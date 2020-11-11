За что землевладельцев могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей

Время от времени в СМИ попадает информация о том, что владельцы земельных участков постоянно рискуют попасть под внушительные штрафные санкции, которые могут наложить на них в административным порядке сотрудники соответствующих ведомств, к примеру, Росреестра или Россельхознадзора. При этом называются довольно серьёзные суммы, которые явно не по силам не только простым гражданам, но могут вызвать и серьёзные проблемы у людей зажиточных.

Мы решили проанализировать ситуацию и готовы поделиться с нашими читателями результатами наблюдений.

Подчеркнём, что довольно часто юристы или авторы тематических публикаций в прессе говорят о довольно внушительных суммах в 20-50 тыс. рублей штрафов в случае обнаружения каких-то недостатков, которые прямо подпадают под те категории, которые предусмотрены в нормативных актах. Такие существенные суммы становятся актуальными в случаях, если кадастровая стоимость участка не определена.

Владельцам земельных участков напоминают об ответственности

В прошлом году в РФ на самом деле прошли показательные процессы, которые кончились тем, что некоторых наиболее нерадивых владельцев ЗУ оштрафовали на крупные суммы.

Правда, для того, чтобы оказаться в их числе, нужно было проявить настоящую бесхозяйственность.

К примеру, некий житель Екатеринбурга приобрёл участок общей площадью 10 соток, который предназначался для ИЖС, ещё в 2008 году. Однако августе 2018 года была проведена внеплановая выездная проверка, направленная на выявление нарушений требований земельного законодательства. Проводилась она сотрудником соответствующего ведомства. Было установлено, что ЗУ огорожен забором, но никаких признаков проведения работ не наблюдалось.

В силу этого возникло основание для составления протокола об административном правонарушении. Гражданин был привлечён к ответственности в виде штрафа на сумму около 33 тыс. рублей. Это большая редкость прежде всего по той причине, что обычно граждане хотя бы имитируют проведение строительных работ. К примеру, роят часть котлована, возводят половину одной стены и что-то такое, что напоминает строительные материалы, накрывают плёнкой.

Это даёт им преимущества в части налогообложения, поскольку наличие всего названного делает их владельцами незавершённого объекта строительства, и защищает от штрафов.

В данном случае владелец участка пытался добиться отмены штрафа, но во всех судебных инстанциях, а он не дошёл только до высшего суда, с его доводами не согласились, поскольку должностные лица сделали фотоматериалы, которые показывали, что на участке никто и никогда строительных работ не вёл. Решение суда начальной инстанции так и осталось в силе. Строительные работы владелец ЗУ должен был начать в течение трёх лет.

Напомним, что КоАП предусматривает наказание за неиспользование ЗУ, предназначенного для ЖС, садоводства, огородничества, в указанных целях. В таком случае лица, несущие ответственность за состояние земли, а это в первую очередь — владельцы, могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 50 тыс. руб. в случае, если кадастровая стоимость не определена.

Если же она известна, то в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости ЗУ, но не менее 20 тыс. руб., если участок предназначен для застройки.

Однако действующее законодательство вносит в данные правила некоторые исключения. Установленный срок в три года может быть увеличен на периоды, нужные для освоения участка, а также те, когда ЗУ невозможно было использоваться по целевому назначению в силу объективных причин, которые не зависят от владельцев.

Так, КС РФ признал, что многодетные семьи, получившие землю под ИЖС, но не начавшие строительство в силу отсутствия необходимой инфраструктуры, освобождаются от штрафа в силу того, что обязанность по благоустройству данных территорий возложена на органы местного самоуправления. От них же зависит и то, чтобы семьи с детьми, которым положены ЗУ, получали бы их там, где уже есть подъездные пути, подведено электроснабжение и созданы условия, нужные для незамедлительного начала строительных работ.

Если это сельскохозяйственная земля

Сохраняется этот же принцип и для земель, имеющих сельскохозяйственное значение. Основные правила использования любых земельных участков в нашей стране задаются ЗК РФ, а порядок использования земель сельскохозяйственного назначения следует из его ст. 78.

Владельцы участков на самом деле могут быть оштрафованы в случае, если будет установлено, что они используют их вне целевого назначения или не выполняют предписаний по рекультивации.

Однако нужно учитывать, что степень ответственности частных лиц и ИП существенно отличается от ответственности должностных лиц и той, что наступает в случае, если участком владеет юридическое лицо или какое-то приравниваемое к таковому образование.

Гражданам, которые не занимаются коммерческой деятельностью и ИП, следует опасаться возможных штрафов за нецелевое использование ЗУ — 0,3-0,5% кадастровой стоимости, но не менее 3 тыс. руб .

. В случае невыполнения обязанностей по рекультивации земель их улучшению и охране почв возможен штраф — 0,1-0,3% кадастровой стоимости, но не менее 2 тыс. руб.

Наибольшую актуальность в этом вопросе в настоящее время имеет ПП РФ от 18.09.2020 № 1482, которое посвящено выявлению признаков неиспользования ЗУ из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использованию с нарушением законодательства РФ.

Кроме этого владельцы сельхозугодий могут быть оштрафованы за нарушения при проведении мелиоративных работ — 1 500 руб.- 2 тыс. руб.

Нужно помнить и о том, что установлена ответственность за использование не принадлежащей лицу земли. При её установленной кадастровой стоимости с физлиц взыскивают — 1-1,5% таковой, но не менее 5 тыс. руб., а иначе 5-10 тыс. руб.

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Существуют законные критерии выявления того, что сельскохозяйственная земля используется не по назначению. К ним относятся заполнение участка на 50% сорняками или глубина дёрна, которая стала не менее 15 см.