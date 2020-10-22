«Царь не настоящий!»: что такое синдром самозванца

«Отлично потрудились!» — хвалит начальник, а вы не просто смущены: вы в растерянности, так как чувствуете, что ничего особенного не сделали. А еще вы постоянно ждете разоблачения: вот-вот окружающие заметят, что вы не на своем месте и как специалист ничего из себя не представляете.

Знакомо? Если да — скорее всего, у вас синдром самозванца.