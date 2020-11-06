Специальная оценка условий труда и отражение ее результатов в программах 1С

Начиная с января 2014 года начал своё действие Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Он призывает все предприятия и предпринимателей с наёмными работниками провести специальную оценку труда (СОУТ) с целью выявления условий, которые можно отнести к вредным или опасным. Для чего это делается?

Дело в том, что сотрудникам, работающим в определённых условиях, согласно действующему трудовому законодательству положены различные гарантии. Например, сокращённая рабочая неделя, дополнительный отпуск или денежная компенсация. Также по ним должны уплачиваться дополнительные взносы в Пенсионный фонд РФ. Есть, конечно же, и исключения из правил. Так, если у вас в штате есть надомники, фрилансеры или те, кто работает дистанционно, то по данным рабочим местам специальная оценка не проводится.

Более подробно о проведении спецоценки условий труда и отражении ее результатов в отчете 4-ФСС расскажем в этой публикации.

По общим правилам плановая СОУТ должна проводиться не реже одного раза в пять лет специальной, на то уполномоченной организацией, которая была внесена Минтрудом России в специальный реестр. За проверку рабочих мест и отнесение их к какому-то классу организация платит проверяющему тарифную ставку по договору, которую в последствие относит к прочим расходам предприятия.

По результатам классифицирования рабочих мест им может быть присвоен один из четырех классов:

оптимальные — 1 класс;

допустимые — 2 класс;

вредные — 3 класс;

опасные — 4 класс.

При первых двух классах дополнительные тарифы страховых взносов не устанавливаются, а вот при остальных организация обязана обеспечить работников соответствующими гарантиями: медицинскими осмотрами, дополнительными выплатами, средствами индивидуальной защиты и другое.

Проверка проводится обязательно с участием специальной комиссии, собранной из работников предприятия. Обычно в неё входит руководитель предприятия или индивидуальный предприниматель, руководители подразделений и специалист по охране труда. Для утверждения состава комиссии составляется Приказ руководителя. В нём же назначаются сроки проведения специальной оценки и утверждается график.

До начала выполнения оценки комиссия должна утвердить перечень рабочих мест, на которых она будет проводиться.

После окончания исследований рабочих мест специализированная организация предоставляет предприятию отчёт, в котором указывает присвоение классов каждому из рабочих мест, перечень мероприятий по улучшению условий и экспертные заключения. На основании данного отчёта каждому предприятию необходимо подать декларацию в территориальный орган Роструда по месту своего нахождения в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня утверждения отчёта о проведении специальной оценки.

Указанный отчёт составляется не только когда обнаружены вредные или опасные условия труда, но и когда они признаны допустимыми или оптимальными.

Кроме того, по итогам проверки работодатель обязан письменно и под роспись ознакомить своих работников с результатами оценки. Помимо этого, ему следует опубликовать данную информацию на своём официальном сайте, если он имеется.

Наряду с плановой СОУТ также существует внеплановая СОУТ, которую работодатели обязаны проводить при формировании новых рабочих мест или изменений условий труда. Сроки на её проведение составляют от 6 до 12 месяцев.

Составление декларации соответствия условий труда в программах 1С

Для составления отчётности в Роструд о соответствии условий труда вам необходимо перейти в раздел «Отчёты» в программе 1С: Бухгалтерия или в раздел «Отчётность, справки» в программе 1С: ЗУП. Далее следует выбрать пункт «Регламентированные отчёты» или «1С-Отчётность». В открывшемся окне следует нажать на кнопку «Создать», а затем из всех видов отчётов выбрать «Соответствие условий труда».

В открывшейся форме декларации нужно вручную внести сведения о рабочих местах, которые прошли специальную оценку и информацию о присвоенных им классам.

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Данную декларацию невозможно отправить из программы, её лишь можно вывести на печать или сохранить во внешних файлах форматах PDF, EXCEL или MXL.

Для того, чтобы подать эту форму электронно, вам нужно будет заполнить её на официальном сайте Роструда и подписать квалифицированной электронной подписью. Или же можно распечатать её из программы, направить по почте, отнести лично или передать через работника-представителя.

Формирование отчётности по форме 4-ФСС в программах 1С

Ещё один отчёт, в котором указываются результаты СОУТ — это форма 4-ФСС.

Для её формирования также необходимо перейти в раздел «Отчёты» в программе 1С: Бухгалтерия или в раздел «Отчётность, справки» в программе 1С: ЗУП. Далее следует выбрать пункт «Регламентированные отчёты» или «1С-Отчётность». В открывшемся окне следует нажать на кнопку «Создать», а затем из всех видов отчётов выбрать «4-ФСС».

В открывшейся форме нужно нажать на кнопку «Заполнить». При этом программой автоматически будут заполнены все таблицы отчёта, кроме Таблицы 5, в которой как раз и отражаются данные по СОУТ. Её необходимо заполнить вручную.

Важно отметить, что результаты проведённой СОУТ и проведённым обязательным предварительным и периодическим осмотрам сотрудников вводятся по состоянию на начало года.

В строке 1 столбце № 3 указывается общее количество рабочих мест, которые подлежат специальной оценке условий труда, вне зависимости от того, проводилась она или нет.

В строке 1 в столбцах 4-6 указываются данные о количестве рабочих мест, в отношении которых проведена спецоценка, в том числе указывается сколько из них было отнесено к вредным или опасным условиям труда. Если спецоценка не проводилась, то в столбцах 4-6 проставляется «0».

Например, если организация спецоценку не проводила, то в строке 1 столбце 3 вы укажете только общее количество рабочих мест, а в остальных графах поставите ноль.