Тех, кого собственник не может выселить из своей квартиры, стало больше: новые решения судов

Для собственника квартиры задача по выселению «неугодных» жильцов теперь решается значительно проще: тот, кто стал для него бывшим членом семьи, утрачивает право на жилье и по решению суда может быть принудительно выставлен за дверь.

Но, как часто бывает, применить одно правило на все случаи жизни невозможно. Например, отказ от участия в приватизации наделяет жильца правом пожизненного пользования квартирой — так что, даже став бывшим членом семьи собственника, он не подлежит выселению даже через суд.

Ну а судебная практика в последнее время продолжает наполняться новыми примерами, где собственнику так и не удалось добиться выселения жильца из своей квартиры. Рассмотрим, кто еще может стать таким проблемным жильцом.

Мать ребенка, которой негде жить

Развод родителей не влияет на права ребенка — поэтому он может продолжать проживать в квартире своего отца, к примеру, т. к. остается членом его семьи.

А вот его мать, которая стала бывшей супругой для собственника, по закону утрачивает право на его квартиру. Но ситуация может измениться, если у нее нет другого жилья, а также возможности его приобрести.

Учитывая это и другие обстоятельства, суд может сохранить за матерью право пользования квартирой бывшего супруга на определенный срок (это предусмотрено ч. 4 ст. 31 ЖК РФ).

Например, суд г. Казани отказался выселять бывшую супругу собственника квартиры до достижения ребенком 14-летнего возраста. Было учтено, что отец ребенка живет отдельно, воспитанием ребенка не занимается, но при этом его квартира является единственным жильем для ребенка и его матери. А доходы матери не позволяли ей обеспечить себя и ребенка отдельным жильем (Кировский р-й суд г. Казани, дело № 2-1809/19).

Полный банкрот

В последнее время чаще стали выноситься решения, которые не позволяют новому собственнику жилья выселить его предыдущего владельца и членов его семьи, если квартира была продана с торгов за долги.

Закон позволяет лишать должника даже единственного жилья, если оно было предметом ипотеки, а кредит банку так и не удалось вернуть.

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Однако, чтобы не выгонять человека на улицу (особенно, когда у него маленькие дети), суды стали применять по аналогии уже упомянутую ранее норму ч. 4 ст. 31 ЖК РФ и сохранять право пользования жильем за бывшим собственником на определенный срок (как правило, от 6 месяцев до 1 года).

Поэтому тот, кто приобрел такую квартиру, фактически лишается возможности вселиться в нее в течение этого времени (например, решение Заинского горсуда РТ по делу № 2-616/2019, Амурского горсуда ХК по делу № 2-1179/2019).

Вообще, по закону (ст. 95 ЖК РФ) такие должники должны выселяться не на улицу, а в муниципальное жилое помещение маневренного фонда. Но, видимо, в отсутствие этого фонда суды вынуждены решать жилищную проблему должников за счет новых собственников таких квартир.

Не член семьи, а «контрагент»

Применить правило о выселении бывшего члена семьи собственника и вовсе не удастся, если жильца изначально вселили по иному основанию — в частности, по гражданско-правовому договору (найма или безвозмездного пользования жильем).

В таком случае при решении вопроса о выселении суд будет руководствоваться не Жилищным кодексом РФ, а условиями заключенного договора и Гражданским кодексом РФ. Поэтому далеко не всегда собственнику удастся выиграть этот спор.

Например, в одном деле, которое рассматривал суд Санкт-Петербурга, свекровь оформила невестке регистрацию в своей квартире на основании договора найма (видимо, не желая признавать ее членом семьи собственника).

Закон такое вполне допускает: все, кроме близких родственников (это дети, супруг и родители), признаются членами семьи собственника только в том случае, если он прямо назвал их таковыми при вселении и оформлении регистрации (ч. 1 ст. 31 ЖК РФ).