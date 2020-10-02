Топ примеров того, как нельзя себя вести при налоговых проверках

Классический страх для любого бухгалтера и собственника бизнеса: не дай бог нагрянет инспекция с проверкой. Но практика показывает, что вызвать подозрения налоговой довольно просто — как говорится, знал бы, где упадешь, соломки бы постелил.

В этой статье мы ещё раз проговорим основные моменты, которые могут привести к визиту налоговиков в ваш офис, и посмотрим на типичные примеры неправильного поведения, когда не самые долгожданные гости уже нагрянули.

Как понять, что гости точно приедут

Итак, вот список поводов к подозрениям со стороны налоговиков:

дробление бизнеса. Классика и притча во языцех последнего времени, ибо причин навлечь на себя такое подозрение много, а вот защититься от них способов намного меньше;

слишком низкие зарплаты в вашей компании (ниже, чем в среднем по отрасли);

слишком низкая налогооблагаемая база (меньше налогов, чем, опять же, в среднем по отрасли);

чрезмерное количество убытков или высокий рост расходов по сравнению с доходами;

заключение сделок с фирмами-однодневками (конечно, когда всё это — уже доказанные факты).

На самом деле, все эти основания можно изучить подробнее в Приказе ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок». Изучить — и предотвратить возможные претензии и выездные проверки. Но давайте представим, что что-то пошло не так, и с проверкой всё-таки приехали.

Что при выездной проверке делать точно не надо

Визит налоговиков — событие нервное и неприятное для всех, поэтому давайте держать себя в руках. И вооружаться знанием своих прав, конечно. Итак, не надо:

Пускать всех подряд вас проверять

Потому что потом может выясниться, что в составе приехавших были совершенно странные личности, которые не то что к выездной проверке отношения не имеют — а вообще не уполномочены никакие проверки проводить.

Здесь надо знать, что вы имеете полное право сверить список лиц, указанных в решении о выездной проверке, с теми, кто в реальности к вам приехал (и заодно выяснить, не нарушены ли сроки её проведения). И как минимум — указать на это нарушение. А как максимум — вовсе не пустить эту компанию на порог.

Оставлять на самотек передаваемые проверяющим документы

Известны ситуации, когда когда инспектор специально показывает свою некомпетентность и несерьезность, благодаря чему сотрудники проверяемой компании теряют бдительность в ходе проверки. И перестают тщательно контролировать документы, которые передают налоговикам, как и свои ответы на вопросы проверяющих.

А в итоге эти самые проверяющие получают всю информацию, которая им нужна — и даже больше, чем надо.

Чтобы исключить такую историю, заранее назначьте ответственное лицо, через которое и будет проходить передача. То есть контролируйте процесс. А в идеале — составьте опись передаваемых документов, чтобы исключить их потерю в дальнейшем.

Забывать при выемке документов про мотивированное постановление должностного лица налогового органа, проводящего проверку

Это должен быть официальный документ, подписанный руководителем инспекции, которая проводит проверку. Потому что выемка документов вовсе не означает обыска или изъятия всех бумаг подряд в любое время суток. Вот только некоторые ограничения, которые нужно знать об этом процессе.

В соответствии с п. 3 ст. 94, п. 2 ст. 98 НК РФ выемка осуществляется в присутствии налогоплательщика с участием минимум двух понятых. Согласно п.2 ст. 94 НК РФ производить выемку документов и предметов в ночное время (с 22.00 до 06.00 по местному времени — ст. 5 УПК РФ) незаконно.

Умалчивать обо всех зафиксированных правонарушениях

Есть довольно очевидное и важное правило: с каждым зафиксированным нарушением увеличивается вероятность успеха при обжаловании результатов проверки. Поэтому при обнаружении очередного такого нарушения не начинайте скандал, а фиксируйте всё в деталях, требуйте занести в документы по итогам проведения проверки. И не подписывайте их до тех пор, пока это не произойдёт.

Впрочем, совсем отказаться от подписания документов вы все равно не сможете. Поэтому если вы не согласны результатами, подпишите документ, но с добавлением комментария. О чем в нем нужно сказать? Во -первых, о вашем несогласии с информацией, изложенной в акте, во-вторых — о планируемой подаче возражений в установленном законом порядке.