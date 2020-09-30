Дарение квартиры — удобная сделка для близких родственников, но есть важные нюансы, которые надо знать при ее проведении. Если есть дарственная на квартиру, кто еще может претендовать на нее? Ответ на этот вопрос раскрою в моей сегодняшней статье.

Коротко об основах

Дарственная по своей природе является договором дарения, в котором стороны именуются как даритель и одаряемый. Основная цель данного договора заключается в безвозмездной передачи имущества в собственность одаряемому, независимо, является ли тот родственником или нет.

Дарственная, на мой взгляд, представляется наиболее выгодной сделкой для одаряемого. Ведь то, что подарено, того не вернешь! Оспорить дарственную на практике очень трудно. При оформлении дарственной даритель рискует потерей всяческих контактов и отношений с одаряемыми. Ведь высока вероятность того, что новые владельцы имущества могут «забыть» о нем сразу после подписания договора дарения. Но этот момент, в свою очередь, является очевидным минусом для самого дарителя.

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Особенности проведения сделок дарения:

В некоторых случаях договор дарения обязательно удостоверяется нотариусом: например, если дарится доля в квартире, отчуждается имущество несовершеннолетнего, или в сделке участвует представитель по доверенности. Без подписи нотариуса регистратор документы не примет.

Для регистрации прав в ЕГРН можно обратиться в Росреестр или МФЦ, если подарено недвижимое имущество.

Договор дарения заключается в обязательном порядке, если стоимость движимого имущества превышает 3 000 руб., либо дарится недвижимость: квартира, гараж, дом, участок и пр.

Даритель вправе отменить дарение в случаях, указанных в действующем законе.

Перейдем к основному вопросу данной статьи: кто еще может претендовать на квартиру по дарственной помимо одаряемого?

По закону вступление в наследство на квартиру по дарственной невозможно в силу того, что договор дарения предполагает переход права собственности только при жизни дарителя. Если договор дарения был составлен, но не зарегистрирован в Росреестре, то имущество, указанное в дарственной, переходит в общую наследственную массу.

Если речь идет о дарственной на квартиру после смерти, когда она была оформлена и зарегистрирована надлежащим образом, то впоследствии наследники на нее претендовать не смогут — имущество будет принадлежать только одаряемому и больше никому.