Что отвечать сотрудникам на самые частые вопросы по командировкам

Отвечаем на самые распространённые вопросы о деловых поездках. Рассказываем о том, какие расходы компенсируют компании, можно ли отказаться от командировки и кто может рассчитывать на дополнительные отгулы после поездки.

Чем суточные отличаются от командировочных?

На командировку вам даётся две суммы: командировочные (для проживания и проезда) и суточные для свободного использования (обычно подразумевается питание и мелкие траты). По командировочным нужен отчёт, по суточным — нет (п. 3 ст. 217 НКРФ, то есть сэкономленные суточные — ваши).

Суточные должны платить до командировки авансом (Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749).

Какие в 2020 году суточные?

Размер суточных не ограничен ничем, и компания может устанавливать размер на своё усмотрение. При этом п. 1 ст. 217 НК РФ предусматривает максимальные размеры суточных, которые не облагаются НДФЛ, это 700 ₽ за каждый день командировки на территории России и 2500 ₽ за каждый день командировки в других странах. Обычно эти суммы и ставятся как суточные.

Единый порядок для федеральных учреждений назначен Правительством (постановление от 02.10.2002 № 729) и составляет 100 ₽ за каждый день пребывания в командировке.

Суточные в увеличенном объёме положены руководителю только в том случае, когда деятельность компании определена как приносящая доход, либо за счёт экономии средств из бюджета.

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Если в течение командировки случаются официальные праздники, заплатят ли за эти дни суточные?

Да. Суточные положены за каждый день, включая праздники и выходные.

А ещё суточные начисляются за дни, на которые целиком или частично выпала дорога к месту командирования и обратно и периоды вынужденных остановок. То есть если вы приехали в 00:10 — вам заплатят за эти 10 минут дороги ночью как за целый день.

Правда, что платят вдвое больше, если я работаю в командировке в выходной?

Да. По статье 153 ТК РФ, каждый час работы в командировке в выходной оплачивается не менее чем в двойном размере, либо работник может выбрать компенсацию в виде отгула.

Дорога тоже считается работой, поэтому если вы едете куда-то в воскресенье, то получите повышенное вознаграждение за работу в выходной и надбавку за работу в ночное время, если дорога пришлась на период с 22:00 до 6:00. Но оплата пойдёт не за весь выходной, а только за часы в дороге.

А дорога в аэропорт считается временем командировки?

Обычно да. Днём выезда в командировку признаётся дата отправления поезда, самолёта, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы, а днём приезда из командировки считается дата прибытия в указанное место. Например, если работник едет в командировку на поезде, который отправляется 9 апреля в 23:55, днём начала командировки считается 9 апреля.