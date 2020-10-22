Применение ККТ при безналичном расчете: что про это нужно знать

Вот уже несколько лет происходит переход на повсеместное использование онлайн-касс. Если несколько лет назад еще существовала возможность для большинства предприятий малого бизнеса не применять ККТ, то сейчас подавляющее количество субъектов МСБ обязаны применять онлайн-кассы. Особенно много вопросов возникает при онлайн-расчетах с покупателями. В этой статье мы разберем правила применения ККТ при безналичных расчетах с физлицами и юрлицами.

ККТ при безналичном расчете с физлицами

В 2020 году абсолютное большинство организаций и индивидуальных предпринимателей обязано применять контрольно-кассовую технику при расчетах с гражданами независимо от того, каким способом передаются деньги. Применение упрощенной системы налогообложения не освобождает от такой обязанности. Есть лишь несколько исключений, перечисленных в ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ, когда можно не применять кассовый аппарат.

Например, это услуги нянь и сиделок, ремонт обуви, сдача в аренду квартир (но не офисов), услуги образовательных и спортивных организаций.

За неприменение кассовой техники в тех случаях, когда это обязательно, грозит штраф в размере до 100 процентов от суммы транзакции (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).

Продавец товаров и услуг обязан применять ККТ при безналичной оплате от граждан. Причем это касается как оплаты через банковскую карту, так и оплаты через платежное поручение. Согласно позиции финансового ведомства (письмо Минфина РФ от 21.06.2018 № 03-01-15/42668) при осуществлении расчетов в безналичном порядке без непосредственного взаимодействия покупателя с пользователем кассового аппарата пользователь обязан применять ККТ с момента подтверждения банком исполнения распоряжения о переводе денежных средств.

Пробивать чек при безналичной оплате физлица не нужно лишь в одном случае — если покупателем является индивидуальный предприниматель. Но есть нюанс: если ИП оплатил товар банковской картой, то ККТ все равно будет нужна.

Если говорить о том, нужно ли организации оформлять чек, если она покупает товары или услуги у граждан, то такая ситуация является спорной. Даже в официальных разъяснениях можно встретить две позиции.

Первая позиция основывается на письмах ФНС РФ от 13.04.2020 № АБ-4-20/6201@ и от 14.08.2018 № АС-4-20/15707. Согласно этой позиции чек нужно пробивать, если организация покупает товары для перепродажи у физлиц (даже если товар передается по бартеру). По мнению налоговой службы, такая операция считается расчетом с точки зрения Федерального закона № 54-ФЗ. Вторая позиция основывается на письмах Минфина РФ от 26.12.2019 № 03-01-15/102189 и от 10.10.2019 № 03-01-15/77953. По мнению Минфина, чек не нужно пробивать, если организация перечисляет гражданам арендную плату, зарплату, материальную помощь и иные подобные платежи.

Из этого следует вывод, что если товар (услуга) приобретаются для перепродажи, то придется использовать кассовую технику. Во всех остальных случаях при перечислении денег физическому лицу чек пробивать не нужно.

ККТ при безналичном расчете с юрлицами

В общем случае, если покупателем является юридическое лицо или ИП, кассовую технику применять не нужно. Однако даже если покупателем является организация, то чек придется пробить при оплате:

по банковской карте;

через электронный кошелек;

посредством онлайн-банкинга;

с мобильного телефона.

Это касается и ситуаций, когда организация покупает товары (работы или услуги) через подотчетного работника.

Согласно некоторым разъяснениям ФНС, при зачете предоплаты или авансов между организациями или ИП применять кассовую технику не надо (информация ФНС РФ от 10.06.2020, письмо ФНС РФ от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@).

В то же время, по мнению УФНС России по г. Москве, при предоставлении или получении встречного предоставления (в том числе при проведении взаимозачета) за товары в случае осуществления расчетов между организациями или с ИП надо применять ККТ (письма от 13.08.2019 № 17-15/138092@, от 13.08.2019 № 17-15/147887@).

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Когда пробивать чек ККТ при безналичном расчете

Как указано в пункте 5.3 и 5.4 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ, при осуществлении расчетов в безналичном порядке кассовый чек должен быть отправлен покупателю на номер телефона или на адрес электронной почты не позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета, но не позднее момента передачи товара. Вопреки распространенному заблуждению дублирования в бухгалтерском учете в такой ситуации не происходит.

Если покупатель не оставил ни номера своего телефона, ни адреса электронной почты, то чек можно передать вместе с товаром. Об этом сказано в п. 5.1 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ.