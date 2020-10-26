Счет-фактура и правовое регулирование связанных с ней аспектов: что про это нужно знать

Счет-фактура представляет собой довольно важный для коммерческой деятельности документ, который содержит основания для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров имущественных прав и сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном НК РФ. Он может быть составлен и выставлен на бумажном носителе и в электронном виде.

Основные положения о счете-фактуре, актуальные в первую очередь в смысле регулирования налогообложения, содержатся в ст. 169 НК РФ.

Некоторые нюансы оформлении счетов-фактур и правовое к ним отношение

Покупатель обязан принять к вычету суммы налога, предъявленные продавцом, даже в том случае, если тем не выполнены требования п. п. 5 и 6 рассматриваемой статьи.

Кроме основных, в счете-фактуре могут быть указаны и дополнительные реквизиты, к примеру, должность того уполномоченного лица, которое подписало счет-фактуру на основании каких-то документов. Наличие таких реквизитов не может быть основанием для отказа в вычете сумм НДС, предъявленных покупателю продавцом.

Если товары приобретаются организацией через её обособленные подразделения, то счета-фактуры по отгруженным товарам выписываются на имя организации, поскольку обособленные подразделения не могут являться плательщиками НДС.

К вопросу о недобросовестных контрагентах

Периодически возникают вопросы о наличии у налогоплательщика прав на возмещение НДС по сделкам, совершенным с недобросовестными контрагентами. В таких ситуациях суды иногда принимают сторону налогоплательщика.

Одним из оснований для этого становится ПП ВАС РФ от 12.10.2006 № 53, в соответствии с которым налогоплательщик может представить в налоговую инспекцию все документы, которыми он располагает, в целях получения налоговой выгоды. В таком случае налоговый орган должен доказывать любые изъяны в документах, а налогоплательщик пользуется презумпцией добропорядочности пока не доказано обратное.

Недобросовестность контрагента организации, в частности отсутствие его по юридическому адресу или непредставление налоговой отчетности, сами по себе не подтверждают стремление налогоплательщика к получению им необоснованной налоговой выгоды.

Если налоговая служба выявляет обстоятельства, подтверждающие недобросовестность поставщиков как налогоплательщиков, то меры, предусмотренных действующим законодательством, применяются к таким лицам, что не влечет автоматического признания ещё и покупателя их товаров недобросовестным налогоплательщиком.

Оформление счетов-фактур и споры с налоговыми органами

Регулярно налогоплательщики и налоговые органы спорят по вопросам правильности заполнения счетов-фактур. Актуальным является вопрос о том, имеет ли право налогоплательщик на налоговые вычеты, если в счете-фактуре неверно указан ИНН покупателя. Обычно суды по данному вопросу считают, что неправильное указание ИНН покупателя нельзя счесть существенным нарушением, оно не может служить причиной для отказа в применении налоговых вычетов.

К примеру, если подрядчиком в счете-фактуре неверно указан ИНН заказчика, который известен налоговому органу, а иные реквизиты счетов-фактур заполнены верно, что позволяет определить заказчика, а его ИНН верно указан в договоре, актах сдачи-приемки выполненных работ, то техническую ошибку нельзя счесть препятствующей налоговому контролю.

Однако нужно иметь в виду, что единая позиция судов по данному вопросу невозможна. Прежде всего в силу того, что одно и тоже нарушение у разных субъектов может быть связано с разными обстоятельствами.

По мнению ФАС Центрального округа, доводы налогового органа о недостоверности ИНН налогоплательщика, указанного в счетах-фактурах неверны, поскольку в ИНН всего лишь попал лишний нуль. Такое искажение не препятствует фактической идентификации продавца. В этом можно убедиться, ознакомившись с Постановлением от 08.04.2013 № А14-7612/2011.

ФАС Северо-Западного округа также отклонил довод налогового органа о том, что недействительный ИНН делает недействительным счет-фактуру. Налогоплательщик запросил реальный ИНН у контрагента, который и использовал в дальнейшей документации, а налоговый орган не смог доказать, что налогоплательщик знал или мог знать о представлении продавцом недостоверных или противоречивых сведений, нужных для налогового контроля, налоговым органом не представлено. Об этом говорит Постановление от 23.07.2012 № А42-2345/2010.

Однако существуют и обратные примеры. Указание продавцами в счетах-фактурах ИНН, которые, по данным налоговиков, были присвоены другим налогоплательщикам либо фиктивны, свидетельствует о несоответствии этих документов требованиям п. 5 ст. 169 НК РФ и влечет для налогоплательщика негативные правовые последствия. Такой вывод можно сделать из Постановление ФАС Центрального округа от 05.04.2012 № А68-2733/11, Определения ВАС РФ от 06.08.2012 № ВАС-10258/12.

Немаловажное значение здесь имеет то, чем была ошибка в своей сущности — намеренным искажением фактов или следствием случайного стечения обстоятельств.

Разумность и осмотрительность, которые не проявил налогоплательщик, и порочные счета-фактуры

Обвинять налогоплательщика в том, что он не проявил необходимой доли разумности и добросовестности в отношениях со своими контрагентами — это своеобразная дойная корова налоговых органов в современной РФ. Хотя для юридической полноты им всё же требуется привести тому какое-то документальное обоснование.

Довольно часто это подтверждается тем, что, по мнению налоговой, счета-фактуры не соответствуют требованиям ст. 169 НК РФ, поэтому налогоплательщик теряет право на налоговый вычет.

Чаще всего суды исходят из того, что недостаточная осмотрительность в выборе контрагента, если тот не исполнил свою обязанность в области налогообложения, может привести к неблагоприятным последствиям в налоговых правоотношениях. Такими последствиями могут стать и отказ в предоставлении права на льготу или на налоговый вычет.

Из определения КС РФ от 24.01.2008 N 33-О-О следует, что при рассмотрении вопроса правомерности применения налоговых вычетов арбитражные суды должны исследовать всю совокупность имеющих значение для правильного разрешения дела обстоятельств. Это факт оплаты покупателем товаров, наличие иных, помимо счетов-фактур, документов, подтверждающих уплату налога в составе цены товара и других параметров.

В Постановлении от 07.02.2012 № А55-4035/2011 ФАС Поволжского округа отметил, что налогоплательщик не может считаться добросовестным, если при выборе контрагента он не проявил необходимой меры осторожности и осмотрительности. Негативные последствия стали следствием его неосмотрительности при выборе контрагента и ненадлежащего отношения к документальному оформлению отношений с ним. Поэтому он лишился права на налоговые вычеты.

📌 Реклама

Ещё раз о правах лиц на подписание счетов-фактур

Порядок заполнения счетов-фактур и сама форма документа устанавливаются Правительством РФ. Это уточнялось в письме минфина РФ от 21.10.2014 № 03-07-09/53005 и соответствует п. 8 ст. 169 НК РФ.

Нормами Кодекса и ПП РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137 обязанность выдачи главному бухгалтеру доверенности на подписание счетов-фактур не предусмотрена. Достаточно того, чтобы на предприятии был принят локальный правовой акт о том, что счета-фактуры могут подписывать не только гендиректор или главбух, но и какие-то другие должностные лица, к примеру, финансовый контролёр, как у него появится такое право и подпись станет полностью легитимной.