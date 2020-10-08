Инвестиции требуют постоянно держать удар — и я к этому готов: интервью с Левоном Акоповым

Как и на чем можно подловить человека, который в бизнесе больше тридцати лет и знает, кажется, всё про акции, инвестиции и дивиденды? Левон Акопов — генеральный директор компании «Владос», основатель сервиса «Афинанс.рф» — рассказал Борису Мальцеву и Михаилу Лапушинскому про всё: от первых продаж ваучеров до того, зачем ему пилатес. Ну, или почти про всё.

Левон поведал, как стал инвестором, почему именно акции, что такое Афинанс и почему работает именно в России, а не за рубежом. Полную версию интервью можно прочитать тут.

Местом встречи мы выбрали ресторан «La vaca». Говорят, здесь превосходное аргентинское меню с вкраплениями блюд других стран Латинской Америки и даже Испании.

Я в смысле еды простой парень

М.Л.: Скажи, Левон, а в заведении, куда ты нас пригласил, ты часто бываешь?

Л.А.: Я в смысле еды очень простой парень. Я был здесь пять раз в жизни. «La vaca» находится рядышком, и когда мне надо с кем-то встретиться — я сюда. Здесь отличное мясо, например — предлагаю его посмотреть. Я сам больше ем тунец, но знаю, что люди хвалят здесь мясо.

Б.М.: Я пару лет как стал вегетарианцем.

М.Л.: Обычно нас зовут на обед, но сейчас только 12. Это у тебя завтрак?

Л.А.: Нет, это обед. Я в семь утра уже на работе, смотрю сводки, как закрылись торги. А в 12 я ухожу плавать, бегать. Я борюсь со старостью, и все в комплексе делаю — пилатес, тренер персональный, массажист. И не могу время это передвинуть: все рассчитано.

Б.М.: Пилатес — это что вообще такое?

Л.А.: Был такой человек: он сделал такой прибор, на котором делают растяжку. В моем возрасте уже сложно какую-то мышцу растянуть, а я делаю растяжку на все группы мышц. У меня сидячий образ жизни, и значит, у меня естественно забиты икроножные мышцы. Мой тренер знает эту специфику и делает упражнения, направленные на это.

Сфера инвестиций, которой я сейчас занимаюсь, постоянно требует держать удар — то есть, по сути, быть в состоянии стресса. А это, в свою очередь, требует хорошей формы. Поэтому я постоянно держу организм в тонусе в свои 58.

От «Финансиста» до «Владоса»

Б.М.: Давайте о бизнесе. Насколько большая доля вашего ежедневного внимания уходит «Владосу», какие ещё структуры есть?

Л.А.: Я расскажу историю сначала. Когда был развитый социализм, была уверенность в завтрашнем дне, но, как говорится, не было секса и колбасы, я прочёл книгу Драйзера «Финансист». Это был примерно 1981-82 год. И эта книга мне запала в душу своей свободой, разноплановостью. Что-то у меня внутри загорелось. Я закончил физический факультет, пошел работать учителем физики. В материальном плане было непросто — квартиры не было, даже на телевизор я копил деньги. В это время я создал клуб «Электроник», который прогремел на всю страну.

В тот момент, когда начались ваучеры, я заработал первые деньги. Я изучил рынок ваучеров и понял простую закономерность. Вот биржа открывалась в 10 утра в Москве. Цена ваучеров не в Москве отличалась от столичной. Но утром и в конце дня она была одинаковой. Я эту закономерность понял и сделал пару ходок ночным самолетом в Москву, купил — продал. Потом уже участвовал в ваучерных аукционах.

Это было тридцать лет назад — а «Владосу» сейчас двадцать девять. Я его владелец, учредитель и директор. Сотрудники обречены работать всю жизнь со мной, и они это стойко переносят. Так что получается, что у меня долгие годы была другая структура бизнеса, была бесплатная газета на весь ЮФО с тиражом 250 тысяч, расцветала розница, мы обслуживали юридические лица. В корпоративе до 20 тысяч компьютеров в год только «Магниту» поставляли. Для нас это были важные контракты. А лет 5-7 назад пошла интернет-торговля.

Я долгое время занимался инвестициями в акции, потому что мне эта тема нравилась, как только появились после приватизации первые российские акции. В 2005 я особенно стал этим заниматься. Потому что у меня была неприятная история, связанная с нашим губернатором. Я всю жизнь прожил в Краснодаре. Был публичный аукцион части Дома Книги — знаковое место. Я подумал об участии в этом и послал юристов поучаствовать в аукционе. Цена поднялась в восемь раз — и мы выиграли. И вот я уже договариваюсь с москвичами о проекте, но вдруг меня вызывает Муравьёв Е. (он тогда был вице-губернатором) и сообщает, что они там что-то перепутали и я должен вернуть объект важному человеку. А деньги мне, может быть, вернут через какое-то время.

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Я объяснил, что честно выиграл, что в политику не влезаю — и если бы мне раньше сказали, то я бы не участвовал. Три года они меня «мурыжили». Налоговые выписывали штрафы на сотни миллионов рублей, приходили ко мне из ГИБДД с претензией и написали акт, что в комнате отдыха для водителей нет бобинного магнитофона, согласно ГОСТу, и выписали штраф. У меня есть друг, банкир Ломской А., все знают, что мы дружим много лет. К нему пришли и сказали, что Акопову даём неделю, пусть уезжает с семьей из страны, а не уедет — все отберём. Я выдержал это все, все проверки закончились, где-то штрафы. Но я понял, что я недвижимость не заберу с собой в случае отъезда. Акции другое дело!

Б.М.: Левон, а сейчас они не так работают?

Л.А.: Я не знаю.

Но я тогда и понял, что если у меня есть, например, акции Ford, то я имею актив, который никто у меня не отберёт. И я стал больше внимания уделять инвестициям.

Я работаю в России, потому что понимаю этот бизнес

М.Л.: Я в 93 году купил первый компьютер на третьем курсе, как сейчас помню 486SX, во «Владосе».

Л.А.: Вот я на ком поднялся (улыбается).

М.Л.: 860$ стоил. Сейчас «Владос» как бизнес сжимается?

Л.А.: Сжимается. Но «Владос» продолжает с теми же корпоративами работать — Магнит, КлючАвто. Именно за честность и прозрачность нас ценят, и мы добросовестно продолжаем работать. Ну, представьте, я живу в коттеджном поселке, рядом Галицкий С. живет, Пшеничный А. — и другие мои клиенты. Всегда возникают в работе сложности, а я могу с первым лицом переговорить. Я эти отношения всегда использовал и долгие годы рассказывал увлеченно о моем увлечении инвестициями. Ко мне приходит большое количество людей, которые хотели стать моими клиентами. И я решил, что нужна какая-то технология.

Б.М.: А почему бизнес сжимается?

Л.А.: Во-первых, общее падение, пандемия. У меня в день были убытки до ста тысяч рублей, а в инвестициях я зарабатывал.

Б.М.: Но пандемия же только последний год, а падение наблюдалось и раньше.

Л.А.: Да, примерно с 2014 года бизнес падает. Административные споры очень угнетают, выматывают. Пример. Есть здание, где находится наш центральный офис и магазин (ул. Аэродромная, 21), я его построил в 2001 году. На этом участке не было канализации, не было газа, электричества. Я провел все коммуникации в районе и сделал все по-честному. Но в процессе оформления кто-то допустил ошибку, написав «земля ИЖС» . Я через год это заметил, написал в архитектуру, а они мне: мы всё исправим, принесите справку из министерства природных ресурсов. Мы стали этим заниматься, всё сделали, а они стали тянуть, потом попросили денег. Я плюнул и решил в суд, и по решению суда мы выиграли. Есть решение суда, а в департаменте архитектуры не исправляют эту ошибку.

А последние пять лет ко мне ходит Росреестр и говорит, что видит признаки коммерческой деятельности. И выписывают мне штраф 50 тысяч. Я снова подаю все документы, выигрываю суд. И это длится уже шесть лет. Я устал от этого. Это административное дело и мне не компенсируют расходы, а каждый год они ко мне ходят.

М.Л.: А когда ты примешь решение ликвидировать эти все пассивы и уйти полностью в виртуальную часть? Это тебя ограничивает, отвлекает твои ресурсы.

Л.А.: Я чувствую какую-то обязанность перед моей командой, с которой я работаю десятки лет. Вот на Аэродромной логоцентр долгое время работал в минус, там штат 15 человек, постепенно штат частично сократили и перепрофилировали, сейчас он приносит арендой 250 тысяч в месяц. Я всегда стараюсь работать в правовом поле.

Б.М.: А почему ты большинством вкладываешься в российские компании?

Л.А.: Я их лучше понимаю. Например, «Магнит»: я же их там всех знаю. Я видел все отчетности, следил за поставками моей продукции. Триста работников ключевых, которые получили от Галицкого «фантомные» акции, теперь богатые люди. Я их акций покупал и на два миллиона долларов. Но прочувствовал историю ещё до ухода Галицкого и вышел вовремя из компании. Вот это хорошее понимание компании.

