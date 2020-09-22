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Куда обращаться и что делать, если соседи шумят по ночам или днем

Шумные соседи, проводящие строительные работы, слушающие громкую музыку или отмечающие праздничные даты в позднее время, часто доставляют неудобства. Как замерить уровень шума, в какое время шуметь можно, а когда нельзя, что делать с шумными соседями и что им грозит, рассказываем далее.

Причины шума из соседней квартиры

Причины шума могут быть абсолютно разными:

  1. Громкая музыка.
  2. Ремонтные работы.
  3. Крики.
  4. Свист.
  5. Пение.
  6. Игра на музыкальных инструментах.
  7. Громкий стук, шуршание, скрежет.

Следует отличать систематические шумы, которые могут генерироваться людьми или техникой в любое время суток, и громкие звуки в ночное время. Юридическая разница между ними состоит в том, что систематический шум — это нарушение санитарных норм, а громкие звуки в ночное время — нарушение административного законодательства.

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Соответственно, и действовать соседям нужно в зависимости от конкретной ситуации. Вопросы о регулярном нарушении тишины приборами, гражданами при проведении строительных, дорожных работ, в результате деятельности организаций общественного питания, функционирования общественного транспорта и т. д. относятся к компетенции Роспотребнадзора.

Что касается резких звуков, издаваемых ночью (громкой музыки, криков, свиста, пения, применения пиротехники, ремонта у соседей и т. д.), то это правонарушения, фиксировать которые имеют право сотрудники полиции. Что же касается рассмотрения дел об административных правонарушениях, то полномочиями наделены либо сотрудники внутренних дел, либо административные комиссии.

Как измерить уровень шума

Для измерения шума используют специальные приборы, называемые шумомерами. Также шум можно замерить при помощи специальных компьютерных программ. Сегодня даже есть приложения для мобильных телефонов, которые определяют уровень шума. Замеры, сделанные непрофессионально, могут только указывать на то, что уровень шума превышен, но доказательством в суде показания таких приборов служить не могут.

Если шум в квартире систематически превышается, ее жильцам необходимо обратиться за профессиональной помощью к специалистам Роспотребнадзора (именно данный орган власти наделен полномочиями по контролю за соблюдением санитарных норм и правил).

Специалисты Роспотребнадзора произведут замеры шума в квартире, обозначат местонахождение его источника и составят компетентное заключение, которое в будущем можно использовать при обращении в правоохранительные органы или суд.

Какой уровень шума допустим

Предельно допустимые уровни шума в дневное и ночное время в жилых помещениях приведены в таблице в п. 6.3 Санитарных норм 2.2.4/2.1.8.562-96. Так, уровень шума днем не должен превышать 55 дБ, а ночью — 45 дБ. Если речь идет о гостиницах и общежитиях, то показатели составляют 60 и 50 дБ соответственно.

Чтобы легче ориентироваться в данных цифрах, нужно знать, что отчетливо слышимый разговор соседей — это уровень шума порядка 40–45 дБ. Слышимый радиоприемник или телевизор — это порядка 50–55 дБ.

Когда соседям запрещено шуметь

Помимо предельного уровня шума, в российском административном законодательстве существует запрет на любые громкие звуки в ночное время.
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Ночным временем обычно принято считать промежуток с 23 до 7 часов. В этот период запрещено:

  • прослушивание громкой музыки, свист, пение, крики;
  • проведение строительных, ремонтных и прочих работ, которые производят шум;
  • использование пиротехники и т. д.

Однако диапазон часов, когда нельзя шуметь, устанавливается региональным законодательством. И если с 23 до 7 часов шуметь нельзя везде, то в ряде регионов могут быть установлены дополнительные ограничения.

Так, шуметь может быть запрещено в период тихого часа — с 13 до 15 часов ежедневно. Кроме того, могут существовать дополнительные ограничения для выходных и праздничных дней. К примеру, период тишины в выходные может длиться с 23 до 10 часов и т. д.

Также не стоит забывать, что в ряде случаев шум в ночное время будет правомерен. Например, если коммунальные службы устраняют аварию, проводится пресечение преступных действий и т. д.

Кроме того, не считается нарушением законодательства о тишине обычная человеческая жизнедеятельность. Например, если речь идет о шуме воды, плаче детей и т. д.

Куда жаловаться на шум в квартире

В зависимости от того, что является источником шума и в какое время он генерируется, есть 2 алгоритма действий: обращение либо в Роспотребнадзор, либо в полицию. Чтобы читателям было понятно, как действовать, распишем оба механизма действия пошагово.

Порядок действий пошагово

Итак, если соседи шумят в ночное или иное время, которое считается тихим часом, необходимо обращаться в полицию. Обычно, чтобы оперативно зафиксировать факты нарушения тишины, вызывается дежурный наряд.

Прибывшие полицейские проведут беседу с шумными соседями, при необходимости составят протокол об административном правонарушении.

После составления протокол передается на рассмотрение административной комиссии, которая будет принимать решение, какому наказанию следует подвергнуть правонарушителей.

Если предельные нормы шума регулярно превышаются днем, например при проведении строительных работ, функционировании того или иного оборудования, то для замеров шума приглашаются специалисты Роспотребнадзора. Полученное заключение будет доказательством. Каким образом его использовать, решать самим жильцам. Можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, органы прокуратуры, можно с иском в суд с требованием обязать соседей, других граждан или организацию прекратить соответствующие действия, о взыскании морального вреда и т. д.

Что грозит нарушителям

Административная ответственность за нарушение тишины устанавливается региональным административным законодательством. В среднем по России нарушителей тишины в ночное время ожидает штраф в пределах 1000–2000 руб.

В случае привлечения к ответственности за нарушение санитарных требований сотрудники Роспотребнадзора могут наложить на виновного штраф в пределах от 500 до 1000 руб. согласно ст. 6.4 КоАП РФ.

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Итак, порядок фиксации нарушений тишины и привлечения нарушителей к административной или гражданско-правовой ответственности в законодательстве прописан достаточно четко. Однако суммы штрафов, которые могут ожидать нарушителей, незначительны.

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