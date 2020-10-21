Ты в ответе за всех: за что и как по закону накажут главного бухгалтера

Главный бухгалтер — особая должность, это второй человек в компании после руководителя. Главбух отвечает и за правильность бухгалтерского и налогового учета, и за экономику, и за финансы компании.

Думаю, что все руководители давно поняли, что главным бухгалтером должен быть человек не только высокого профессионализма и с высшим образованием, но и с умением нестандартно мыслить и решать сложные задачи. Уровень ответственности главного бухгалтера максимально высок, ведь главбух отвечает не только перед владельцами бизнеса (материально и дисциплинарно), но и по законам государства (административная, уголовная и субсидиарная ответственность).

Про ответственность главных бухгалтеров перед руководством и владельцами компании написано уже довольно много, поэтому давайте поговорим об ответственности перед государством.

Административная ответственность

Занимая административную должность главного бухгалтера, помните и об административной ответственности в соответствии с нормами КоАП РФ.

Максимальные штрафы для должностного лица установлены в ст.15.25 за непредставление сведений об открытии, закрытии, изменении реквизитов счета в заграничном банке и составляют от сорока до пятидесяти тысяч рублей. А ст.15.11 КоАП РФ напрямую относится к бухгалтерии. Штраф за грубое нарушение правил бухгалтерского учета и отчетности составляет от пяти до десяти тысяч рублей. Повторное нарушение может повлечь за собой и дисквалификацию должностного лица.

Под грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности понимается:

занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10 процентов по причине искажения данных бухучета;

искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности не менее чем на 10 процентов в денежном измерении;

регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни, либо мнимого или притворного объекта (мнимый объект — это расходы, обязательства и факты хозяйственной жизни, которых не было);

ведение счетов бухучета вне применяемых регистров бухучета;

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, содержащихся в регистрах бухучета;

отсутствие в течение установленных сроков хранения первичных учетных документов, регистров бухучета, бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения (если проведение аудита обязательно).

Ответственность можно разделить.

Вы будете удивлены, но, чтобы главному бухгалтеру избежать тотальной ответственности за «всех и вся» в компании, достаточно правильно составить трудовой договор с подробным описанием обязанностей и соответствующую должностную инструкцию.

Запомните: руководитель компании и обычные сотрудники также несут ответственность солидарно с главным бухгалтером. Часто на помощников возложена обязанность по расчету заработной платы, отправке отчетности, учету материалов. Если в штате кроме главного бухгалтера есть и другие бухгалтера, то проверьте их должностные инструкции и разделите зоны ответственности.

Уголовная ответственность

Главный бухгалтер привлекается к уголовной ответственности в случае уклонения от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, при неисполнении обязанностей налогового агента.

По данным Судебного Департамента ВС РФ всего по налоговым преступлениям за 2019 год осуждено 288 лиц. Однако точно установить количество привлеченных бухгалтеров сложно, так как среди осужденных могут быть не только бухгалтеры, но и руководители компаний.

Пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г. N 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» гласит, что обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных статьей 199 УК РФ, является крупный или особо крупный размер неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов, определяемый согласно примечаниям к статье 199 УК РФ.

Крупным размером в этой статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером — сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд, сорок пять миллионов рублей.[1]

Последствием такой неуплаты следует считать недополучение государственной казной денежных средств.

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Недальновидные бухгалтеры уверены в своей безнаказанности и считают, что если отчетность подписал директор, то за ее содержание отвечает он и только он. Увы, но это не так.

В таких ситуациях, как правило, бухгалтер сообщает о фактической (расчетной) сумме налогов к уплате, далее директор дает указания о том, какую сумму налогов «готова» заплатить компания в бюджет, и бухгалтер готовит все расчеты и документы, необходимые для занижения налоговой базы. Бухгалтер, выполняя незаконные указания директора по занижению суммы налогов, становится соучастником преступления, пособником.[2]

Включение в декларацию заведомо ложных сведений доказывает, что бухгалтер действовал с умыслом и был полностью осведомлен, а значит, рассчитывать на снисхождение будет невозможно.

Постановлением районного суда от 28.05.2018 по делу N 1-218/18 в отношении Деминой О. Н. (главный бухгалтер) установлены факты преступных деяний как должностного лица общества. Доказано, что Деминой О. Н. занижен размер налоговой базы по НДС за I-IV кварталы 2014 года и, соответственно, занижена сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет за указанный период. Судом установлен размер нанесенного преступными деяниями должностного лица материального ущерба бюджету Российской Федерации в сумме около 43 миллионов рублей, что даже превышает сумму, доначисленную обжалуемым решением инспекции (налоги, пени, штрафные санкции в общей сумме 35 млн. руб.).