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Зачем ему АФинанс

Л.А.: Я считаю, у меня возраст уже подошел, чтобы мне заниматься интернет проектами. Я, к сожалению, большей частью занимался продажей «железа», ремонтом, сервисом — это очень тяжелый бизнес. И это требует огромных усилий, потому что малейшая ошибка, там все в центах считается, и всё. Там очень тяжелый бизнес.

М.Л.: Кто твои партнеры по проекту?

Л.А.: У меня есть сотрудники, которые мне помогают. Это, кстати, работники «Владоса», которые получают дополнительные деньги. У меня нет специальной команды, которую я бы нанимал.

М.Л.: А есть инвест-аналитики?

Л.А.: Никого нет. Мои сотрудники и я. Я сам пишу новости, которые просто потом корректируют.

М.Л.: А какая стратегия у тебя сейчас?

Л.А.: Вот у меня сейчас много запросов, но я не могу вам дать стратегию, пока не изучу вас: я должен вас понять, надо вникать, смотреть. И когда я изучу, вы заплатите и получите доступ к стратегии, которую я вам дам. Плюс вам робот рассылает напоминания о знаковых событиях, что надо купить, например. То есть там подобраны инструменты, которые действительно нужны.

М.Л.: Зачем тебе вести за такие копейки какие-то портфели? В чем смысл для тебя?

Л.А.: Я индивидуально консультировал олигархов, там вот другая стратегия. Но сейчас я индивидуально не консультирую.

М.Л.: Это бизнес проект, то есть ты хочешь на этом заработать или ты просто тешишь своё эго?

Л.А.: Мне, во-первых, это интересно. Во-вторых, я хочу монетизировать свои знания, успех, авторитет.

Я работал пять лет в школе добросовестно. У меня много учеников, с которыми я до сих пор хорошо общаюсь. Я студентом был, общественную организацию возглавлял, тридцать лет добросовестно работал в бизнесе и везде у меня есть вот такие связи. В бизнесе важно доверие. Я публикую свой отчёт и надеюсь, что социальные сети и сарафанное радио, клиенты «Владоса» помогут мне набрать недешевую клиентуру. Чтобы заработать деньги на моем хобби. У меня мало расходов по нему, регистрация около трёх тысяч и кассовый аппарат...

Б.М.: А цель сформулирована?

Л.А.: Цель сейчас, когда мы открылись второй день — несколько сотен клиентов. И это очень хорошая цель.

Б.М.: Которые купили подписку? Подписка сколько стоит?

Л.А.: Средняя — восемь тысяч. Люди, как правило, покупают на три месяца и на полгода. Вот этот сайт является инструментом, который мне позволяет то количество людей, которые ко мне обращались, через него реализовывать. А на следующий год я буду думать о расширении количества инструментов.

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Б.М.: Левон, я правильно понял, что это какая-то потребность высказаться? То есть вот эта учительская история нашла выход?

Л.А.: Да, это отпечаток на всю жизнь, учителем невозможно перестать быть.

Б.М.: То есть не деньги.

Л.А.: Нет, не деньги. То, что я зарабатываю сам на фондовых рынках, несопоставимо с этим. Моему отцу было вот девяносто лет, и он писал книги до последнего. Никакой деменции у него не было, потому что он до последнего работал. Я считаю, что когда-нибудь этот бизнес, связанный с интернет-проектами, с инвестициями, мне поможет оставаться в светлом разуме.

М.Л.: Ты хочешь своих клиентов научить зарабатывать или чтоб они получали доход?

Л.А.: Что клиенту важно, то и мне.

Б.М.: То есть для тебя финансы — это такой новый двигатель.

Л.А.: Да.

Б.М.: У меня простой вопрос: почему ты выбрал такой вот способ завоевания мира через интернет сайт? Есть же другие варианты -например, телеграм-каналы, где быстрее найти аудиторию, или в соцсетях. Почему такой «дедовский» метод"?

Л.А.: У меня зарегистрирован телеграм-канал АФинанс, я буду через YouTube размещать, это все предполагается.

Б.М.: Ты связан так сильно с инвестициями. Не боишься, что Россия может снова попасть в 2014 год? Не разделяешь этот риск?

Л.А.: На сегодняшний день, исходя из этого риска, который маловероятен, но все же есть, мне не нужна доходность.