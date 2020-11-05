Налоговики отвечают на вопросы бухгалтеров и ИП.

С 1 января 2021 года прекращает действие единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Плательщикам этого налога предстоит перейти на другой режим налогообложения, в связи с чем возникает немало вопросов о применении контрольно-кассовой техники. УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу публикует ответы на самые распространенные вопросы, поступающие в адрес налогового управления.

Предприниматель ведет деятельность в местности, где нет интернета. При применении ЕНВД есть освобождение от онлайн-кассы, будет ли такое освобождение при УСН в 2021 году?

Организации и индивидуальные предприниматели, независимо от применяемой системы налогообложения, осуществляющие расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях вправе не применять ККТ при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета. Это не распространяется на субъекты предпринимательства, которые в таких местностях используют для осуществления расчетов автоматическое устройство для расчетов, а также осуществляют торговлю подакцизными товарами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 06.06.2019 № 129-ФЗ предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах до 01.07.2021.

Предприниматель с января 2021 года перейдет на патентную систему налогообложения. Сможет ли он осуществлять расчеты без применения ККТ?

Согласно пункту 2.1 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3, 6, 9 — 11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 45 — 48, 53, 56, 63 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса РФ), вправе осуществлять расчеты без применения ККТ при условии выдачи покупателю документа, подтверждающего факт осуществления расчета и содержащего наименование документа, его порядковый номер, реквизиты, установленные абзацами четвертым — двенадцатым пункта 1 статьи 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ.

Предприниматель планирует переехать на постоянное место жительства из Архангельска в Ненецкий автономный округ, при этом осуществлять деятельность продолжит в Архангельске. Надо ли подавать заявление в налоговый орган о перерегистрации ККТ?

В данной ситуации подавать в налоговый орган заявление о перерегистрации ККТ не требуется, так как при смене адреса регистрации предпринимателя по месту жительства адрес установки кассы не меняется и, соответственно, изменения в карточку её регистрации не вносятся.

Торговая организация на ЕНВД и применяет онлайн-кассу. С 1 января 2021 года планирует переход на УСН. Нужно ли перерегистрировать онлайн кассу?

Применяемая пользователем система налогообложения не указывается при регистрации ККТ, и, следовательно, ее изменение не требует перерегистрации ККТ в налоговом органе. Перерегистрация требуется, если меняются сведения, внесенные в журнал учета и карточку регистрации онлайн-кассы (п. 4 ст. 4.2 Федерального закона № 54-ФЗ).

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При этом обязательным реквизитом кассового чека является, в частности, применяемая при расчете система налогообложения. Учитывая отмену с 01.01.2021 года единого налога на вмененный доход, необходимо внести изменения в настройки ККТ до формирования первого фискального документа. Изменения вносятся самостоятельно или с помощью специалистов центра технического обслуживания, обслуживающих кассовую технику.

Отражение в кассовом чеке системы налогообложения, отличной от применяемой, считается нарушением порядка и условий применения ККТ, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ.