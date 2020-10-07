Больничный лист: судебная практика в пользу компаний

Больничный лист — это основание для выплаты работникам пособий, а также для зачета расходов на их выдачу в счет уплаты страховых взносов. Именно поэтому при проверках ФСС РФ с особой тщательностью подходит к их изучению. И если находит ошибки в оформлении, то зачастую лишает компанию права на вычет. Мы собрали примеры свежей судебной практики, когда компаниям удалось отстоять свои права. Кроме того, вы узнаете, как повлиял больничный на исход дела при спорах работодателей с работниками.

Суды указали, какие ошибки в больничных листах несущественные

В ходе выездной проверки ФСС пришел к выводу, что ИП представил ненадлежаще оформленные листки нетрудоспособности работников, которым фонд выплатил больничные пособия. В связи с этим ФСС попросил возместить ему расходы на выплату страхового обеспечения указанным лицам.

Поскольку вернуть деньги ИП отказался, фонд обратился в суд, но три инстанции ему отказали (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26.06.2020 № Ф01-10655/2020).

Суды установили, что основанием для признания выплат неправомерными стала недостоверность представленных компанией сведений. В частности, при подшивке больничных листов для архива часть сведений была повреждена. Также были обнаружены исправления в графе «освобождение от работы», а строка «место работы — наименование организации» вообще была не заполнена.

Однако при судебном разбирательстве подтвердилось, что работники действительно болели. Доказательства того, что больничные листы недостоверны, не были представлены. При этом недостатки в их оформлении не повлияли на сведения, необходимые для назначения выплат.

Должен ли ФСС возмещать декретные выплаты снятому с учета страхователю

Предпринимательница спустя полтора месяца после снятия с учета в ФСС обратилась в фонд за возмещением ранее выплаченных сотруднице соцпособий. Управление отказало со ссылкой на то, что не имеет с ней больше отношений, которые позволили бы произвести страховые выплаты. ИП обратилась в суд, где три судебные инстанции признали за ней право на возмещение.

Арбитры указали, что согласно закону о соцстраховании фонд по факту обращения страхователя за компенсацией проверяет, действительно ли спорные выплаты производились и был соблюден порядок. Указанные факты предпринимательница документально подтвердила, нарушений с ее стороны фонд не обнаружил. ИП продолжает вести бизнес, но без наемного персонала и регистрации в ФСС, что не отменяет ее права на возмещение.

Судьи отметили, что действующий механизм соцстрахования предполагает компенсацию фондом спорных расходов работодателя. Доводы чиновников арбитры оценили как несостоятельные.

Ежедневное сокращение работы на 2 часа не лишает декретницу пособия

Находясь в отпуске после рождения ребенка, женщина продолжала свою работу на предприятии по графику неполного рабочего дня. Ее трудовое время составляло шесть часов вместо положенных восьми.

По результатам проверки ФСС не принял к зачету расходы организации на выплату пособия этой работнице. По мнению фонда, ежедневное уменьшение режима труда на 2 часа с пропорциональной оплатой является незначительным. Такой график работы не позволяет осуществлять уход за ребенком. Суды двух инстанций с этим решением согласились, пояснив, что в данном случае пособие представляет собой не компенсацию утраченной зарплаты, а является мерой материального стимулирования сотрудника.

Однако вышестоящий суд с подобной позицией не согласился. Судья разъяснил, что закон не определяет минимальное количество часов, на которое можно уменьшить рабочий день сотрудника в декрете. Также не предусматривается случаев, когда размер пособия можно пересчитать в зависимости от длительности рабочих часов.

Кроме того, ФСС не доказал, что утрата части зарплаты при сокращенном рабочем времени настолько минимальна, что пособие стало не компенсацией, а дополнительным материальным стимулированием.

Верховный Суд оставил указанное решение в силе (Определение от 12.02.2020 № 307-ЭС19-27208).

Отметим, что 7-часовую ежедневную работу суды признали основанием, исключающим получение пособия. В этих случаях деньги, выплачиваемые в период ухода за ребенком, социальной направленности не имеют.

Больничный без осмотра не препятствует зачету страховых взносов

Фонд провел выездную проверку страхователя, по результатам которой составил акт о выявлении нарушения. Выяснилось, что компания выплатила сотруднику больничное пособие на основании листка нетрудоспособности, выданного без осмотра. Работодатель обратился в суд. Он заявил, что больничный подписан председателем врачебной комиссии. Кроме того, фонд не оспаривал факт болезни работника.

Суд признал, что у соцстраха не было оснований для отказа в зачете суммы пособия в счет уплаты страховых взносов. Сославшись на Постановление Президиума ВАС РФ от 11.12.2012 № 10605/12, арбитры указали, что факт выдачи листков нетрудоспособности с нарушением не является основанием для отказа в принятии к зачету расходов на выплату пособий.

