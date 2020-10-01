Опять вы про этот управленческий учет заливать будете, скажете вы. Что я, без него никому не нужен? Дело бухгалтера — бухгалтерский и налоговый учет, а всем остальным пусть коммерческий директор занимается.

Но что если никакого финансового (или хотя коммерческого) директора в вашей маленькой компании просто нет?

Или если шеф все чаще начинает смотреть в сторону аутсорсинга?

В любом случае, рано или поздно дела у компании, где управленческий учёт не ведётся, пойдут плохо. Что называется, поплывёте красиво, но как Титаник, непременно утонете. А значит, и ваш «чисто бухгалтерский» труд никому и даром будет не нужен.

Жёстко? Да. Объясняем, почему пора перестать прятать голову в песок.

Вот вам теория. Бизнес хаотично двигаться не может, ему нужна стратегия. Планы развития то есть. Но планы строятся на принятии управленческих решений. А принятие таких решений невозможно без элементарных данных. Насколько прибылен бизнес? Насколько закредитован? Какова доходность, какова рентабельность?

Как бухгалтер, вы не можете ответить на эти вопросы. Потому что ваша отчетность состоит из других показателей. Вот тут амортизационные расходы, вот там — выручка за год, вот здесь — сумма НДС или расходы на зарплаты сотрудников в этом месяце.

Сопоставляем: нестыковка. Баянистая история, скажете вы. Сто раз про это рассказывали! Ну где я время найду на вычисление всяких рентабельностей да ликвидностей? Это вообще не моя компетенция!

Вернёмся в начало. В вашей компании нет финансового директора (и коммерческого тоже). Или они есть — но не факт, что работают отлично. Представим, что им-то как раз плохо удаётся вести управленческий учёт. Догадываетесь, как повысится ваша ценность в глазах генерального, когда он выяснит, что поставить УУ на ноги помогли именно вы?

Какие вопросы сможет решать ваш гендир с вашей помощью?

принимать верные управленческие решения;

знать, что нужно сделать, чтобы заработать столько-то. И сколько в месяц и в год;

сколько для этого надо держать в обороте и сколько продавать;

какую отсрочку можно давать;

понадобится ли кредит;

можно ли позволить себе платить поставщикам предоплату;

какой бонус заплатить менеджерам, чтобы себя не обокрасть;

сколько проектов и с какой маржой нужно в год;

какие затраты пора сокращать.

Пример из жизни.

Один из первых финансовых показателей «здоровья» бизнеса — это отсутствие кассовых разрывов. Знакомое понятие, верно?

Зачастую дело происходит так: вам приходит аванс от крупного клиента, сумма на расчетном счете не дает покоя, поэтому вы принимаете решение вытащить деньги в виде заработанной прибыли. И планируете, что текущие расходы будете покрывать за счёт вновь присланного аванса (либо от этого же клиента, либо от других — не столь важно). Все бы ничего, но иногда наступает такой момент, когда новых авансов недостаточно (к примеру, падает объём продаж) или же вы вытащили слишком много денег.

Отсюда возникает кассовый разрыв. Что делать?

Сиюминутно — решать проблему с кассовым разрывом путём привлечения сторонних средств, либо внесением личных (к примеру, займ собственника).

А чтобы такого больше не было — внедряем управленческий учёт, считаем свою прибыль и, исходя из полученной суммы, понимаем, сколько на самом деле мы безопасно можем вытащить из бизнеса.

И теперь — финальные аргументы.

Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Потому что именно «управленка» необходима для роста и развития бизнеса.

Бухгалтеры, которые если не перешли в финдиры, но стали готовить управленческую отчетность для собственника, получают в 5-7 раз больше своих коллег, сосредоточенных исключительно на «обслуживании» налоговиков.