Организация сама будет определять лимит стоимости ОС: обзор новшеств в бухучете основных средств

Приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

ФСБУ 6/2020 разработан на основе МСФО (IAS) 16 «Основные средства», введенного в действие на территории РФ приказом Минфина от 28.12.2015 № 217н.

Стандарт заменяет ПБУ 6/01 «Учет основных средств». В связи с принятием этого стандарта с 1 января 2022 года утрачивают силу Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом Минфина от 13.10.2013 № 91н.

Об основных новациях в учете капитальных вложений, введенных новым ФСБУ, Минфин рассказал в свое информационном письме № ИС-учет-29 от 03.11.2020.

Новые понятия

Стандартом введены отдельные новые понятия и нормативно закреплен ряд понятий, традиционно использовавшихся на практике. Среди них:

балансовая стоимость — первоначальная стоимость объекта, уменьшенная на суммы накопленной амортизации и обесценения (ранее это определение не формулировалось);

— первоначальная стоимость объекта, уменьшенная на суммы накопленной амортизации и обесценения (ранее это определение не формулировалось); группа основных средств — совокупность объектов основных средств одного вида, объединенных исходя из сходного характера их использования (ранее — определение не формулировалось);

— совокупность объектов основных средств одного вида, объединенных исходя из сходного характера их использования (ранее — определение не формулировалось); инвестиционная недвижимость — недвижимость, предназначенная для предоставления за плату во временное пользование или получения дохода от прироста ее стоимости (ранее — понятие инвестиционной недвижимости отсутствовало; ОС, предназначенные исключительно для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражались в составе доходных вложений в материальные ценности).

В связи с введением понятия «инвестиционная недвижимость» понятие «доходные вложения в материальные ценности» не используется применительно к основным средствам;

ликвидационная стоимость — величина, которую организация получила бы в случае выбытия объекта основных средств (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие; причем объект основных средств рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца срока полезного использования (ранее — понятие не применялось);

— величина, которую организация получила бы в случае выбытия объекта основных средств (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие; причем объект основных средств рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца срока полезного использования (ранее — понятие не применялось); элементы амортизации — срок полезного использования объекта основных средств, его ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (ранее — понятие не применялось);

— срок полезного использования объекта основных средств, его ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (ранее — понятие не применялось); переоцененная стоимость — стоимость объекта основных средств после переоценки ее (ранее — текущая (восстановительная) стоимость);

— стоимость объекта основных средств после переоценки ее (ранее — текущая (восстановительная) стоимость); обесценение — состояние актива, при котором его балансовая стоимость превышает сумму, которая может быть получена при использовании актива или в результате продажи его (ранее — понятие не применялось).

Объекты ОС

Уточнены признаки, характеризующие основные средства. В стандарте к ним отнесены:

наличие материально-вещественной формы;

предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана (ранее — отсутствовало указание на возможность использования для охраны окружающей среды);

предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев (ранее — содержало также указание на то, что организация не предполагает последующую перепродажу объекта);

способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Из сферы применения ФСБУ 6/2020 исключены долгосрочные активы к продаже. Ранее они учитывались в составе основных средств. Данный вид активов с 2020 года учитывается в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».

В составе основных средств обособленно учитываются и отражаются в бухотчетности объекты инвестиционной недвижимости.

Учет малоценных предметов

Установлен общий подход к определению малоценных активов, имеющих признаки основных средств, но которые могут не учитываться в качестве основных средств: объекты рассматриваются для целей учета в качестве малоценных исходя из существенности информации о них (ранее — стоимость таких активов не превышала 40 000 рублей за единицу).

На основе этого подхода организация самостоятельно устанавливает лимит стоимости малоценных активов.

Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они были понесены (ранее — эти активы отражались в составе материально-производственных запасов). При этом организация обязана обеспечить надлежащий контроль их наличия и движения.

Инвентарные объекты

Традиционный подход к определению инвентарных объектов ОС дополнен признанием самостоятельным инвентарным объектом:

каждой части одного объекта ОС, стоимость и сроки полезного использования которой существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом (ранее — при существенном отличии лишь срока полезного использования);

существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания объектов ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев (ранее — относились на расходы периода).

