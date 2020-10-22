«Царь не настоящий!»: что такое синдром самозванца

«Отлично потрудились!» — хвалит начальник, а вы не просто смущены: вы в растерянности, так как чувствуете, что ничего особенного не сделали. А еще вы постоянно ждете разоблачения: вот-вот окружающие заметят, что вы не на своем месте и как специалист ничего из себя не представляете.
Знакомо? Если да — скорее всего, у вас синдром самозванца.
Что такое синдром самозванца
Синдром самозванца — это психологическое явление, при котором человек не осознает собственной значимости, ценности для окружающих или для рабочего процесса. Человек с таким синдромом чувствует себя вечным везунчиком, но не радуется от этого, а опасается, что рано или поздно правда о его так называемой «никчемности» станет всем известна.
Синдром самозванца — некое напряжение между внутренней уверенностью и сомнениями. Сомневается человек в том, что достижение результата произошло за счет приложенных усилий, а не из-за стечения обстоятельств. В мышлении происходит некая ошибка: идет искажение собственного восприятия. Не формируется связь «я хорошо потрудился — следовательно, получил хороший результат», и значимость внешних факторов становится более весомой.
Алла Нагинайло, психолог
О синдроме самозванца впервые заговорили в 1970-е годы, с тех пор его активно изучают. Интерес связан с тем, что это очень распространенное явление: по разным оценкам, синдромом самозванца страдают до 70% людей.
Если подозреваете, что и вам свойственно сомневаться в себе сильнее, чем требуют здравый смысл и скромность, помните:
- вы не одиноки в этом, «сомневающихся» много;
- некоторым удалось справиться с проблемой — самостоятельно или с психологом;
- чаще всего синдром самозванца проявляется на работе, но бывает, что люди ощущают себя самозванцами в отношениях, например в дружбе или в романтической привязанности;
- «сам собой» синдром не проходит и недостаточно очередных успехов в работе или личной жизни, чтобы перестать чувствовать себя самозванцем.
Почему возникает синдром самозванца
Тридцать лет назад исследователи утверждали, что от синдрома самозванца в основном страдают женщины — возможно, потому, что им в принципе больше свойственно в себе сомневаться. Более поздние опросы (от 1993 года) показали, что это миф: на самом деле мужчины просто реже признаются, что приписывают достижения и успехи везению, случайности.
Самая распространенная причина синдрома самозванца уходит корнями в детство. Возможно, человека недооценивали и подвергали критике: «Тебе повезло», «Не гордись», «Не высовывайся», «Не привлекай к себе внимание», «Мог бы и лучше». Постоянно с кем-либо сравнивали или предъявляли завышенные ожидания.
Еще одной причиной можно назвать предшествующий профессиональный опыт. Начальник, который не замечал успехов, делал акцент только на ошибках, подчеркивал даже малозаметные недочеты. Такие действия могли способствовать формированию определенного негативного представления о себе как о профессионале.
Немаловажную роль играет и тип нервной системы. В отличие от других причин, эта является врожденной.
В целом же набор признаков синдрома самозванца складывается из жизненного опыта, убеждений, установок, восприятия других людей и из представлений человека о самом себе. Поэтому причины, по которым возникает синдром самозванца, в каждом конкретном случае уникальны.
Алла Нагинайло, психолог
Исследователи выделили несколько предпосылок для развития синдрома самозванца:
- вы занимаетесь интеллектуальным трудом;
- результат вашей работы не мгновенный — процесс создания продукта, оказания услуги или достижения успеха растянут во времени;
- вы заняты в нетипичной для своего пола профессиональной роли — например, часто синдромом самозванца страдают женщины-программисты или женщины, работающие в высокотехнологичной сфере;
- результат вашей работы трудно измерить или оценить объективно — либо результат неочевиден;
- работа со стороны выглядит легкой — например, у IT-специалиста («что-то делает за компьютером и прилично за это получает»).
Как понять, что у вас синдром самозванца
Перечислите все свои сильные качества, которые помогли достичь высокого уровня профессионализма. Засомневались? Пришла мысль, что дело не в приложенных усилиях, а в том, что обстоятельства так сложились? Уже можно предположить, что у вас синдром самозванца.
