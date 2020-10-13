Шесть ключей для бухгалтерского резюме. Пример резюме как у Рокфеллера

Бухгалтер — профессия консервативная, специалисты в этой сфере на собеседования ходят редко и опыт работы чаще исчисляют не месяцами, а годами. Но если уж так вышло, что вы ищете работу прямо сейчас, время вспомнить, как правильно составить резюме и увеличить свои шансы получить заветное место.

1.В раздел «Краткая информация» впишите краткую профессиональную биографию

Этот раздел в резюме, по сути, равнозначен вопросу эйчара на собеседовании «Расскажите о себе». Многие теряются, не зная, о чем говорить / писать в этом случае. Ответ прост: расскажите о себе как профессионале. С чего начинали карьеру, на каких должностях работали, на каких областях специализируйтесь, чего хотите достичь в будущем. Так же, как в ответе рекрутеру, в резюме не стоит увлекаться: одного-максимум двух абзацев будет достаточно.

2. Уделите внимание фотографии

Довольно очевидное правило, но многие о нем действительно забывают. Во-первых, не оставляйте резюме без фотографии. Это первое визуальное знакомство с вами до собеседования, и ее наличие повышает ваши шансы быть приглашенным на него. Во-вторых, подойдите правильно к выбору фото. Не стоит брать фотографию из паспорта — в большинстве случаев, она не самая удачная, да и кроме того, не показывает вас как живого человека.

Лучше остановиться на портретном фото в деловой одежде (в идеале, на рабочем месте) — или на хорошей студийной фотографии в том же духе. И конечно, обратите внимание на актуальность: фото пятнадцатилетней давности наверняка будет слишком сильно контрастировать с вашим реальным обликом сейчас.

3. Демонстрируйте достижения на предыдущих местах работы в цифрах

В разделе «Опыт работы» не обязательно перечислять места, где вы задержались всего на пару месяцев. Ваша задача — отметить тех работодателей, где вы получили значимый опыт и профессиональные достижения. Перечислите кратко организации, должности, свои профессиональные обязанности и успехи. Акцентируйте внимание на фактах, количествах, минимализируйте глаголы несовершенного вида.

Например, если вы — кадровик, то напишите не просто «вел кадровый учет», а «перевел на электронные трудовые книжки 200 сотрудников» (кстати, тут мы рассказываем, как это сделать).

4. Представьте свой опыт работы с точки зрения пользы для организаций

В продолжение предыдущего пункта отметим, что ваша задача в процессе поиска работы — показать свое понимание влияния должности бухгалтера на развитие бизнеса, его доходы, расходы, репутацию. Иными словами, приводимые вами цифры и факты должны показывать вас не только как знатока учета и отчетности, но и как полезного для бизнеса сотрудника.

То есть вместо шаблонной фразы «регулярно сдавал отчетность» лучше отметить «помог компании избежать выездной налоговой проверки в таком-то году». Или «настроил управленческий учет и помог организации сэкономить столько-то тысяч/миллионов рублей».

5. Будьте внимательны с конфиденциальностью

Рассказывая о своих успехах и «фишках», иногда легко увлечься и раскрыть конфиденциальную информацию о бухгалтерии своих предыдущих работодателей. Подойдите к этому вопросу осторожно.

Старайтесь раскрывать только официально опубликованные либо приблизительные суммы в финансовых вопросах, не употребляйте фамилии и должности бывших коллег, не рассказывайте о деталях бухучета и отчетности, которые есть только на ваших бывших местах работы.

Это представит вас как уважающего принципы и коммерческие тайны сотрудника.

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6. Покажите себя экспертом

От бухгалтера в любой организации ждут не просто исполнительности, а скорее, экспертности. Иными словами, покажите, что вы умеете думать своей головой, можете проявлять инициативу и анализировать ситуацию, следите за изменениями в законодательстве, а в трудных случаях готовы прийти на помощь коллегам в знании тонкостей бухгалтерии.

Для этого достаточно пары строк в финальном разделе «О себе»: упомяните о кураторстве над бухгалтером-стажером в вашем отделе, расскажите о дополнительном образовании и полученных сертификатах, о небольшом обучении по 54-ФЗ для коллег в отделе, и т.д. и т.п.

Наши коллеги из CV2you представили, как может выглядеть резюме бухгалтера или финансового директора в поисках работы, и вот что у них получилось: