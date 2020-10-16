Что делать, если экспорт товара не подтвержден документально?

Если вывоз товаров по данным ФТС РФ не будет подтвержден, то только тогда применение налоговой ставки 0% НДС будет считаться неподтвержденным. Разбираем вопрос подробнее с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ Натальей Вахромовой.

Организация в апреле 2020 года экспортировала несырьевой товар в Монголию. Копия СМР и декларации на товар были отправлены в таможенный пункт, через который товар должен был быть вывезен, чтобы получить отметку о вывозе товара, но пришло сообщение, что информация о вывозе отсутствует. Организация обычно представляет реестры таможенных деклараций в электронной форме для подтверждения нулевой ставки НДС. Какими документами подтвердить экспорт несырьевого товара в Монголию? Что делать, если экспорт не подтвержден? Кого указывать в счете-фактуре в качестве покупателя? Как получить от покупателя возмещение уплаченного НДС (20%) и пени?

В данном случае существуют предпосылки для признания экспорта товаров неподтвержденным.

В этом случае организации необходимо исчислить НДС по ставке 20% на дату отгрузки товаров, составить в одном экземпляре счет-фактуру и зарегистрировать его в книге продаж за тот налоговый период, в котором произведена отгрузка товаров на экспорт путем заполнения дополнительного листа к книге продаж, уплатить исчисленный НДС и соответствующие пени, представить уточненную декларацию.

В качестве покупателя в счете-фактуре необходимо указать монгольского покупателя.

Обоснование позиции:

При отгрузке товаров на экспорт с территории РФ у организации-продавца возникнет объект налогообложения НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146, пп. 2 п. 1 ст. 147 НК РФ). При вывозе товаров с территории РФ в таможенной процедуре экспорта НДС не уплачивается (пп. 1 п. 2 ст. 151 НК РФ), поскольку пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ предусмотрено, что для товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, применяется налоговая ставка 0% при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ.

Для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки НДС 0% в налоговые органы представляются (п. 1 ст. 165 НК РФ):

1) контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным лицом на поставку товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС (пп. 1 п. 1 ст. 165 НК РФ);

2) таможенная декларация (ее копия) с отметками российского таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в процедуре экспорта, и российского таможенного органа места убытия, через который товар был вывезен с территории РФ и иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией (пп. 3 п. 1 ст. 165 НК РФ). При вывозе товаров в таможенной процедуре экспорта через границу РФ с государством — членом ЕАЭС (например, Казахстан, Киргизия, Беларусь), на которой таможенное оформление отменено, в третьи страны представляется таможенная декларация (ее копия) с отметками таможенного органа РФ, производившего таможенное оформление указанного вывоза товаров (абзац 3 пп. 3 п. 1 ст. 165 НК РФ, письмо Минфина России от 19.07.2017 N 03-07-13/1/45813).

Кроме того, предусмотрена и возможность представления реестров указанных таможенных деклараций (полных таможенных деклараций) в электронной форме с указанием в них регистрационных номеров соответствующих деклараций вместо копий деклараций (п.п. 15, 16 ст. 165 НК РФ, письмо Минфина России от 21.12.2018 N 03-07-08/93433). В данном случае может быть использован реестр, утвержденный Приложением N 1 к приказу ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427@. В разделах I и II Приложения N 15 к указанному Приказу установлен Порядок заполнения реестра.

Налоговый орган, проводящий камеральную налоговую проверку, вправе истребовать у организации документы, сведения из которых включены в реестры. В этом случае копии документов необходимо представить в течение 30 календарных дней с даты получения соответствующего требования. Причем копии истребуемых таможенных деклараций, сведения из которых включены в представленные в электронной форме в налоговый орган реестры, могут представляться в налоговые органы без соответствующих отметок российских таможенных органов места убытия (абзацы 15, 17 п. 15 ст. 165 НК РФ, письма ФНС России от 26.10.2018 N ЕД-4-2/20995, Минфина России от 05.11.2019 N 03-07-08/84885).

