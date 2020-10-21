Как наш Росстат спас российский рынок труда. Цифрами...

Профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган объясняет, чего стоят бравурные заявление Росстата о восстановлении экономики.

Вчера вечером Росстат принес нам еще одну светлую весть.

У нас уже и безработица пошла на спад!

Чувство гордости за нашу экономику переполняет душу.

В сентябре безработица составила 6,3%, что меньше, чем месяцем ранее, когда она составляла 6,4%. Это первое ее снижение с начала пандемии.

Экономика поднимает голову. Прямо-таки ощущается восстановительный рост во всех областях.

Однако мы экономисты – люди вредные. Любим покопаться в цифрах. Нам бы радоваться: кризис побежден, безработица пошла на убыль. А мы... Не пустят нас в светлое завтра…

Сразу скажу, что вопреки мнению многих, Росстат в своей статистике учитывает как официально зарегистрированных на бирже безработных, так и неофициальных.

Первое, что вызывает вопросы, это, конечно, необычное отношение зарегистрированных на бирже безработных ко всем безработным в целом. До пандемии доля официально зарегистрированных безработных находилась в районе 19-23% от общего количества безработных. Иными словами, из всех безработных, официально регистрируются на бирже около 20%. Вполне интуитивные цифры.

В пандемию же начала происходить очередная магия чисел…

В апреле официально зарегистрированные на бирже безработные уже составили 31% от всех безработных, в мае – почти 50%... А в сентябре – 77%! Интересные данные, однако.

Вот только никак не могу найти объяснения этому феномену: щедрых пособий, как в лучшие времена США, у нас не выплачивают, что ж все безработные побежали на биржу регистрироваться? Пока непонятно.

Больше всего поражает, что количество людей, которые работу ищут, но на биржу не обращаются, в течение пандемии снизилось более чем в 2 раза! В январе 2020 года количество незарегистрированных безработных Росстат оценил в 2,78 млн чел, а в этом сентябре их всего лишь 1 млн чел. Поразительно, куда же пропали незарегистрированные? Неужели, все нашли работу?

Вполне возможно, что это игра цифрами, а не чудо. Росстат определяет тебя в категорию безработного в соответствии с опросом. По методологии Международной Организации Труда, безработный – это тот, кто занимался поиском работы последние четыре недели и готов приступить к работе в течение недели. Иными словами, если человек просто хочет найти работу, но не находится в ее активном поиске 4 недели и/или не готов к ней приступить немедленно, то он не безработный. Более того, если человек не соглашается на предложенную работу, потому что она не соответствует его профилю деятельности, он тоже не будет считаться безработным.

Судя по опросам от Росстата, часть безработных перестала соответствовать этой методологии и пропала. С января число незарегистрированных безработных снизилось на 1,78 млн чел.

Причем очень интересно, что в сентябре годовой прирост всех безработных составил 41,7% – неприятные цифры, конечно, но терпимые. А вот прирост официально зарегистрированных безработных составил 450%.

А вот если предположить, что динамика зарегистрированных безработных, годовой прирост которых составляет 450%, примерно соотносится с динамикой незарегистрированных… Тогда цифры были бы страшные.

Но, к счастью, наш Росстат спас российский рынок труда.

В общем, все, как обещал нам наш министр труда, а мы не верили. Пик безработицы пройден, можем спать спокойно. Или вы еще сомневаетесь?