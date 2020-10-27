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Как изменить и уточнить объект налогообложения при УСН

Объект налогообложения при УСН налогоплательщик выбирает самостоятельно. Как часто можно менять объекты? Что делать, если ошибочно подали уведомление не на тот объект? Рассмотрим эти вопросы и предложим образцы необходимых документов для УСН при смене (изменении) объекта.

Что подлежит обложению налогом при УСН

Упрощенная система налогообложения имеет одну оригинальную особенность: налогоплательщик сам может выбрать, какой именно объект он будет облагать налогом. Всего есть два варианта:

 

Хозсубъект имеет определенную свободу в выборе уплаты налогов: применение УСН, как и определение объекта обложения, осуществляется по желанию налогоплательщика. Выбор носит заявительный порядок, разрешения контролирующих органов для этого не требуется. Однако для возможности применения УСН должны соблюдаться определенные условия:

 

Как стать плательщиком УСН

Перейти на УСН можно как с момента регистрации организации или ИП, так и в ходе осуществления хоздеятельности. Для перехода на УСН необходимо представить в контролирующий орган уведомление о переходе на упрощенку по форме 26.2-1.

 

В уведомлении есть специальное поле для указания того объекта налогообложения, который выбирает плательщик.

Когда сдать уведомление, чтобы не попасть на штрафы и доначисления

Перейти на упрощенку с иной системы налогообложения в общем случае можно только с начала следующего налогового периода, то есть с нового года.

 

Как уже говорилось, применять УСН можно и с момента регистрации хозсубъекта.

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Как поменять объект обложения УСН

Как быть, если возникла идея смены объекта обложения налогом? В зависимости от причин такой смены зависит и порядок перехода с одного объекта на другой.

Уже действующий хозсубъект

Если смена объекта налогообложения продиктована экономическими причинами уже действующего хозсубъекта, то надо иметь в виду следующие нюансы:

 

Вновь созданная организация или ИП

Предположим иную ситуацию. Новый хозсубъект только что зарегистрировался и подал уведомление о переходе на УСН с момента регистрации. Как мы уже писали, сделать это можно в течение 30 дней с даты регистрации.
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Возникает вопрос, если в поданном уведомлении неверно указан объект налогообложения (допущена техническая ошибка или налогоплательщик сразу понял, что сделал неверный выбор), когда можно сменить его? Только со следующего календарного года?

В 2020 году было выпущено Письмо ФНС России от 11.09.2020 № СД-4-3/14754, разъясняющее этот момент.

Если уведомление с неверным объектом налогообложения подано до истечении 30 дней с даты регистрации хозсубъекта, то допустимо подать еще одно уведомление о переходе на УСН с уже верным объектом налогообложения.

Обращаем внимание на следующие нюансы:

 

Подводим итоги

Сменить объект налогообложения при УСН можно только с начала следующего календарного года, то есть не чаще чем раз в год. Если вновь созданная организация или ИП подали уведомление о переходе на УСН и ошиблись в нем с объектом налогообложения, то они имеют право подать аналогичное уведомление повторно, с верным объектом налогообложения, приложив к нему письмо с просьбой аннулировать первое уведомление. Это возможно только при условии того, что второе уведомление подано в течение 30 дней с даты регистрации хозсубъекта.

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