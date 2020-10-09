Какая разница между командировками и работой разъездного характера: позиция Минтруда

Разграничение командировок и поездок работника в связи с разъездным характером его работы имеет значение для выплаты ему возмещения понесенных при этом расходов. В письме от 02.09.2020 № 14-2/ООГ-14185 специалисты Минтруда назвали признаки, свидетельствующие о том, что поездка работника не является командировкой.

Статья 57 ТК РФ к числу условий, обязательных для включения в трудовой договор, относит в том числе условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы). При этом содержание таких работ трудовое законодательство не раскрывает.

Работодатель имеет право коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами устанавливать перечень работ, профессий, должностей работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, а также размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными поездками. Это закреплено в ст. 168.1 ТК РФ.

За определением содержания разъездных работ трудовое ведомство рекомендует обратиться к Положению о выплате надбавок, связанных с подвижным и разъездным характером работ в строительстве, утвержденному постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 01.06.89 № 169/10-87 (далее — Положение). Этот документ действует в настоящее время в соответствии со ст. 423 ТК РФ.

Так, из п. 1 Положения следует, что характер работы в строительстве считается подвижным в том случае, если работа предполагает частые передислокации организации (перемещения работников) или оторванность работника от постоянного места жительства.

Разъездной характер работ устанавливается работникам, выполняющим работы на объектах, расположенных на значительном расстоянии от места размещения организации, в связи с поездками в нерабочее время от места нахождения организации (сборного пункта) до места работы на объекте и обратно (п. 2 Положения).

Исходя из этого, по мнению Минтруда, под определение «разъездной характер работ» подпадает трудовая функция работника, при которой он постоянно выполняет должностные обязанности за пределами своей организации. При этом работник может ежедневно после работы возвращаться домой. Так трудятся, например, курьеры, наладчики, работники связи и городского хозяйства (электрических, газовых, водопроводных сетей). Служебные поездки этих работников не считаются командировкой, а являются условиями, в которых осуществляется выполнение работником его трудовой функции. То есть, учитывая содержание ст. 168.1 ТК РФ, разъездная работа должна отражать трудовую функцию работника, определенную трудовым договором.

Поэтому если работники постоянно перемещаются в пределах обслуживаемых ими участков, такие поездки служебными командировками не являются. В этих случаях работникам возмещаются расходы, связанные со служебными поездками, в соответствии со ст. 168.1 ТК РФ, как работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер.

📌 Реклама

Если же поездки работников не носят постоянного характера и в каждом случае осуществляются по отдельному распоряжению работодателя, то данные поездки следует рассматривать как служебные командировки.