Куда обращаться и что делать, если соседи шумят по ночам или днем

Шумные соседи, проводящие строительные работы, слушающие громкую музыку или отмечающие праздничные даты в позднее время, часто доставляют неудобства. Как замерить уровень шума, в какое время шуметь можно, а когда нельзя, что делать с шумными соседями и что им грозит, рассказываем далее.

Причины шума из соседней квартиры

Причины шума могут быть абсолютно разными:

Громкая музыка. Ремонтные работы. Крики. Свист. Пение. Игра на музыкальных инструментах. Громкий стук, шуршание, скрежет.

Следует отличать систематические шумы, которые могут генерироваться людьми или техникой в любое время суток, и громкие звуки в ночное время. Юридическая разница между ними состоит в том, что систематический шум — это нарушение санитарных норм, а громкие звуки в ночное время — нарушение административного законодательства.

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Соответственно, и действовать соседям нужно в зависимости от конкретной ситуации. Вопросы о регулярном нарушении тишины приборами, гражданами при проведении строительных, дорожных работ, в результате деятельности организаций общественного питания, функционирования общественного транспорта и т. д. относятся к компетенции Роспотребнадзора.

Что касается резких звуков, издаваемых ночью (громкой музыки, криков, свиста, пения, применения пиротехники, ремонта у соседей и т. д.), то это правонарушения, фиксировать которые имеют право сотрудники полиции. Что же касается рассмотрения дел об административных правонарушениях, то полномочиями наделены либо сотрудники внутренних дел, либо административные комиссии.

Как измерить уровень шума

Для измерения шума используют специальные приборы, называемые шумомерами. Также шум можно замерить при помощи специальных компьютерных программ. Сегодня даже есть приложения для мобильных телефонов, которые определяют уровень шума. Замеры, сделанные непрофессионально, могут только указывать на то, что уровень шума превышен, но доказательством в суде показания таких приборов служить не могут.

Если шум в квартире систематически превышается, ее жильцам необходимо обратиться за профессиональной помощью к специалистам Роспотребнадзора (именно данный орган власти наделен полномочиями по контролю за соблюдением санитарных норм и правил).

Специалисты Роспотребнадзора произведут замеры шума в квартире, обозначат местонахождение его источника и составят компетентное заключение, которое в будущем можно использовать при обращении в правоохранительные органы или суд.

Какой уровень шума допустим

Предельно допустимые уровни шума в дневное и ночное время в жилых помещениях приведены в таблице в п. 6.3 Санитарных норм 2.2.4/2.1.8.562-96. Так, уровень шума днем не должен превышать 55 дБ, а ночью — 45 дБ. Если речь идет о гостиницах и общежитиях, то показатели составляют 60 и 50 дБ соответственно.

Чтобы легче ориентироваться в данных цифрах, нужно знать, что отчетливо слышимый разговор соседей — это уровень шума порядка 40–45 дБ. Слышимый радиоприемник или телевизор — это порядка 50–55 дБ.

Когда соседям запрещено шуметь

Помимо предельного уровня шума, в российском административном законодательстве существует запрет на любые громкие звуки в ночное время.