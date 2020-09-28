Проверять водителей на трезвость можно дистанционно. Вместо медика – специальный аппарат

Компания БИОСОФТ — проект известного российского разработчика аппаратно-программных средств для биомедицинских систем, анонсировала три варианта системы дистанционных медицинских осмотров: программно-аппаратные комплексы (ПАК) КОДОС, СТРАЖ и КОДОС-А.

Аварии на дорогах часто происходят по вине нетрезвых водителей. И если частные автовладельцы сами несут ответственность за собственное состояние за рулем и влиять извне на это сложно, то корпоративные автопарки в силах контролировать здоровье и трезвость своего персонала.

Некоторые компании включают в штат медиков, которые тестируют водителей на наличие алкоголя в крови, отслеживают общее состояние здоровья и принимают решение: выпускать транспорт на маршрут или нет.

Но позволить себе такую роскошь, как собственная медсанчасть, могут немногие. Бюджет небольших и средних компаний может не выдержать такую нагрузку. Им на помощь приходят технологии.

Программно-аппаратные комплексы «БИОСОФТ»

Телемедицинское оборудование, разработанное специалистами компании, представлено в трех вариантах:

КОДОС — условно стационарный ПАК с пропускной способностью 300-400 осмотров в сутки. Комплекс весит 3,5 кг. При необходимости его несложно перемещать. ПАК оборудован термопринтером для выдачи наклеек с допуском водителей в рейс.

СТРАЖ — мобильный ПАК весом всего 450 граммов. Комплекс создан для дальнобойщиков, которые могут находится на маршруте длительное время. СТРАЖ управляется с Android-смартфона водителя и транслирует данные о состоянии здоровья контролирующему медику компании. Как отмечают специалисты БИОСОФТ, настолько компактных ПАКов на рынке еще нет.

КОДОС-А — антивандальный встраиваемый киоск с пуленепробиваемым дисплеем и корпусом из 7 мм стали. Он разработан специально для публичных точек осмотра на АЗС, стоянках большегрузного транспорта и пр. — там, где нет возможности постоянно контролировать его техническое состояние.

ПАК КОДОС успешно прошел регистрацию в качестве медицинского оборудования и измерительного средства. Его измерительные каналы признаны метрологически точными.

Все три комплекса имеют каналы для измерения:

артериального давления и частоты пульса (тонометр);

температуры (контактный и бесконтактный термометры);

паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкотестер);

насыщения крови кислородом (пульсоксиметр).

Наличие последнего особенно актуально. Пониженная сатурация крови (ниже 95%) может говорить о фиброзе легких при коронавирусе, обострении бронхиальной астмы, туберкулезе и прочих опасных заболеваниях.

Пульсоксиметр позволяет снизить распространение COVID-19 на предприятиях за счет быстрого выявления инфицированных.

Несмотря на дистанционный формат по закону решение о допуске водителя на маршрут обязан принимать медработник со специальной подготовкой к проведению предрейсовых и предсменных медосмотров и имеющий соответствующий диплом или сертификат. Такой специалист должен работать в лицензированной медицинской организации. Решение о допуске водителей медработник подтверждает усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.

Главное достоинство технологии в том, что один специалист — фельдшер или медсестра — может курировать сразу несколько предприятий независимо от их локации.

Второе преимущество — более высокая эффективность труда. Один штатный специалист, который проводит медосмотры непосредственно на предприятии, способен за рабочий день осмотреть не больше семидесяти человек. Телеметрия позволяет увеличить это количество в десять раз — до семисот человек за стандартную восьмичасовую смену.

Это возможно благодаря высокой скорости получения результатов и продуманной визуализации: результаты, полученные от приборов на предприятии, подсвечиваются зеленым или красным цветом в зависимости от величины показателей. Это помогает принять решение о допуске/недопуске намного быстрее.

Контролировать правильность прохождения медосмотра сотрудником компании помогает видеозапись процесса. Ее можно просматривать в ускоренном темпе — это также помогает ускорить осмотр и вынести вердикт. Кроме того, видеофиксация сводит к минимуму риск обмана со стороны водителей: когда авторизуется один, а алкотестирование вместо него проходит другой.

О пользе дистанционных медицинских осмотров

1. Они снижают вероятность мошенничества. Видеофиксация позволяет подтвердить факт прохождения процедуры каждым водителем.

2. Отсутствует возможность подкупа медика и возможность фальсификации результатов осмотра — система не позволяет вносить изменения.

3. Значительно снижается стоимость осмотров.

4. Отпадает необходимость лицензировать и оборудовать медицинский кабинет, нанимать медработников в штат предприятия.

5. Сервис экстерриториален. Для проведения осмотров нужен только интернет.

6. Отсутствует бумажная волокита (журналы и протоколы осмотров, путевые листы): вся документация генерируется автоматически и хранится не менее пяти лет.

Сколько это стоит

Цена комплексов стартует от 50 тысяч рублей. Для компаний, которые не могут позволить себе приобрести ПАК, ООО «БИОСОФТ-ПМО» предлагает его в виде услуги «под ключ», когда оборудование можно получить в аренду на срок, установленный договором на предрейсовые медосмотры.

В этом случае стоимость одного осмотра — около 40 рублей. Это намного дешевле традиционных «очных» медосмотров (средняя цена осмотра в Москве и МО колеблется в пределах от 70 до 110 рублей). Дешевле обойдется только покупка фиктивных документов о проведении осмотров. Несмотря на то, что это незаконно, такая практика, к сожалению, нередка среди недобросовестных перевозчиков.

БИОСОФТ предоставляет оборудование на тестовый период бесплатно. Генеральный директор компании Басс Виталий Игоревич:

«Данная опция позволяет Заказчику окончательно определиться о целесообразности внедрения технологии на предприятии и снять все страхи касательно качества оборудования и точности измерений».

Юридические основания к внедрению медицинской телеметрии

Сегодня как потребители, так и поставщики медицинских телеметрических услуг руководствуются целым рядом документов: статей Трудового Кодекса РФ, федеральными законами, приказами Минздрава России, Минздравсоцразвития РФ, Модельным законом «О телемедицинских услугах», ГОСТом «Дистанционная оценка параметров функций, жизненно важных для жизнедеятельности человека».

Хорошая новость в том, что сейчас на рассмотрении правительства находится законопроект № 972386-7, регламентирующий применение телемедицинских технологий именно в сфере предрейсовых медосмотров. Текст документа позволяет надеяться, что довольно скоро дистанционные медицинские осмотры полностью заменят традиционные.

О компании

БИОСОФТ более 15 лет разрабатывает и производит сложное медицинское оборудование. Наибольшую известность компания приобрела благодаря «искусственному сердцу» — переносному аппарату вспомогательного кровообращения «СТРИМ-КАРДИО».

Система дистанционных медосмотров разработки БИОСОФТ сегодня внедрена на более чем 30 коммерческих и государственных предприятиях.