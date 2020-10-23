Как приходить к правильному решению в бизнесе и исключить совещания ни о чём

На прошедшей недавно конференции европейских консалтинговых компаний коллеги делились последними находками.

Выступление норвежского коллеги подтвердило и наши собственные наблюдения. Он много работает с развитием управленческих команд. Тема согласования позиций там — одна из важнейших. Так вот он говорит, что 90% консенсуса по разным вопросам не исключает того, что менеджеры упираются в 10% того, что их разделяет.

Вывод коллеги был таков: надо перестать бороться за консенсус, надо работать в режиме конвергенции, чтобы все больше сводить взгляды членов команд.

Мы давно уже поняли, что одним из главных инструментов нашей работы является согласование интересов сторон. И этом согласовании крайне важен механизм принятия решений. Если мы в акционерском кругу или группе топ-менеджеров будем искать консенсус, то потратим слишком много времени на нахождение решения любого вопроса.

Поэтому мы считаем целесообразной следующую технологию работы по согласованию интересов:

Участники заявляют свои исходные позиции Следуют вопросы с каждой из сторон на понимание и уточнение взглядов Участники так или иначе корректируют первичные позиции с учетом обсуждения/диалога Составляем список согласий сторон Составляем список разногласий сторон. Они и есть предмет дальнейшей работы. Как правило, разногласия составляют не более 10-15% вопросов. Выясняем, насколько принципиальны эти разногласия. Если они носят технический или операционный характер, то предлагаем участникам начать действовать в соответствии с 80% согласованных тем. Если же разногласия носят характер стратегический, то приходится продолжать поиск стратегического решения до тех пор, пока чаша весов не склонится в какую-то сторону.

Так, например, в большом холдинге долго обсуждалась тема закрытия убыточного предприятия. Взвешивали разные плюсы и минусы, были сторонники разных решений. Казалось бы, все стали склоняться к закрытию предприятия. Однако генеральный директор единолично принял решение о продолжении его работы. Причина — приоритет развития национальной экономики, с которым не могли не согласиться все участники дискуссии.

Другой пример — из области партнерских отношений. Два учредителя торговой компании, планируя инвестиции на финансовый год, оказались «по разные стороны баррикад». Один стоял на том, что надо сфокусироваться на получении прибыли и не вкладываться в новые проекты. Другой хотел основную часть прибыли пустить на развитие бизнеса.

Понятно, что наши партнеры стояли прямо на противоположных позициях, и нам предстояло каким-то образом обеспечить ту самую «конвергенцию», которая позволила бы принять устраивающее всех решение. В ходе долгих переговоров был найден вариант, который устроил обоих участников. Была определена доля прибыли, которую учредители все же были готовы выделить на развитие. Далее договорились о том, что защита инвестпроектов позволит отсечь те из них, которые претендовали на слишком большую часть этого «пирога».

А по результатам защиты стала видна тема, значимость которых для совместного бизнеса была очевидной для обеих сторон — внедрение складской автоматизированной системы. И, хотя один из партнеров говорил о том, что можно было бы и передвинуть по времени решение этого вопроса, все же он не стал противиться самому проекту. Другой партнер получил право на быстрое решение задачи, но был ограничен со стороны ресурсов.

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Таким образом, на этих примерах мы показали, что сближение (конвергенция) позиций — гораздо более действенный механизм, чем поиск единогласия по разным вопросам. Сводить позиции надо аккуратно, и здесь хороша позиция «третьего», которую консультанты и держат. И хороший результат в такой работе — получение лучшего решения из разных исходных позиций участников, к которому они сами и приходят.