 октября 2020 года (воскресенье 25 октября переносится на 26-ое).

Декларация по НДС может быть сдана только в электронном виде по каналам ТКС. Напомним, что по нормам п. 5 ст. 174 НК РФ, бумажная декларация будет считаться не сданной при любом способе доставки в налоговую.

Правило электронной подачи распространяется и на «нулевку». Единственный вариант отчитаться об отсутствии облагаемых НДС операций на бумаге – подача ЕУНД, в случае, если это возможно.

Срок сдачи ЕУНД отличается от срока сдачи заменяемых ею деклараций. Согласно ст. 80 НК РФ сдать ЕУНД нужно не позже 20 числа месяца, идущего за отчетным периодом. То есть, если вместо декларации по НДС за 3 квартал 2020 вы приняли решение сдать ЕУНД, сделать это нужно до 20 октября 2020. По календарю это вторник, поэтому никаких переносов нет.

Форма декларации по НДС за 3 квартал 2020

Декларацию по НДС за 3 квартал 2020 года следует составлять по форме, утвержденной приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558 в редакции от 20.11.2019. При формировании декларации заполняют те разделы, для которых у налогоплательщика есть данные.

Коммерческая фирма или ИП на ОСНО, который просто что-то продает и покупает (не налоговый агента по НДС, не экспортер и не посредник,) должен внести данные в:

титульный лист;

раздел 1, где показывается сумма НДС к уплате (к возмещению из бюджета);

раздел 3, в котором приводится расчет суммы налога;

разделы 8 и 9, в которых дублируются сведения из книги покупок и книги продаж соответственно.

Также, возможно, понадобится заполнить раздел 7. В нем отражаются не облагаемые НДС операции.

Остальные разделы декларации имеют индивидуальное предназначение. Их включают отчет, если были соответствующие операции. Например, налоговые агенты по НДС заполняют раздел 2.

Для сдающих «нулевку» заполненными окажутся только титульник и раздел 1 (из которого будет следовать, что ни налога к уплате, ни налога к возмещению в налоговом периоде не возникло).

Ввиду того, что декларация в любом случае готовится в электронном виде, с помощью программного обеспечения, мы не станем, как обычно, приводить в статье пример заполнения бумажной декларации. Только коснемся некоторых изменений в процессе заполнения в 2020 году.