Как отражать аванс в 6-НДФЛ

Все организации и ИП обязаны выполнять обязанности налоговых агентов, то есть должны рассчитывать, удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ с доходов, выплачиваемых своим работникам. К числу таких доходов относится и аванс — заработная плата за первую половину месяца. О том, нужно ли удерживать налог на доходы с аванса, и если нужно, как отразить эту операцию в форме 6-НДФЛ, читайте в нашей статье.

Особенности исчисления НДФЛ с аванса

При выплате зарплаты НДФЛ исчисляется, удерживается и перечисляется один раз в месяц. Дело в том, что датой фактического получения дохода, исходя из п. 2 ст. 223 НК РФ, является последний день месяца, за который он начислен. Поэтому необходимости в исчислении НДФЛ с аванса нет. Как часть заработной платы, он отражается в форме 6-НДФЛ вместе с оставшейся частью оплаты труда за месяц.

Исключение из этого правила составляют случаи, когда выплата аванса осуществляется в последний день месяца. Это реально, если срок выплаты аванса в организации — 30-е число, а зарплаты — 15-е число следующего месяца. Тогда, по сути, аванс становится оплатой труда за месяц и, следовательно, источник выплаты, коим является работодатель, обязан рассчитать и удержать с него налог.

Данная позиция, кроме Налогового кодекса, закреплена в Определении Верховного Суда РФ от 11.05.2016 № 309-КГ16-1804. Это единственная ситуация, при которой с аванса нужно удержать налог, а саму выплату показать отдельной строкой в расчете 6-НДФЛ.

При этом в разделе 2 формы в строках 100 и 110 указывается последнее число месяца, за который перечислен аванс, а в строке 120 — следующий после этой даты рабочий день — п. 7 ст. 6.1, п. 6 ст. 226 НК РФ, п. 4.1, 4.2 порядка заполнения расчета 6-НДФЛ.

Если сроки выплаты аванса и зарплаты приходятся на 30-е и 15-е числа, удерживать налог придется дважды. Сделав это только один раз при выплате зарплаты 15-го числа, организация рискует быть оштрафованной за несвоевременное удержание и перечисление НДФЛ. Об этом гласит письмо Минфина РФ от 23.11.2016 № 03-04-06/69181. С таким подходом согласен и Верховный Суд РФ. В Определении от 19.02.2020 № 305-ЭС19-27749 высшая инстанция указала, что ИФНС правомерно оштрафовала организацию за неудержание и неперечисление в бюджет НДФЛ с аванса, выплаченного в последний день месяца. Кроме того, налоговики могут наказать и за предоставление недостоверных сведений по п. 1 ст. 126.1 НК РФ.

Точные даты выплаты зарплаты за первую и вторую часть месяца должны быть прописаны в локальных актах компании — трудовых или коллективных договорах. Нельзя указывать вместо конкретных дат какие-либо промежутки времени. Это требование ч. 6 ст. 136 ТК РФ, подтвержденное Минтрудом РФ в письме от 28.11.2013 № 14-2-242.

Как отразить аванс в 6-НДФЛ на примере

Поскольку при выдаче аванса в последний день месяца НДФЛ придется удерживать дважды — и с аванса, и с зарплаты за вторую половину месяца, в расчете 6-НДФЛ аванс нужно показать отдельно.

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Рассмотрим на примере, как отразить аванс в качестве самостоятельной выплаты в расчете 6-НДФЛ.