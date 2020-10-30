При отсутствии соглашения, заключенного с поставщиком услуг о невыставлении счетов-фактур агент обязан вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур и представлять его в налоговый орган. Разбираемся подробнее с экспертомслужбы Правового консалтинга ГАРАНТ Ириной Лазаревой.

Заключен агентский договор на приобретение и оплату услуг по энергоснабжению: агент (ИП на УСНО 6%) от своего имени выступает посредником между принципалом (ИП на УСН) и АО (поставщик услуг по энергоснабжению, ОСНО). АО в конце месяца выставляет УПД на электроэнергию с НДС на имя посредника.

Нужно ли агенту выписывать счет-фактуру принципалу? Необходимо ли вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур и представлять его в ИФНС? Какая ответственность предусмотрена в случае непредставления в ИФНС журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур?

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Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: При отсутствии соглашения, заключенного с поставщиком услуг о невыставлении счетов-фактур агент обязан вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур и представлять его в налоговый орган. При неисполнении этой обязанности не исключаем вероятности претензий со стороны налоговых органов и ответственности по ст.ст. 126 или 129.1 НК РФ.

Исходя из положений ст. 1005 ГК РФ, при приобретении услуг агентом, действующим от своего имени, во всех первичных документах продавца (исполнителя), а также в выставляемом им при реализации услуг счете-фактуре (п. 1 ст. 168 НК РФ) в качестве покупателя указывается именно агент (письмо Минфина России от 31.01.2013 N 03-07-09/1896).