Новость о покупке Яндексом «Тинькофф Банка» несет интригу. И она не в том, что у Сбербанка появился новый конкурент

Новость о возможной покупке Яндексом «Тинькофф Банка» несет в себе очень интересную интригу.

И она совсем не в том, что Тинькофф теперь будет конкурировать со Сбербанком, все-таки «Тинькофф Банку» очень далеко до Сбера и Яндекс в этой банковской конкуренции вряд ли сильно поможет.

Новая интрига теперь разгорится в конкуренции... двух бирж, Московской и Санкт-Петербургской.

«Тинькофф Банк» был главным брокером, кто сумел по настоящему раскрутить рынок иностранных ценных бумаг на Санкт-Петербургской бирже. Еще несколько лет назад, начиная по-сути с нуля, Санкт-Петербургская биржа не стала конкурировать с Московской бирже на рынке российских акций, а запустила рынок иностранных акций, а именно - американских. На это Московская биржа смотрела тогда снисходительно и свысока, мол пусть балуются. Мол, тот кто хочет торговать иностранными бумагами будет торговать через брокеров напрямую на Нью-Йоркской бирже, мол Санкт-Петербургская биржа зря потратит время и деньги.

📌 Реклама

Но команда бывшей биржи РТС (кто и управляет Санкт-Петербургской биржей) упорно работала, нарабатывала опыт, технологии и убеждала брокеров помочь ей в раскрутке проекта.

И главным таким брокером стал - «Тинькофф Банк».

Запустив очень удобное и простой приложение "Тинькофф инвестиции", они обеспечили привлечение огромного количества новых частных клиентов на фондовый рынок.

Это был настоящий прорыв! «Тинькофф Банк» стал надолго лидером по привлечению новых частных клиентов на фондовый рынок.

Но самое интересно оказалось в том, что частники, клиенты Тинькоффа, стали выбирать торговлю не российскими акциями на Московской бирже, а... иностранными акциями через Санкт-Петербургскую биржу. И это понятно, ведь количество качественных эмитентов на Московской бирже - десятки компаний, а на американском рынке их... тысячи.