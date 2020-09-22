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Новость о покупке Яндексом «Тинькофф Банка» несет интригу. И она не в том, что у Сбербанка появился новый конкурент

Иллюстрация: Борис Мальцев/Клерк

Новость о возможной покупке Яндексом «Тинькофф Банка» несет в себе очень интересную интригу.

И она совсем не в том, что Тинькофф теперь будет конкурировать со Сбербанком, все-таки «Тинькофф Банку» очень далеко до Сбера и Яндекс в этой банковской конкуренции вряд ли сильно поможет.

Новая интрига теперь разгорится в конкуренции... двух бирж, Московской и Санкт-Петербургской.

«Тинькофф Банк» был главным брокером, кто сумел по настоящему раскрутить рынок иностранных ценных бумаг на Санкт-Петербургской бирже. Еще несколько лет назад, начиная по-сути с нуля, Санкт-Петербургская биржа не стала конкурировать с Московской бирже на рынке российских акций, а запустила рынок иностранных акций, а именно - американских. На это Московская биржа смотрела тогда снисходительно и свысока, мол пусть балуются. Мол, тот кто хочет торговать иностранными бумагами будет торговать через брокеров напрямую на Нью-Йоркской бирже, мол Санкт-Петербургская биржа зря потратит время и деньги.

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Но команда бывшей биржи РТС (кто и управляет Санкт-Петербургской биржей) упорно работала, нарабатывала опыт, технологии и убеждала брокеров помочь ей в раскрутке проекта.

И главным таким брокером стал - «Тинькофф Банк».

Запустив очень удобное и простой приложение "Тинькофф инвестиции", они обеспечили привлечение огромного количества новых частных клиентов на фондовый рынок.

Это был настоящий прорыв! «Тинькофф Банк» стал надолго лидером по привлечению новых частных клиентов на фондовый рынок.

Но самое интересно оказалось в том, что частники, клиенты Тинькоффа, стали выбирать торговлю не российскими акциями на Московской бирже, а... иностранными акциями через Санкт-Петербургскую биржу. И это понятно, ведь количество качественных эмитентов на Московской бирже - десятки компаний, а на американском рынке их... тысячи.
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И обороты Санкт-Петербургской биржи стали стремительно расти, бить чуть ли не ежемесячно рекорд за рекордом, и в конце концов этим летом вышли на невиданную планку. Этим летом оборот на рынке акций Санкт-Петербургской биржи достиг уровня оборота по акциям на Московской бирже!

Случилось невероятное - на наш рынок опять вернулась конкуренция двух бирж, как было уже давно между ММВБ и РТС.

И одним из главных "виновником" этих рекордных оборотов Санкт-Петербургской биржи был именно банк Тинькофф. Но и не только он, к работе на рынке иностранных ценных бумаг потянулись все ведущие российские брокеры и банки.

Точнее... почти все. Все, кроме Сбербанка.

Сбербанк, как главный акционер Московской биржи не мог себе позволить раскручивать конкурирующую биржевую площадку и отказывался работать через Санкт-Петербургскую биржу. Но и сидеть в стороне от растущего интереса клиентов к иностранным бумагам тоже не мог.

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И вот августе, Московская биржа тоже объявила, что запускает у себя рынок иностранных бумаг, пытаясь хоть как-то компенсировать свое отставание.

Но уже поздно. Московская биржа слишком сильно отстала тут и в опыте и в технологиях.

А теперь.. пришла и эта интригующая новость - Яндекс может купить «Тинькофф Банк»!

Это даст еще бОльший приток частных клиентов в «Тинькофф Банк», а значит и на рынок иностранных акций, еще более усиливая отрыв.

По совокупности всех рынков (валютного, денежного, фондового) Московская биржа, конечно, еще больше Санкт-Петербургской.

Но интрига этой новой биржевой конкуренции растет на глазах.

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