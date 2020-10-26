Фирма на ЕНВД и УСН хочет изменить объект обложения «упрощенным» налогом

Организация совмещает ЕНВД и УСН. При переходе на УСН был выбран объект обложения «доходы», но организация хочет его изменить на «доходы минус расходы». Следует ли при этом соблюдать лимит по доходам? Если да, то включаются ли в него доходы, полученные на ЕНВД?

Как выбрать и изменить объект налогообложения по УСН

Организация, доходы которой по итогам 9-ти месяцев текущего года не превысили 112,5 млн рублей, с начала следующего года могут начать применять УСН.

При переходе на УСН организация выбирает себе объект обложения по УСН: «доходы» или «доходы минус расходы».

Этот объект обложения следует указать в Уведомлении о переходе на упрощенную систему налогообложения по форме № 26.2-1, рекомендованной в приложении № 1 к приказу ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@.

При этом:

код «1» в поле «В качестве объекта налогообложения выбраны» означает, что выбран объект налогообложения «доходы»;

код «2» в поле «В качестве объекта налогообложения выбраны» означает, что выбран объект налогообложения «доходы минус расходы».

Доходы от ЕНВД в уведомлении не указываются (п. 4 ст. 346.12 Налогового кодекса, письмо Минфина России от 05.10.2010 № 03-11-11/255).

Изменение ошибочно выбранного объекта возможно, если до 31 декабря текущего года организация успеет подать еще одно уведомление, указав в нем иной объект налогообложения, и приложить к нему письмо, что ранее поданное уведомление аннулируется (письмо Минфина России от 10.09.2020 № 03-11-06/2/79549).

Изменение объекта обложения при применении УСН

В течение первого года работы на УСН изменить выбранный объект налогообложения нельзя.

Такое право появляется только с начала нового налогового периода.

Смена объекта налогообложения осуществляется также путем уведомления налоговиков, которое надо направить до 31 декабря текущего года.

Для этого применяется форма № 26.2-6 «Уведомление об изменении объекта налогообложения» согласно приложению № 6 к приказу ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@.

Форма об изменении объекта обложения по УСН также предусматривает указание соответствующего кода напротив выбранного объекта: «1» или «2».

Для отражения сведений о размере полученных на УСН доходах форма № 26.2-6 не устанавливает никаких строк или граф. Поэтому при смене объекта обложения их указывать не надо.

Однако, право применять УСН предполагает соблюдение предельной величины доходов в размере 150 млн рублей, установленной абзацем 1 пункта 4 статьи 346.13 Налогового кодекса. При их превышении организация утрачивает право применять УСН, в том числе и изменять объект налогообложения.

Обратим внимание! С 1 января 2021 года для субъектов малого и среднего бизнеса, которые превысили ограничения, позволяющие применять УСН, устанавливается переходный период. Если доходы плательщика УСН превысят 150 млн рублей, но не более, чем на 50 млн рублей, а средняя численность работников не превысит 130 человек, то он сможет продолжить применять этот налоговый режим.

Однако, в связи с увеличением размера доходов или численности сотрудников, возникнет необходимость уплачивать «упрощенный» налог по повышенным ставкам:

8% для применяющих объект налогообложения в виде доходов;

20% для выбравших объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов.

Воспользоваться переходным периодом можно будет начиная с квартала, когда были превышены установленные для УСН лимиты по объему доходов и количеству сотрудников. При их превышении организация утрачивает право применять УСН, в том числе и изменять объект налогообложения.

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Учитываются ли доходы от ЕНВД при применении УСН

Организации, применяющие УСН и перешедшие по отдельным видам деятельности на уплату ЕНВД для отдельных видов деятельности, должны вести раздельный учет доходов и расходов по разным специальным налоговым режимам.

Поэтому организации, которые в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности применяются ЕНВД, а в отношении других видов деятельности — УСН, определяют предельный размер доходов, установленный пунктом 4 статьи 346.13 Налогового кодекса, по тем видам предпринимательской деятельности, налогообложение которых осуществляется в рамках УСН.

На это обращал внимание Минфин (письма от 20.11.2019 № 03-11-11/89799, от 08.08.2013 г. № 03-11-11/32071).

Следовательно, доходы, полученные от деятельности на ЕНВД, не учитываются при расчете предельной величины доходов для сохранения права применять УСН и не влияют на размер доходов при подаче уведомления о смене объекта обложения по УСН.

Обратим внимание! С 1 января 2021 года ЕНВД отменяется. Подавать заявление о снятии с учета в связи с отменой ЕНВД не надо. ИФНС снимет плательщиков ЕНВД с учета автоматически (письмо ФНС от 21.08.2020 № СД-4-3/13544@).

Деятельность, в отношении которой применялась ЕНВД, автоматически будет являться переведенной на УСН (при условии совмещения этих спецрежимов).

Перевести ее на общую систему налогообложения не получится, поскольку ОСН несовместима с применением УСН.