Амортизация

Основные новации в вопросах амортизации ОС:

1) НКО начисляют амортизацию ОС в общем порядке (ранее — амортизацию не начисляли, но начисляли суммы износа в забалансовом учете);

2) начисление амортизации:

начинается с момента признания объекта в бухучете и прекращается с момента его списания с сбухучета (ранее — начисление амортизации начиналось с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта в бухгалтерском учете, и прекращалось с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта с бухгалтерского учета). Применявшийся ранее подход к определению момента начала и прекращения начисления амортизации является также допустимым;

не приостанавливается в случаях простоя или временного прекращения использования основных средств (ранее — приостанавливалось при консервации объекта на срок более трех месяцев, а также на период восстановления объекта, продолжительность которого превышала 12 месяцев);

приостанавливается в случае, когда ликвидационная стоимость объекта становится равной или превышает его балансовую стоимость. Если впоследствии ликвидационная стоимость такого объекта становится меньше его балансовой стоимости, начисление амортизации по нему возобновляется (ранее — начисление амортизации по объекту производилось до полного погашения его стоимости либо списания его с бухгалтерского учета);

3) установлены общие требования к избираемому организацией способу амортизации основных средств (ранее — требования не формулировались). Избранный способ амортизации должен:

наиболее точно отражать распределение во времени ожидаемых к получению будущих экономических выгод от использования группы ОС;

применяться последовательно от одного отчетного периода к другому, кроме случаев, когда меняется распределение во времени ожидаемых к получению будущих экономических выгод от использования группы ОС;

4) при применении способа уменьшаемого остатка начисления амортизации организация самостоятельно определяет формулу расчета суммы амортизации за отчетный период. При этом формула должна обеспечивать систематическое уменьшение этой суммы по мере истечения срока полезного использования этого объекта (ранее — годовая сумма амортизации определяласьисходя из остаточной стоимости объекта на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и коэффициента, установленного организацией в размере не выше 3);

5) для способа амортизации пропорционально количеству продукции (объему работ в натуральном выражении) введен запрет определять сумму амортизации за отчетный период на основе величины поступлений (выручки или иного аналогичного показателя) от продажи продукции (работ, услуг) производимой (выполняемых, оказываемых) с использованием данного ОС (ранее — запрет не формулировался).

6) элементы амортизации объекта ОС подлежат проверке на соответствие условиям использования этого объекта. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. По результатам проверки при необходимости принимается решение об изменении соответствующих элементов амортизации (ранее — способ начисления амортизации и срок полезного использования изменению, как правило, не подлежали);

7) изменена основа для расчета суммы амортизации за отчетный период: такая сумма рассчитывается на основе балансовой стоимости ОС, оставшегося срока полезного использования, уточненной ликвидационной стоимости (ранее — на основе первоначальной стоимости основного средства и общего срока полезного использования);

8) сумма амортизации объекта ОС за отчетный период определяется таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости(ранее — равной нулю).

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Переоценка ОС

После признания объект ОС может отражаться в бухучете по переоцененной стоимости. При этом стоимость такого объекта регулярно переоценивается таким образом, чтобы она была равна или не отличалась существенно от его справедливой стоимости (ранее — объект переоценивался по текущей (восстановительной) стоимости).

Справедливая стоимость определяется в порядке, предусмотренном МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

Переоценку ОС имеют право проводить все организации (ранее — только коммерческие организации).

Переоценка проводится по мере изменения справедливой стоимости ОС (ранее — не чаще одного раза в год на конец отчетного периода). Вместе с тем допустимо принять решение о проведении переоценки не чаще одного раза в год (по состоянию на конец отчетного года).

При проведении переоценки наряду с пропорциональным пересчетом первоначальной стоимости и накопленной амортизации объекта ОС допустимым является также способ, при котором сначала первоначальная стоимость объекта уменьшается на сумму амортизации, накопленной по нему на дату переоценки, а затем полученная сумма пересчитывается таким образом, чтобы она стала равной справедливой стоимости этого объекта (ранее — только пропорциональный пересчет).