Главное отличие синдрома самозванца от неуверенности и скромности заключается в том, как часто и насколько регулярно человек сомневается в себе — и как с этими сомнениями справляется, влияет ли это на его работу, карьеру, отношения.
Алла Нагинайло, психолог
«Звоночками» могут стать разные проявления, например:
- вы подозреваете, что работа дается вам слишком легко;
- вы сравниваете себя с другими людьми, свои успехи — с их успехами и сравнение всегда не в вашу пользу, притом что окружающие с вами не согласны;
- вам страшно браться за новые, незнакомые или «чересчур» ответственные задачи, так как в глубине души вы сомневаетесь, что справитесь.
Если хотите копнуть глубже, пройдите тест (на английском языке), разработанный психологом Паулиной Кланс и признанный мировым терапевтическим сообществом.
Вообще в психологии под термином «синдром» подразумевают комплекс симптомов, имеющих общую причину. Но специалисты всё больше сомневаются в том, что у синдрома самозванца — одна общая основа, а потому работают с отдельными проявлениями и причинами, которые его вызвали. Впрочем, термин подойдет, если решите как-то сформулировать, «обозначить» проблему.
Чем синдром самозванца мешает карьере
Многие люди с этим живут. Некоторые даже делают карьеру. Синдром самозванца — не болезнь, иногда он сопутствует другой проблеме, связанной с самооценкой или сложными взаимоотношениями с окружающими.
Но этот условно безобидный синдром мешает жить полной жизнью, получать удовлетворение от работы или отношений. Наиболее заметно негативное влияние синдрома самозванца на карьеру.
У синдрома самозванца много составляющих: повышенная тревожность, перфекционизм, страх неудачи, страх успеха, преувеличение роли внешних факторов, обесценивание своих усилий и успехов, запрет на совершение ошибки, стремление к безоговорочной самостоятельности, неумение просить о помощи. Каждый из перечисленных пунктов в определенной мере мешает принять выгодное предложение или взяться за интересный проект, вынуждает отказаться от сложного задания или привлекательной должности. В целом — вредит карьере.
Алла Нагинайло, психолог
Как бороться с синдромом самозванца
Как и при многих психологических проблемах, бороться с синдромом самозванца можно самостоятельно или с психологом. Какой путь ваш — решайте, опираясь на честные ответы о том, насколько данный синдром портит вам жизнь и вредит карьере, а также о том, насколько сильное в действительности он создает напряжение.
Дело в том, что для многих людей синдром самозванца становится движущей силой, стимулом развиваться. «Самозванцы» настолько боятся разоблачения, что неустанно учатся или, преодолевая страх, берутся за сложные задачи. В этом случае достаточно быть добрее к себе: позволять себе испытывать страх и сомнения, мириться с похвалой, даже если считаете ее незаслуженной. Научитесь говорить «спасибо» вместо «в этом нет моей заслуги».
Перечислю шаги, которые помогут преодолеть синдром самозванца.
- Сделайте разбор сомнений: постарайтесь объективно, словно со стороны, оценить, имеют ли они под собой основания.
- Ежедневно фиксируйте факты, которые подтверждают, что достигнутый результат предопределен вашими действиями и приложенными усилиями.
- Ведите дневник успеха (дневник достижений) — отмечайте те личностные качества или профессиональные действия, которые привели к выполнению дел, запланированных на день.
- Будьте внимательны к обратной связи — ведите учет комплиментов в профессиональной сфере.
- Разрешите себе ошибаться и не быть идеальными. Совершив ошибку, не ругайте себя, а посочувствуйте себе.
Выполняйте работу «достаточно хорошо».
- В случае неудачи разрешите себе проживать эмоции.
Если не получится справиться с синдромом самозванца самостоятельно, обратитесь к психологу. Вместе со специалистом вы сможете разобраться в своих чувствах, сомнениях и потребностях, которые стоят за проблемными установками и которые пока удовлетворяет синдром самозванца.