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В рассматриваемом случае организация представляет в налоговый орган реестры таможенных деклараций. Поэтому по требованию налогового органа копии таможенных деклараций могут быть представлены без отметки российского таможенного органа места убытия, через который товар был вывезен (п. 2 письма ФНС России от 01.08.2019 N АС-4-15/15211).

Заметим, что реестр контрактов не упомянут в п. 15 ст. 165 НК РФ, а его форма не утверждена. Поэтому внешнеэкономические договоры (контракты) представляются в обычном порядке (в бумажном виде или в виде скан-образа по формату, утвержденному приказом ФНС России от 18.01.2017 N ММВ-7-6/16@77272728).

С 01.10.2018 для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0% при реализации товаров, не являющихся припасами (пп. 8 п. 1 ст. 164 НК РФ), представлять копии транспортных и товарно-сопроводительных документов и (или) иных документов с отметками пограничных таможенных органов, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории РФ, не требуется (письмо Минфина России от 09.08.2018 N 03-07-14/56316).

Однако налоговый орган может истребовать копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, подтверждающих вывоз экспортируемых товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. В этом случае указанные документы необходимо представить в течение 30 календарных дней с даты получения соответствующего требования с учетом особенностей, установленных п. 1.2 ст. 165 НК РФ.

Особенностей по оформлению копий транспортных и товаросопроводительных и (или) иных документов при вывозе экспортируемых товаров автомобильным транспортом п. 1.2 ст. 165 НК РФ не содержит, равно как и не содержит требования о наличии на документах отметки таможенного органа места убытия, через который товар был вывезен с территории РФ. Как следует из прямого прочтения п. 1.2 ст. 165 НК РФ, единственным требованием является то, что представляемые документы должны подтвердить факт вывоза товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Разъяснений уполномоченных органов о том, в каком виде после 01.10.2018 должны быть представлены транспортные и товаросопроводительные документы при вывозе экспортируемых товаров автомобильным транспортом, нам не встретилось.

Во исполнение положений ст. 93 ТК ЕАЭС Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.02.2018 N 25 утвержден Порядок подтверждения таможенными органами государств — членов ЕАЭС фактического вывоза товаров с таможенной территории Союза (далее — Порядок, применяется с 01.02.2019).

Из положений п.п. 14-20 Порядка следует, что подтверждение фактического вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС (далее — Подтверждение) формируется таможенным органом места убытия в электронном виде, и это Подтверждение хранится в информационной системе центрального таможенного органа государства-члена, таможенный орган которого осуществил выпуск товаров.

При этом декларант или его уполномоченное лицо (таможенный брокер) может запросить Подтверждение. Для чего следует обратиться в таможенный орган, осуществивший выпуск товаров, с мотивированным обращением, поданным в виде электронного документа или документа на бумажном носителе в произвольной форме. Из п.п. 35-42 Порядка можно сделать вывод, что Подтверждение декларанту или его уполномоченному лицу направляется в письменном или электронном виде.

Учитывая изложенное, полагаем, что организация в рассматриваемой ситуации может представить в налоговый орган копии международных товарно-транспортных накладных (CMR), в которых в качестве пункта назначения (прибытия) товаров указано место, находящееся за пределами таможенной территории ЕАЭС, без отметок таможенного органа места убытия. Подтвердить вывоз товаров, по нашему мнению, может в том числе распечатанное на бумажном носителе электронное Подтверждение, что не противоречит п. 1.2 ст. 165 НК РФ (дополнительно смотрите определение ВС РФ от 19.05.2016 N 304-КГ16-1137).

Документы (их копии), реестры, необходимые для подтверждения правомерности применения нулевой ставки НДС, должны быть представлены в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией в срок не позднее 180 календарных дней, считая с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта (п.п. 9, 10 ст. 165 НК РФ).