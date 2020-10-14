Чаевые вне закона: рассуждаем о правовой природе

Оставить 5% или 10% от счета официанту в качестве благодарности за хорошее обслуживание большинством людей сейчас воспринимается как норма или даже как своеобразное правило этикета.

Любопытно, что еще в середине прошлого века и в СССР, и в США отношение к чаевым было негативным в силу идеологических оснований.

В парадигме советских ценностей такие «буржуазные подачки» считались унизительными для рабочего класса. В Америке же чаевые признавались антидемократичным проявлением, нарушающим культуру всеобщего равенства.

Не то чтобы Правительство РФ вернулось к идеологическим позициям 20 века, но включать чаевые в чек без ведома клиента запретило. Теперь в счет можно включить только те услуги, о которых изначально договорились, и при условии, что посетитель знал об их стоимости.

Эта новость наталкивает на рассуждение о правовой природе чаевых, о которой до сих пор нет единого мнения.

Сложность в том, что с одной стороны, пара сотен, оставленная официанту, не может считаться платой за услуги, так как размер такой оплаты заранее определен ценами в меню и является обязанностью посетителя кафе, а чаевые зависят только от его желания. Кроме того, на «чай» дают лично официанту, а не самому заведению, которое выступает исполнителем услуг. С другой стороны, чаевые нельзя считать подарком официанту, так как их дают не просто так, а за определенный сервис. При чем что это за сервис: вежливое обращение, улыбка или просто ненавязчивость каждый посетитель для себя определяет сам.

Может, тогда это разновидность поощрительных выплат за хорошее выполнение трудовой функции? Тоже нет, ведь клиент, выдавший «премию» не участвует в трудовых отношениях с официантом.

Таким образом, чаевые в их классическом виде – как комплимент официанту - находятся вне правового поля. Подчеркнем, речь не идет о плате за сервис, которая может быть включена в чек и будет считаться просто доп. услугой в рамках отношений ресторан-посетитель.

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Такое положение на руку, прежде всего, официантам, потому что их не заставляют платить налоги с чаевых.

Подобная практика уже давно существует в США, где официанты обязаны отчитываться перед работодателем о полученном «чае», чтобы тот смог уплатить с него налог в качестве агента своих работников.

А вы как считаете, нужно вводить налог на чаевые?