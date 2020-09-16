Уволили через мессенджер: суд стал на сторону работодателя

Уволенный сотрудник Н. подал в суд на своего бывшего работодателя, компанию «Сибалюкс», за то, что тот расторг с ним трудовой договор по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (увольнение по собственному желанию), хотя работник не собирался уходить из компании.

По словам сотрудника, он вернулся в офис после отпуска и обнаружил, что из здания вынесли всю мебель и оргтехнику, а его рабочее место ликвидировали. Руководства в это время не было на месте, и на вопросы никто не мог ответить. Позже сотруднику сообщили, что он уволился по собственному желанию.

Уволенный сотрудник не согласился с этой формулировкой и потребовал восстановления в должности, выплаты зарплаты за время вынужденного прогула, выходного пособия за два месяца в связи с ликвидацией подразделения, компенсации морального ущерба и изменения записи в трудовой книжке.

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В ходе разбирательства выяснилось, что сотрудник заявил о своем желании уволиться, когда отправил фотографию заявления об уходе руководству через WhatsApp. Информацию передали в отдел кадров, сотрудник получил расчет и вышел на работу в другую организацию.

Позже он отправил заявление бывшему работодателю в письменной форме и обращался к нему за документами, связанными с работой.

Суд первой инстанции встал на сторону истца, приняв во внимание, что изначально заявление не было подано в письменной форме. Однако апелляционный и кассационный суды сочли, что, раз истец не пытался отозвать свое заявление об увольнении, не выходил на работу после его написания, а также получил все положенные деньги и документы, его можно считать уволившимся по собственному желанию.