Сумма накопленной дооценки может списываться на нераспределенную прибыль организации одним из двух способов: единовременно при списании переоцененного объекта ОС или по мере начисления амортизации по такому объекту (ранее — только единовременно при списании ОС).

Переоценка объектов инвестиционной недвижимости проводится в порядке, отличном от порядка переоценки других ОС. Основные отличия:

переоценка проводится на каждую отчетную дату;

первоначальная стоимость объекта (в том числе ранее переоцененная) пересчитывается таким образом, чтобы она стала равной его справедливой стоимости;

дооценка или уценка объекта включается в финансовый результат деятельности организации в качестве дохода или расхода периода, в котором проведена переоценка этого объекта;

переоцениваемые объекты не подлежат амортизации.

Организация, принявшая решение оценивать инвестиционную недвижимость по переоцененной стоимости, должна применять этот способ оценки для всех объектов инвестиционной недвижимости.

Обесценение

Введены обязательная проверка ОС на обесценение и учет изменения их балансовой стоимости вследствие обесценения.

Эти проверка и учет ведутся в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Раскрытие информации в отчетности

Перечень информации об ОС, раскрываемой в бухотчетности, дополнен данными о:

балансовой стоимости инвестиционной недвижимости на начало и конец отчетного периода;

результате от выбытия ОС за отчетный период;

результате переоценки ОС, включенном в доходы или расходы отчетного периода, капитал в отчетном периоде;

результате обесценения ОС и восстановления обесценения, включенном в расходы или доходы отчетного периода; сумме обесценения ОС, отнесенной на уменьшение накопленного результата переоценки; иной предусмотренной МСФО (IAS) 36 информацией об обесценении ОС;

балансовой стоимости пригодных для использования, но не используемых объектов ОС, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации, на отчетную дату;

балансовой стоимости ОС, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе ОС, находящихся в залоге, на отчетную дату;

способах оценки ОС (по группам);

элементах амортизации ОС и их изменениях (ранее — только о сроках полезного использования и способах начисления амортизации);

признанной доходом в составе прибыли (убытка) сумме возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов ОС, предоставленного организации другими лицами.

В отношении ОС, оцениваемых по переоцененной стоимости, установлен ряд дополнительных требований к раскрытию информации, в частности:

дата проведения последней переоценки;

сведения о привлечении независимого оценщика;

методы и допущения, принятые при определении справедливой стоимости;

балансовая стоимость переоцениваемых групп ОС, которая была бы отражена в бухотчетности при оценке их по первоначальной стоимости, на отчетную дату;

способы пересчета первоначальной стоимости переоцениваемых групп ОС;

сумма накопленной дооценки ОС, не списанная на нераспределенную прибыль, с указанием способа списания накопленной дооценки на нераспределенную прибыль.

Упрощенные способы бухучета ОС

Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухучета, могут:

не применять порядок корректировки первоначальной стоимости ОС в связи с изменением величины оценочного обязательства по будущему демонтажу, утилизации объекта ОС и восстановлению окружающей среды, предусмотренный стандартом;

отказаться от проверки ОС на обесценение, то есть оценивать ОС по балансовой стоимости на отчетную дату;

раскрывать в бухотчетности информацию об ОС в ограниченном объеме.

Когда применять

Организация обязана начать применять ФСБУ 6/2020, начиная с бухотчетности за 2022 год. Вместе с тем организация вправе принять решение о досрочном применении этого стандарта.

Переходные положения

Последствия изменения учетной политики организации в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражаются ретроспективно, то есть как если бы этот стандарт применялся с момента возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни.

Для облегчения перехода на новый порядок учета ОС в бухотчетности, начиная с которой применяется ФСБУ 6/2020, организация может не пересчитывать связанные с основными средствами сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, произведя единовременную корректировку балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному).

Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью ОС считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения ФСБУ 6/2020 в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации.