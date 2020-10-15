Соглашение с Кипром — изменение налоговой ставки на дивиденды и проценты

Трансграничные операции, осуществляемые сторонами — резидентами разных государств, могут облагаться налогом в каждом государстве на основании национального налогового законодательства. Это может приводить к двойному налогообложению одних и тех же доходов. Для устранения двойного налогообложения таких операций и в целях поощрения экономического сотрудничества между странами заключаются двусторонние Соглашения, предусматривающие особый порядок взимания налогов на доходы и капитал.

Такие Соглашения об избежании двойного налогообложения (далее — СИДН) призваны устранять или минимизировать объективно несправедливые для сторон трансграничных финансовых операций налоговые потери.

Налогами на доходы и капитал считаются все налоги, которые рассчитываются с общей суммы дохода, общей стоимости капитала или с их отдельных элементов, включая налоги с доходов от отчуждения движимого или недвижимого имущества, налоги на доходы от прироста капитала, налоги, взимаемые с общей суммы заработной платы.

Принципы распределения прав на взимание налога между государством источника выплаты дохода и государством получателя дохода, содержащиеся в СИДН, основаны на выработанных на международном уровне стандартах. Правом взимать налог может наделяться только одно из таких государств либо может предусматриваться двойное налогообложение, но ставка удерживаемого у источника выплаты налога ограничивается определёнными пределами. При этом сторона, уплатившая налог в государстве источника выплаты дохода, имеет право уменьшить на его сумму налог, подлежащий уплате в государстве получателя дохода.

Налоговые резиденты

Россией заключено 83 СИДН с иностранными государствами. Действие соглашений распространяется на резидентов договаривающихся стран. При этом под резидентом понимается любое лицо, которое по законодательству одного или обоих договаривающихся государств подлежит там налогообложению на основании его местожительства, постоянного местопребывания, места управления, места регистрации или любого другого критерия аналогичного характера.

Например, согласно п.2 ст.207 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК), российским налоговым резидентом признается физическое лицо, фактически находящееся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 последовательных месяцев.

Кроме того, положениями СИДН устанавливается порядок определения места взимания налога на доходы и капитал в отношении физических лиц, которые являются резидентами обоих договаривающихся государств.

Например, такое лицо считается резидентом того договаривающегося государства, в котором оно располагает постоянным жильем. Если гражданин располагает постоянным жильем в обоих государствах, то он будет считаться резидентом той страны, в которой он имеет наиболее тесные личные и экономические связи (центр жизненных интересов). Если человек обычно проживает в обоих государствах, или ни в одном из них, он считается резидентом того государства, национальным лицом которого он является. Если он является национальным лицом обоих государств, или ни одного из них, то вопрос, в какой стране взимать налог, решается в особом порядке.

Юридические лица признаются налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствии с п.1 ст.246.2 НК. В частности, налоговыми резидентами являются:

1) российские организации;

2) иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствии с «международным договором» Российской Федерации по вопросам налогообложения, — для целей применения этого международного договора;

3) иностранные организации, местом управления которыми является Российская Федерация, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения.

Не признается налоговым резидентом РФ иностранная организация, ликвидированная до 01.03.2019.

Если лицо, не являющееся физическим лицом, является резидентом обоих договаривающихся государств, оно считается резидентом того Государства, где находится его место эффективного управления.

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Налоговое планирование: применение СИДН

Налоговая оптимизация, налоговое планирование и структурирование групп компаний и сделок активно применялись транснациональными компаниями с конца прошлого века. Осуществление транснациональными компаниями деятельности в разных странах и применение ими положений СИДН, в частности, о месте взимания налогов, пониженных (льготных) ставках, позволяли им достигать значительной экономии на налогах.

В двухтысячных годах такая налоговая оптимизация стала признаваться недобросовестным поведением. Использование положений СИДН в целях налоговой экономии было признано злоупотреблением в случаях, когда сделки не были связаны с активной и реальной деятельностью ее сторон и позволяли искусственно переводить прибыль в низконалоговые юрисдикции из стран, где ведется реальная экономическая деятельность. За последнее десятилетие многие транснациональные гиганты обвинялись в агрессивной оптимизации налогообложения за счет перевода прибыли в офшоры и экономически необоснованном распределении прибыли внутри группы (Apple, Starbuks, Facebook, Google, Amazon и пр.).

Российские налоговые органы за последние десять лет тоже выработали подход, в рамках которого осуществляется налоговый контроль трансграничных операций. При этом активно используются концепции, в том числе имплементируются в Налоговый Кодекс, мероприятия и руководства, разрабатываемые Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР). Так, в НК включены положения о лице, имеющим фактическое право на доход (ст.7), о контролируемых иностранных компаниях (гл.3.4), о трансфертных ценах и международных группах компаний (раздел V.1), автоматическом обмене финансовой информацией и страновыми отчетами (гл.20.1 и 20.2), о тонкой капитализации (ст.269), и пр.

С точки зрения налогового контроля, необоснованным признается применение пониженных ставок, предусмотренных СИДН, лицами, не имеющими фактическое право на доход (ФДП) и не ведущими реальной хозяйственной деятельности помимо получения доходов и их дальнейшего перечисления по цепочке другим лицам. Несмотря на значительные успехи налогового контроля в части применения концепции ФДП (бенефициарного собственника), необоснованное, по мнению фискальных органов, применение льгот по СИДН наносит существенный вред бюджету России.

Соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения

25 марта 2020 года президент Владимир Путин в обращении к гражданам России сообщил о необходимости корректировки СИДН в части увеличения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов. Он отметил, что если другие стороны не примут условия РФ, то необходимо выйти из соглашений в одностороннем порядке.

Так как Кипр до сих пор является низконалоговой юрисдикцией, участие резидентов Республики Кипр все еще активно используется в трансграничных сделках и в мультинациональных компаниях. Объем вывода капитала из России на Кипр по оценке Центробанка РФ в 2018 году составил больше половины выводимых из России средств. В 2019 году объем выведенных средств по официальны данным составил 1.9 трлн.рублей. Поэтому Кипр стал первым государством, которому Россия направила запрос на внесение изменений в СИДН.

В начале августа Министерство Финансов РФ заявило о намерении денонсировать соглашение с Кипром в случае отказа от предлагаемых изменений. Но денонсировать СИДН с Кипром не пришлось, предложенные Россией изменения были приняты. 8 сентября 2020 года был подписан Протокол «О внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал».

Поэтому Соглашение с Кипром, заключенное 05.12.1998, продолжает действовать. Однако, ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов по займам будут увеличены.

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Увеличение налоговых ставок на дивиденды и проценты на Кипре

Согласно изменениям, внесенным в СИДН с Кипром, выплачиваемые из России дивиденды и проценты по займам будут облагаться по единой налоговой ставке 15 %.

Льготная ставка будет действовать только для ограниченного круга резидентов, являющихся фактическим получателем дохода (например, для страховых компаний, пенсионных фондов, а также компаний, акции которых торгуются на бирже и пр.). В Протоколе от 08.09.2020 нет уточнений, являются ли любые иностранные биржи удовлетворяющими условиям получения льгот по СИДН. Также отсутствует понятие «свободного обращения» акций и т.д. Предполагается, что в дальнейшем Минфином России будут даны разъяснения относительно данных понятий.

Сейчас дивиденды, выплачиваемые компанией — резидентом России резиденту Кипра могут облагаться налогом в России, но ставка не может превышать 10%. При этом если размер вложений в компанию составляет более 100 000 долларов, ставка налога не может превышать 5%. При выплате из России процентов по займам налог взимается только на Кипре.

Если бы СИДН с Кипром был денонсирован, российские компании, выплачивающие дивиденды и проценты в адрес кипрских резидентов, были бы обязаны удержать и уплатить как налоговые агенты налог на прибыль по ставке 20%, а если получатель физическое лицо — НДФЛ по ставке 13 % (если получатель налоговый резидент России) или 30 % (если получатель не является налоговым резидентом РФ).

Таким образом, внесенные изменения в СИДН касаются только доходов в виде дивидендов и процентов; режим налогообложения иных видов доходов не претерпел изменений. Как и ранее, доходы от отчуждения ценных бумаг будут взиматься в государстве, резидентом которого является лицо, отчуждающее имущество. Роялти за использование объектов интеллектуальной собственности будут облагаться налогом только в государстве получателя дохода. Общие положения СИДН о подтверждении фактического права на доход и статуса налогового резидента также будут действовать в текущей редакции.

Аналогичные «кипрским» изменения внесены и в СИДН с Мальтой.

01.10.2020 года был подписан соответствующий Протокол, который устанавливает условия, аналогичные тем, что были изложены в «кипрском» Протоколе от 08.09.2020 года. Изменения в СИДН с Мальтой также касаются только доходов в виде дивидендов и процентов; режим налогообложения иных видов доходов не претерпел изменений.

Для вступления в силу изменений необходима их ратификация. Предполагается, что изменения как по Кипру, так и по Мальте вступят в силу с 1 января 2021 года. Следовательно, до указанной даты возможно использование порядка и льготных налоговых ставок по СИДН с Кипром и Мальтой при перечислении из России доходов в виде дивидендов и процентов.

Номер опубликования: 0001202009040004 — Кипр,

Номер опубликования: 0001202009110056 — Мальта.

Распоряжение Правительства РФ о подписании Протокола с Люксембургом

08.10.2020 года было опубликовано Распоряжение Правительства РФ о подписании Протокола о внесении изменений в СИДН с Люксембургом.

Согласно предлагаемым изменениям, выплачиваемые из России в Люксембург дивиденды и проценты по займам будут облагаться по единой налоговой ставке 15 %.

Льготная ставка в 5% будет действовать только для ограниченного круга резидентов, являющихся фактическим получателем дохода (например, для страховых компаний, пенсионных фондов, а также компаний, акции которых торгуются на бирже и пр.).

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Предполагается, что данный Протокол будет подписан в ближайшее время и ратифицирован до конца 2020 года. Таким образом, изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Следовательно, до указанной даты возможно использование порядка и льготных налоговых ставок по СИДН с Люксембургом при перечислении из России доходов в виде дивидендов и процентов.

Номер опубликования:0001202010080016 — Люксембург.