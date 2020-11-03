Условный расход и доход по налогу на прибыль

Юрлица, работающие на общей системе налогообложения, должны применять ПБУ 18/02. Однако есть исключения. Так, малые предприятия, некоммерческие компании, а также сколковцы вправе вести упрощенный бухгалтерский учет и не применять в работе вышеуказанное положение и ряд других бухстандартов, таких как:

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»;

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Напомним, что финансовое ведомство скорректировало ПБУ 18/02 (Приказ от 20.11.2018 № 236н). Законодательное новшество необходимо применять с годовой отчетности за текущий год.

Таким образом, приступая к формированию годового отчета за 2020 год, бухгалтер должен учесть следующие нововведения:

внедрены термины «постоянный налоговый расход» и «постоянный налоговый доход» (они заменили понятия ПНО и ПНА);

скорректировано понятие «временные разницы», расширен их перечень;

добавлен термин «расход (доход) по налогу на прибыль»;

внесены коррективы в определение «текущий налог на прибыль»;

установлены правила заполнения некоторых показателей отчета о финансовых результатах;

изменен состав сведений, которые нужно отразить в бухотчетности.

Правила отражения в налоговом и бухгалтерском учете доходов и расходов разнятся. Причина отклонений в том, что показатели формируются по разным правилам. Сведения, которые компания заносит в прибыльную декларацию, сформированы на основании положений гл. 25 НК РФ. Данные отчета о финансовых результатах определены по нормам бухучета.

В связи с этим возникают отклонения. ПБУ 18/02 выделяет постоянные и временные разницы. Постоянные — расходы или доходы, которые числятся только в бухучете. Из-за указанных разниц возникают постоянные налоговые расходы и постоянные налоговые доходы.

Временные разницы — расходы или доходы, которые фиксируются как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Отличие — суммы признаются в разные периоды.

Условный расход по налогу на прибыль

Условный расход по налогу на прибыль (УРНП) — это величина, исчисляемая как произведение бухприбыли на ставку «прибыльного» налога. Условный расход учитывается на счете 99 «Прибыли и убытки» обособленно (в аналитическом учете или на отдельном субсчете).

УРНП = Бухгалтерская прибыль x Ставка налога

Согласно пункту 20 ПБУ 18/02, сумма налога на прибыль определяется исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и не зависит от величины аналогичного показателя в налоговом учете.

В бухгалтерском учете условный расход компании отображается следующей проводкой:

Дебет 99 Кредит 68

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Условный доход по налогу на прибыль

При получении бухубытка, учитываемого по дебету счета 99 «Прибыли и убытки», необходимо определить величину условного дохода по налогу на прибыль (УДНП).

УДНП — это показатель, который рассчитывается как произведение бухгалтерского убытка на ставку прибыльного налога. Условный доход по налогу на прибыль отображается на счете 99 «Прибыли и убытки» обособленно (в аналитическом учете или на отдельном субсчете).

УДНП = Бухгалтерская прибыль x Ставка налога

Сумму условного дохода бухгалтер отражает в учете проводкой:

Дебет 68 Кредит 99

Для расчета УСНП (УДНП) по налогу на прибыль компания применяет сведения о прибыли (убытке) до налогообложения определенного отчетного периода, которые отражены по строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» отчета о финансовых результатах.

Для целей ПБУ 18/02 текущим налогом на прибыль (ТНП) признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый в соответствии с нормами главного налогового документа. Его величина берется из прибыльной декларации:

ТНП = Налоговая прибыль x Ставка налога

Следует отметить, что если разница между прибылью по данным бухгалтерского и налогового учета по итогам отчетных периодов не образовалась, то сумма условного расхода равна сумме ТНП, исчисленной по правилам, установленным п. 21 ПБУ 18/02.

Напомним, что рассматриваемое положение по бухучету предусматривает два метода определения величины текущего налога на прибыль:

на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете;

на основе информации о величине текущего налога на прибыль, зафиксированной в прибыльной декларации компании.

Выбранный компанией способ следует зафиксировать в ее учетной политике.