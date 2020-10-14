Как рассчитаться с работниками в разных ситуациях: правила и нюансы

Расчеты с работниками — вечная головная боль бухгалтеров и кадровиков. Ведь ошибка может привести к неприятностям со всех сторон — работник пожалуется в Роструд или налоговики снимут расходы. Да и руководство компании может быть недовольно, что подчиненные некомпетентны.

Расссказываем о самых распространенных ошибках в расчетах.

Премии

Нельзя начислять премии просто так, по желанию левой пятки директора. В организации должно быть положение о премировании или другой подобный документ, в котором прописаны правила поощрения работников.

Впрочем, правила могут быть и в коллективном договоре, и даже в трудовом с конкретным работником. Главное — чтобы эти правила были, причем четкие и понятные. В противном случае при налоговой проверке премии могут выкинуть из расходов по налогу на прибыль (или УСН).

Вторая часто встречающаяся ошибка — лишение премии как наказание работника. Лишать премии нельзя! Но можно её просто не начислить. Именно для этого и пишутся правила премирования, в которых указывается, за что конкретно дается премия. И при невыполнении условий, там указанных, её просто не начисляют.

Индексация зарплаты

Вернее, отсутствие индексации зарплаты. Необходимость для организаций проводить индексацию заработной платы установлена статьей 134 Трудового кодекса, однако мало кто из коммерческих организаций это делает. А ведь если работник нажалуется в Роструд на такое нарушение, работодателя оштрафуют. Кроме того, сотрудник (правда, чаще всего уже бывший и чем-то обиженный), может обратиться в суд и получить то, что ему не доплатили.

Счетная ошибка или нет?

Никто не застрахован от ошибок, даже бухгалтер. И он может случайно переплатить зарплату работнику. И потом возникает вопрос, как её вернуть. Многие бухгалтеры думают, что можно просто взыскать и дело с концом. Но тут не все так просто. Взыскать можно только в трех случаях:

если допущена счетная ошибка;

если зарплата переплачена в связи с неправомерным действием работника и это подтверждено судом;

органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника в невыполнении норм труда.

О! Счетная ошибка, думает бухгалтер. Я же неправильно внесла в программу оклад работника, поэтому и переплата. Но, увы, это не счетная ошибка. По мнению Роструда, счетная ошибка — это когда 2 2 = 5. Т.е. арифметическая ошибка. А ошибка при внесении данных в программу таковой ошибкой не является.

«Сгорающие отпуска»

Слухи о том, неотгулянные отпуска сгорают через два года, упорно ходят в интернете. По правилам ТК каждый год сотрудники обязаны ходить в отпуск. Это правило как для работников, так и для работодателей. Но оно очень часто не соблюдается.

И вот у работника накопились отпуска за последние 3-5-10 лет, а он решил уволиться. Если вы ему выплатите компенсацию только за отпуска, неотгулянные в последние два года, то будете неправы. Конституционный суд решил, что неотгулянные отпуска не сгорают. Вообще.