Вступившим в законную силу приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 2 апреля 2018 года Кушнир Н.B. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 199 УК РФ. Кушнир Н. В. (главный бухгалтер общества), действуя умышленно, в качестве пособника, предоставляла средства совершения преступления, оказала содействие Яшкину А. Ю. (генеральный директор общества) в совершении уклонения от уплаты НДС, путём включения в налоговые декларации по НДС за I и II кварталы 2008 года, I-IV кварталы 2009 года и I квартал 2010 года заведомо ложные сведения.

В указанных судебных делах главным бухгалтерам повезло, они были освобождены в связи с истечением срока уголовного преследования, предусмотренного за данный вид уголовного преступления, хотя факт вины был установлен.

Главный бухгалтер должен всегда быть в курсе дел компании, следовать букве закона — его основная задача. Иногда твердого ответа — как поступать правильно, чтобы избежать уголовной ответственности, просто нет. Находясь в «серой зоне», бухгалтер должен прежде всего сам себе отдавать отчет о совершаемых им действиях.

И при появлении серьезных сомнений в законности действий руководства компании — надо принимать меры. Или уходить. Уйти можно всегда. Соглашаться или нет на подобные условия работы — право каждого. Хотите, чтобы не посадили — не нарушайте закон. Боитесь, что подставят, а вы не заметите — пора менять профессию. Я могу лишь пожелать вам найти такое место работы, где вы будете спокойно работать и ничего не бояться.

Но есть несколько вариантов, позволяющих минимизировать риски привлечения к уголовной ответственности бухгалтеров.

Довольно часто следственные органы в качестве доказательств вины используют деловую переписку (в том числе и электронную) между директором и бухгалтером. Используйте этот факт себе во благо. Переписывайтесь с руководителем, сообщайте о «странных» контрагентах, получайте подтверждение от директора по спорным операциям.

Приготовление к преступлению[3] станет отягчающим обстоятельством. Поэтому не храните в офисе лишние документы, которые могут расцениваться как компрометирующие, печати, флэшки компаний, не имеющих к вам отношение.

Помните всегда о том, что лучше воспользоваться профессиональной помощью защитника при возникновении спорных ситуаций (вызов на допрос, при проведении выездной налоговой проверки, даче письменных показаний). Не следует говорить лишнего, пока не продумаете всё до мелочей и не согласуете позицию с адвокатами.

Аутсорсинг также может помочь в минимизации рисков привлечения главного бухгалтера к уголовной ответственности. Очень важно правильно составить договор с аутсорсерами, чтобы четко определить обязанности и границы ответственности сторон. Аутсорсинговая компания несет материальную ответственность перед клиентами за ошибки в учете, допущенные по вине их специалистов.

Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность должника при банкротстве — это обязательства владельцев и руководства компании перед кредиторами.

В июле 2017 года в закон о банкротстве[4] были внесены изменения — расширен список контролирующих должника лиц (КДЛ), в него попали главные бухгалтера, которые стали отвечать личным имуществом и деньгами по обязательствам компании наравне с акционерами и руководством.

В настоящее время контролирующим может быть признано любое лицо, которое имеет возможность давать указания, обязательные для исполнения компанией-должником, или иным образом определять ее действия.

Определять, является ли главный бухгалтер контролирующим лицом, будет арбитражный суд.

В банкротном деле Инкасбанка было заявлено требование о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей банка на сумму более чем 11 миллиардов рублей. Но главного бухгалтера не привлекли к ответственности, так как он пошел на сделку со следствием и передал всю информацию по сделкам и корпоративному владению активами (дело № А56-9862/2009/). Поскольку главбух изначально считался виновным, то вот таким способом он доказал свою непричастность к неправомерным действиям директора.

Возложить субсидиарную ответственность на бухгалтера можно в случае, когда искажение бухгалтерских данных привели к банкротству компании, то есть директор принимал решения, основываясь на данных, содержащие грубые ошибки. А также при наличии задолженности по налогам и сборам, причиной которой опять-таки стали ошибки главного бухгалтера. В деле № А40-69464/17-186-97Б влияние главного бухгалтера на принятие важных управленческих решений не было доказано.

Еще совсем недавно судебная практика по привлечению владельцев и исполнительного органа к субсидиарной ответственности была не столь обширной. Сейчас же практически ни одно дело о банкротстве не обходится без такого спора. Я думаю, что практика привлечения бухгалтеров к «субсидиарке» будет наращивать обороты в самом ближайшем будущем.