Как учитывать расходы в период распространения коронавируса?

Распространение коронавирусной инфекции и связанные с ним ограничения стали причиной изменения режима работы большинства организаций. Им пришлось перестроить свою работу. Многие сотрудники ушли на карантин или на удаленку, отменились командировки. Как учитывать непредвиденные расходы, возникшие в этой ситуации, при определении базы по налогу на прибыль?

Из-за неблагоприятной эпидемической ситуации многие фирмы были вынуждены перевести часть сотрудников на удаленку. Минфин в своем письме от 24.09.2020 № 03-03-06/1/83636 рассмотрел вопрос, как учитывать расходы, если сотрудники организации трудятся у себя дома, или если фирма приостановила свою деятельность.

Выручка

При определении базы по налогу на прибыль выручка от продажи услуг учитывается по факту их оказания.

Датой получения дохода от продажи услуги признается дата ее фактического использования клиентом. Т.е. то число, когда у него возникает обязанность оплатить оказанную услугу.

Эту точку зрения высказывал в своих письмах не только Минфин, но и другие ведомства. Кроме того, она подтверждается и постановлениями арбитражных судов, в частности, постановлением АС Московского округа от 24.03.2015 № Ф05-1779/2015.

Удаленка

Распространение коронавирусной инфекции и связанные с ним ограничения стали причиной перехода многих организаций на удаленный режим работы. Как это повлияет на учет расходов?

Проанализировав положения главы 25 НК РФ, специалисты ведомства пришли к выводу, что фирма, которая продолжает работать, пусть и в удаленном режиме, имеет право учитывать свои расходы в обычном порядке. Похожая точка зрения высказывалась и в другом письме Минфина от 15.05.2008 № 03-03-06/1/313. При временном переводе части сотрудников на удаленку расходы можно учитывать в полном объеме.

Этот вопрос сейчас очень актуален, поскольку, например, столичным работодателям необходимо перевести на удаленный режим не менее трети своих сотрудников в период с 5 по 28 октября. Каждую неделю им нужно отчитываться о выполнении этого требования. Если предписания будут нарушены, работодателя оштрафуют на крупную сумму. Кроме того, может быть приостановлена его деятельность. Все санкции против организаций, не соблюдающих установленные руководством города правила, прописаны в указах Мэра Москвы от 01.10.2020 № 96-УМ и от 06.10.2020 № 97-УМ.

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Если сотрудника переводят на удаленку, необходимо издать соответствующий приказ и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору. У него должно быть все необходимое для выполнения рабочих обязанностей. Компания-работодатель также может предоставить ему оборудование для работы. При сохранении рабочего дня в прежнем объеме после перехода на удаленный режим платить меньше сотруднику нельзя. Это Минтруд подчеркнул в своих разъяснениях от 23.03.2020.

Приостановка работы

Если фирма приостановила свою деятельность в период распространения коронавируса, затраты, возникшие в связи с простоем работников, можно списать на основании подпунктов 3 и 4 пункта 2 статьи 265 НК РФ. При этом выплаты сотрудникам в этот период можно учитывать только в том случае, если они были сделаны в соответствии с законодательством.

Статья 157 Трудового кодекса устанавливает размер оплаты работникам в период простоя по причинам, не зависящим от сторон, в объеме не менее 2/3 оклада. Такие убытки не относятся к экономически неоправданным, поэтому эти суммы уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Суммы, которые превышают размеры выплат работникам, установленным законодательством, учесть не получится.

К прямым расходам относятся издержки, которые организация несет во время простоя. Другие виды расходов, например, косвенные, учитывают в составе соответствующих групп «прибыльных» затрат.

Имущество фирмы, которое простаивает и временно не используется для получения дохода, по-прежнему относится к категории амортизируемого. Можно учесть начисленную за период простоя амортизацию. Для этого необходимо, чтобы деятельность компании была направлена на получение дохода. Если ее руководство решило приостановить деятельность, и основное средство будет законсервировано на срок более трех месяцев, амортизационные начисления на него не платятся.