Кроме того, закон № 255-ФЗ дает право ФСС предъявлять иски к медучреждениям за необоснованно выданные или неверно заполненные больничные. Аналогичные полномочия на страхователей не распространяются.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.08.2019 № Ф05-12740/2019

Ошибка в дате больничного — не повод отказывать в зачете пособия

Работница взяла больничный по беременности и родам. В добавок к основному листку нетрудоспособности ей выдали второй, на дополнительные дни отпуска из-за осложнений при родах. Однако дату на больничном поставили не ту, что должна была быть, а на день позже.

ФСС РФ, обнаружив это нарушение, к зачету расходы фирмы не принял. Тем не менее, подчеркивают суды, не всякое нарушение в порядке выдачи больничных свидетельствует о том, что совершенные выплаты незаконны.

Суды выяснили, что фонд не оспаривает сам факт наступления страхового случая и не заявляет, что нет доказательств недостоверности больничного. Следовательно, сделали вывод судьи, если страховой случай наступил, а средства были потрачены целевым образом, то в этой ситуации ошибка в больничном не может являться основанием для отказа в выплате пособий застрахованным лицам.

Следовательно, резюмировали суды, соцстрах неправомерно не принял к зачету выплаченные фирмой пособия.

Представители ФСС РФ не согласились с таким решением и подали кассационную жалобу, однако окружной арбитраж отказал в ее удовлетворении.

📌 Реклама

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 20.02.2019 № А19-11796/2018

Больничный надо оплатить даже спустя три месяца после увольнения

Сотрудник 22.05.2017 уволился из компании по собственному желанию.

В период с 30.05.2017 по 29.06.2017 ему были открыты листы нетрудоспособности

Он 11.08.2017 предъявил эти листы компании для оплаты, но она их не оплатила.

Тогда выздоровевший бывший сотрудник написал жалобу в трудовую инспекцию. Из нее пришли с проверкой и установили, что по состоянию на ноябрь 2017 года больничные все еще не оплачены, что является нарушением ст. 183 ТК РФ и ст. 15 закона № 255-ФЗ.

Из данных норм следует, что оплачивать больничные работодатель должен не только в период работы сотрудников, но и в течение 30 календарных дней со дня их увольнения.

Пособие назначается в течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его получением, к которому прилагаются листки о неспособности временно трудиться. Выплачивается данное пособие на следующий день после назначения.

В связи с этим инспекторы назначили штраф по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в размере 30 тыс. рублей.

Попытка организации оспорить санкции успеха ни в одной инстанции не имела.

Постановление Верховного Суда РФ от 18.01.2019 № 30-АД18-1

Когда больничный лист увольнению не помеха

Уборщица театра эстрады, работавшая по срочному трудовому договору, была уволена в связи с окончанием срока его действия. Увольнение пришлось на период ее нахождения на больничном, поэтому женщина решила оспорить его в суде.

Увы, и первая и вторая инстанции признали увольнение законным.

Дело в том, что срочный трудовой договор позволяет расставаться с сотрудниками даже в период болезни, поскольку срок трудовых отношений оговаривается заранее и увольнение является объективным условием договора, а не волей работодателя.

Требование женщины признать срочный трудовой договор заключенным на неопределенный срок также не увенчалось успехом. Гражданка утверждала, что заявление о приеме на работу на условиях срочного договора она писала задним числом и по принуждению. Однако срок для обращения в суд по этому поводу ею был пропущен. И хотя нарушение своих прав она осознавала в момент подписания документа, иск в суд подала почти год спустя.

Апелляционное определение Московского городского суда от 12.12.2018 № 33-54921/2018

Компания вправе оплатить за свой счет не три, а два дня больничного

Общество обратилось в суд с требованием отмены решения ФСС РФ об отказе принятия к зачету пособий по листкам временной нетрудоспособности.

По мнению фонда, страхователь произвел неверный расчет количества дней нетрудоспособности, возмещаемого за счет средств работодателя.

Дело в том, что вместо трех первых дней заболевания бухгалтерия оплатила два. Причина — работники занемогли уже после рабочей смены и в этот же вечер оформили больничные листы. Как полагал ФСС РФ, расчет 3-трехдневного срока нужно было начинать со следующего после даты выдачи документа дня. Но за этот день работникам уже начислена зарплата.

Суды трех инстанций посчитали претензии соцстраха неправомерными. Период нетрудоспособности начинается с даты выдачи больничного листа. С этой же даты считаются три дня, оплачиваемых работодателем. Поскольку сотрудники до получения больничных отработали, значит, им выдали за этот день зарплату. А выплата и зарплаты, и пособия за один и тот же день приводит к двойной нагрузке на страхователя. Поэтому суды разрешили работодателю за первый день перечислить сотрудникам только оплату труда, а за следующие два — пособие.

Требование общества было удовлетворено. В схожих ситуациях у работодателей есть шанс добиться справедливости.

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 15.08.2018 № Ф09-5560/18