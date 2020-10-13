Очередность предоставления отпусков: что про это нужно знать

График отпусков — это один из наиболее спорных документов юридического лица. С одной стороны — он является обязательным и принимается не позднее, чем за две недели до окончания календарного года. В случае его отсутствия работодатель может быть оштрафован на основании ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Однако существует довольно большое количество причин для того, чтобы игнорировать приведённые в нём сроки. В первую очередь к ним относятся те, что порождаются законодательством, которое позволяет отдельным категориям работников идти в отпуск тогда, когда они пожелают.

Существенную роль играет и производственная необходимость, позволяющая руководству издать приказ о переносе отпуска отдельного работника на тот или иной срок. Иногда меняются и жизненные обстоятельства самих работников. Поэтому в срок, установленный для принятия локальных нормативных актов на основании ст. 372 ТК РФ, график отпусков обычно принимают на всех предприятиях, но впоследствии всё можно несколько раз переиграть.

В силу этого график отпусков становится довольно формальным локальным актом.

Частные аспекты практического применения положений Кодекса об отпусках

Сам по себе факт того, что подходит срок ухода в отпуск по графику, не говорит о том, что работник может взять и не выходить на работу. До сих пор сохраняется актуальность ПП ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2 о последствиях самовольного ухода в отпуск.

Хотя бытует мнение о том, что в силу того, что работодатель должен уведомлять работников о том, что подходит время использования отпускных дней по графику, поэтому писать заявление на отпуск, предусмотренный графиком, работнику не нужно, но достаточно только приказа, который будет составлен на основании графика отпусков.

Мы отметим, что какое-то документальное подтверждение начала отпуска должно быть в любом случае.

Если есть приказ, то заявление на отпуск работник писать не нужно. Если нет приказа, но есть заявление, которое одобрено руководством, то это тоже является основанием для того, чтобы гулять смело. Если же нет ничего, то очень велик риск того, что это станет поводом для объявления прогула с последующим увольнением.

Не будем забывать и о том, что руководитель может издать локальный правовой акт о принятии определённого порядка ухода в отпуск. Тогда это нужно делать строго по установленному им порядку.

Распределение отпусков относительно работников может быть любым. Закон этот вопрос никак не регулирует. В большей части предприятий предпочитают, чтобы в отпуске одновременно было не более двух сотрудников от структурного подразделения. При этом на кого-то из оставшихся возлагается исполнение обязанностей отпускников за определённый процент от их оклада.

Но существуют и предприятия, где предпочитают уходить в отпуск одновременно. На этот срок оно приостанавливает свою работу. Это связано со спецификой в организации производственного процесса.

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Права отдельных категорий работников

Составление графика отпусков должно учитывать право отдельных категорий работников на использование отпуска в определенное время. Оно возникает на основании положений самого Кодекса и отдельных ФЗ.

Так, работники, чьи жены находятся в отпуске по беременности и родам, могут уходить в отпуск в любое удобное для них время на основании положений ч. 4 ст. 123 ТК РФ, а на основании ст. 11 закона «О статусе военнослужащих» таким же правом обладают супруги военных.

Существуют 14 особых категорий работников.

Разумеется, в сочетании с различными типами производственной необходимости, составить график отпусков, который соблюдал бы интересы всех работников и учитывал права всех особых категорий очень сложно. Особенно в районах Крайнего Севера и приравненных в ним местностях, где право на внеочередное получение ежегодного оплачиваемого отпуска имеют в определенных случаях работающие родители несовершеннолетних и приравненные к ним в плане прав лица.

Родители в этих регионах могут даже получить очередной отпуск для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего в учебное заведение.

Оформление графика отпусков

Правил о том, каким образом работодателю надлежит собирать у сотрудников желаемые ими даты отпуска закон не устанавливает. Обычно всем работникам цеха или отдела выдаётся их список, а напротив каждой фамилии они сами указывают желаемые для них даты. Если коллективный договор содержит положение о том, что отпуск дробится на две части, то два этапа.

Затем руководитель подразделения передаёт результат своему непосредственному начальнику. В некоторых учреждениях издают отдельные приказы, устанавливающие регламент.

Для составления самого графика обычно используется унифицированная форма Т-7, которая утверждена госкомстатом РФ ещё в 2004 году. Не регламентирует закон и то, как график должен проходить утверждение. В некоторых предприятиях для этого используют визу руководителя, а в других издаётся ещё и приказ.

Всё это делает график отпусков обязательным документом, к которому можно относиться довольно произвольно.

Спорность графика отпусков подтверждается тем, что предложения его отмены стали звучать одновременно с предложением отмены трудовых книжек. Однако последние перевели в электронный формат, а вот графики отпусков пока решили не менять. Напомним, что работники в РФ регулярно отзываются из отпусков, а некоторые не пользуются ими по нескольку лет.

Положения ТК РФ об отпусках в судебной практике

Сами по себе положения рассматриваемой статьи довольно просты. Обычно в случае отсутствия графика отпусков, если это обнаруживает проверка компетентных органов, к примеру, трудовой инспекцией, работодатель просто уплачивает штраф, и дело не доходит до суда.

Предметом рассмотрения в судах часто становятся ситуации, которые связаны с традиционным ошибочным пониманием норм права, которое наблюдается у работодателей. Так, многие из них считают, что если в какой-то статье ТК РФ есть нормы того, что отпуск может быть разделён на части, то это даёт им право делить отпуск без согласия работника.

20 марта 2020 г. ВС Республики Северная Осетия-Алания вынес Решение № 72-28/2020 по делу № 72-28/2020. В нём говорится, что в нарушение ст. 123 ТК РФ работнику было вручено уведомление о предоставлении ему части отпуска, тогда как в соответствии со ст. 125 ТК РФ отпуск может быть разделен на части только по соглашению сторон. Соглашение между работником и работодателем в тот раз достигнуто не было.

Постановлением зампрокурора в отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Приведенные обстоятельства послужили основанием для привлечения директора постановлением ГИТ к административной ответственности.

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Это было оспорено директором, но в своём решении ВС Северной Осетии оставил решения об административном взыскании и решение суда нижестоящей инстанции о его правомерности без изменений.