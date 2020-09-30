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Что отвечать сотрудникам на самые частые вопросы по командировкам

Отвечаем на самые распространённые вопросы о деловых поездках. Рассказываем о том, какие расходы компенсируют компании, можно ли отказаться от командировки и кто может рассчитывать на дополнительные отгулы после поездки.

Чем суточные отличаются от командировочных?

На командировку вам даётся две суммы: командировочные (для проживания и проезда) и суточные для свободного использования (обычно подразумевается питание и мелкие траты). По командировочным нужен отчёт, по суточным — нет (п. 3 ст. 217 НКРФ, то есть сэкономленные суточные — ваши).

Суточные должны платить до командировки авансом (Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749).

Какие в 2020 году суточные?

Размер суточных не ограничен ничем, и компания может устанавливать размер на своё усмотрение. При этом п. 1 ст. 217 НК РФ предусматривает максимальные размеры суточных, которые не облагаются НДФЛ, это 700 ₽ за каждый день командировки на территории России и 2500 ₽ за каждый день командировки в других странах. Обычно эти суммы и ставятся как суточные.

Единый порядок для федеральных учреждений назначен Правительством (постановление от 02.10.2002 № 729) и составляет 100 ₽ за каждый день пребывания в командировке.

Суточные в увеличенном объёме положены руководителю только в том случае, когда деятельность компании определена как приносящая доход, либо за счёт экономии средств из бюджета.

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Если в течение командировки случаются официальные праздники, заплатят ли за эти дни суточные?

Да. Суточные положены за каждый день, включая праздники и выходные.

А ещё суточные начисляются за дни, на которые целиком или частично выпала дорога к месту командирования и обратно и периоды вынужденных остановок. То есть если вы приехали в 00:10 — вам заплатят за эти 10 минут дороги ночью как за целый день.

Правда, что платят вдвое больше, если я работаю в командировке в выходной?

Да. По статье 153 ТК РФ, каждый час работы в командировке в выходной оплачивается не менее чем в двойном размере, либо работник может выбрать компенсацию в виде отгула.

Дорога тоже считается работой, поэтому если вы едете куда-то в воскресенье, то получите повышенное вознаграждение за работу в выходной и надбавку за работу в ночное время, если дорога пришлась на период с 22:00 до 6:00. Но оплата пойдёт не за весь выходной, а только за часы в дороге.

А дорога в аэропорт считается временем командировки?

Обычно да. Днём выезда в командировку признаётся дата отправления поезда, самолёта, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы, а днём приезда из командировки считается дата прибытия в указанное место. Например, если работник едет в командировку на поезде, который отправляется 9 апреля в 23:55, днём начала командировки считается 9 апреля.

В Положении о служебных командировках в пункте 12 уточняется, что в расходы на проезд к месту командировки входит дорога к аэропорту, станции или пристани, при условии, что они находятся за пределами населённого пункта. Сотрудник может добираться туда на автобусе, маршрутке, поезде или судне.
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А если я заканчиваю командировку отпуском?

Бывает так, что сотрудник планирует остаться и провести свой отпуск в том же месте, куда его направили в командировку. Компания обязана оплатить билеты на проезд к месту командировки и обратно, даже если из командировки сотрудник сразу идёт в отпуск. Но от стоимости обратного билета у сотрудника удержат НДФЛ 13%.

Кто платит за такси в городе командировки?

Как договоритесь. Трудовой кодекс и Положение о служебных командировках напрямую не обязывают компанию оплачивать сотруднику поездки на городском транспорте во время командировки. Если иное не оговорено заранее, считается, что вы платите за проезд на общественном транспорте из суточных. Но обычно для руководителей есть отдельные пункты внутренних документов, регламентирующие использование такси.

Платный выбор места в салоне самолёта — что с этим?

По статье 264 Налогового кодекса РФ, в расходы на командировку включаются стоимость дороги в обе стороны, аэродромные сборы и подобные платежи, включая плату за смену места в самолёте. Выбрать и оплатить конкретное место в салоне можно на сайте авиакомпании. Распечатку электронного чека необходимо сдать вместе с авансовым отчётом.

Можно ли компенсировать командировку в выходные отгулом в будний день?

Да, такая возможность есть. Право сотрудника на отгул реализуется в том случае, если часы работы в командировке будут оплачены не в двойном размере, а в одинарном. Вид компенсации работник выбирает самостоятельно. То есть в конце поездки вам предложат подписать на выбор либо получение отгулов, либо двойную оплату дней командировки.

Могу ли я отказаться от командировки?

Если вы в отпуске или на больничном — да, можете. Если командировка приходится на выходной — тоже. Ещё в служебные поездки нельзя отправлять беременных, несовершеннолетних (кроме спортсменов и творческих работников), людей с ограниченными физическими возможностями (в случае, если поездка противоречит программе реабилитации).

Есть ограничения для матерей с тремя детьми; родителей и опекунов, единолично воспитывающих детей до 3 лет; родителей с детьми-инвалидами; и для тех, кто ухаживает за больными членами семьи.

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Во всех остальных случаях отказ от командировки ведёт к дисциплинарному взысканию и может быть причиной увольнения.

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