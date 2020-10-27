Как не платить за бывших собственников?

Купила квартиру. Собственник. В МФЦ не дают справку о прописанных лицах, отсылают в управляющую компанию. УК говорит, что таких сведений у них сейчас нет. Вот и плачу полгода за бывших собственников. Как разрешить эту ситуацию?

Отвечает юрисконсульт офиса «Переделкино» департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Юлия Калганова:

Не совсем понятно, почему ни в МФЦ, ни в УК нет сведений о зарегистрированных в квартире лицах. Собственник имеет право в любое время получить по своей квартире выписку из домовой книги, в которой будут указаны все прописанные лица. Вам осталось выяснить, кому переданы полномочия по ведению домовых книг вашего дома и регистрационному учету граждан. В одних случаях этим ведают МФЦ, в других – УК, в третьих – образованные в домах ТСЖ или ЖСК.

Что касается существа вопроса: при совершении сделки купли-продажи квартиры одним из необходимых документов является выписка из домовой книги, в которой перечислены все лица, зарегистрированные в отчуждаемой квартире по месту жительства и по месту временного пребывания.

Если по соглашению сторон (покупателя и продавца) собственники и пользователи снимаются с регистрационного учета после государственной регистрации перехода права собственности к покупателю, обычно в договоре купли-продажи оговариваются сроки, в течение которых они должны сняться с регистрационного учета. Если указанные сроки прошли или вовсе не были предусмотрены договором, вы вправе обратиться в суд с иском о снятии этих лиц с регистрационного учета.

При необходимости по вашему ходатайству суд может запросить недостающие документы в компетентных организациях. После предоставления судебного решения в УК начисления платежей за посторонних лиц должны быть прекращены.

Отвечает руководитель юридической компании «Владислав Фролов и партнеры» Владислав Фролов:

Это часто встречающаяся ситуация. Насколько я понял, бывшие собственники не снялись с регистрационного учета по месту жительства из вашей квартиры.

В УК не может быть сведений о зарегистрированных лицах. Очень странно, что в МФЦ вам не дают выписку из домовой книги. Вы, как собственник, имеете право на ее получение.

Правда, бывают ситуации, когда в МФЦ отсутствует домовая книга. Это касается, в основном, кооперативных домов, которые не заключили договор на обслуживание паспортистом МФЦ. В таком случае выписку из домовой книги вы можете получить в правлении кооператива.

Обращаю ваше внимание на то, что долги по услугам ЖКХ не переходят на нового собственника, за исключением случаев наследства. Переходит же только долг по оплате капитального ремонта.

Если собственники добровольно не снимаются с регистрационного учета, вы можете обратиться в суд с исковым заявлением о признании их утратившими право пользования жилым помещением. На основании судебного решения они будут сняты с регистрационного учета.

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Отвечает владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский:

Данная услуга находится в ведении МФЦ. Я рекомендую использовать портал Госуслуги; там такая возможность присутствует. На официальный запрос МФЦ вряд ли ответит немотивированным отказом.