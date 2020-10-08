Довольно неожиданно на прошлой неделе в неформальных юридических сообществах и чатах стал популярен пост Артемия Лебедева об опасности привычного способа проставления подписи и печати на документах. Опасность, как следует из поста, заключается в трудностях с экспертизой подписи, которую перекрывает поставленная сверху печать. Мы не смогли остаться в стороне от обсуждения и решили внести ясность в вопрос о том, помешает ли проведению экспертизы проставление печати на подпись.

«Никогда не ставьте печать на подпись»

Дизайнер 28 сентября 2020 года поделился с подписчиками своим открытием о том, что печать ни в коем случае нельзя ставить на подпись. Со ссылкой на разъяснения нотариуса, которого он характеризует как «хорошего и грамотного» он пишет, что «если печать хоть немного перекрывает подпись, то в случае экспертизы ни один криминалист не признает ни подпись, не печать, если одно стоит на другом. Подпись и печать должны быть полностью независимо различимы. Обязательно расскажите это своим юристам, адвокатам, менеджерам и молодым нотариусам. Никогда не ставьте печать на подпись, только раздельно».

Юристы пересылали этот пост друг другу с вопросами: «Что вы думаете по этому поводу?» «Действительно ли это так?». Мнения разделились.

Практика документооборота, знакомая всем, кто работает с документами, показывает, что в большинстве случаев действительно печать ставят на подпись. При этом она может как полностью перекрывать ее, так и захватывать частично. Этому способствуют обычаи делового оборота и буквы «М.П.», которые обычно ставятся прямо под строкой для подписи. А еще – убеждение некоторых специалистов в том, что этим способом можно защитить компанию от подделок: так злоумышленникам будет сложнее отсканировать (скопировать) подпись и печать по-отдельности и использовать их в своих целях.

Однако другие специалисты (руководители компаний, бухгалтеры, юристы и другие) уверены в обратном: печать нужно ставить только рядом с подписью. Они аргументируют это тем, что печать может использоваться, чтобы скрыть изъяны подписи, выполненной другим лицом. Их доводы можно дополнить и приведенным выше высказыванием Артемия Лебедева – о «непризнании» криминалистами таких подписи и печати.

Для экспертизы не имеет значения расположение реквизитов

В свете обсуждаемой темы можно выделить два самых распространенных и важных вида экспертизы. Первый – проверка подлинности подписи и оттиска печати, второй – проверка давности нанесения подписи и печати. В первом случае эксперт выясняет, сделана ли подпись конкретным лицом, соответствует ли оттиск печати оригинальному образцу и не являются ли они цветными копиями. Во втором случае – определяет временной период, в течение которого нанесены подпись и печать. Предлагаем с помощью нашего эксперта разобраться, действительно ли при проведении этих видов экспертиз могут возникнуть сложности.

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Однако для проведения экспертизы и получения результата совершенно не важно, стоят печать и подпись рядом, или пересекаются. Определить их подлинность, давность нанесения и многое другое мы можем, даже если печать полностью или частично закрывает подпись. На возможность проведения почерковедческой экспертизы не повлияет даже слабая визуальная различимость подписи (например, если цвет ручки, которым она выполнена, значительно бледнее оттиска печати).

Для таких случаев есть прекрасный способ – цветоделение, или визуальное исследование с применением светофильтров. Но даже если он не поможет, по методике криминалистических экспертиз эксперт должен применять поочередно разные методы исследования, пока не достигнет результата. Таких методов – множество. Так что все зависит от компетентности эксперта и от того, какое количество методик он может применять.

Таким образом, у компаний, документы которых скреплены «пересекающимися» подписью и печатью, нет оснований для беспокойства. Также отсутствует необходимость менять регламенты работы и отдельно следить за техникой нанесения этих реквизитов на документы. Поэтому рекомендации нотариуса, которые вызвали обсуждение, если говорить о возможности проведения экспертизы – не обоснованы. Любой формат проставления печати и подписи – не помеха экспертизе.