Ненормированный рабочий день: какие гарантии положены и что о них нужно знать

Единственная компенсация за ненормированный рабочий день сотрудника, которая в обязательном порядке ему положена, это дополнительный отпуск. Сверхнормативное рабочее время наниматель оплачивать не должен. Однако, ввести дополнительную выплату за подобный режим труда в инициативном порядке законодательство не запрещает.

Условия предоставления отпуска за ненормированный график

Всем работникам, трудящимся в ненормированном режиме, предоставляется дополнительный отпуск, минимальная продолжительность которого составляет 3 календарных дня (ч. 1 ст. 101, ч. 1 ст. 119 ТК РФ). Наниматель вправе предоставлять таким работникам более длительные периоды дополнительного оплачиваемого отдыха, закрепив их в своих локальных актах.

Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день назначается независимо от стажа и факта привлечения к труду за пределами смены (Письма Роструда от 24.05.2012 № ПГ/3841-6-1, Минтруда России от 18.08.2017 № 14-2/В-761). Трудящийся имеет на него право просто по факту назначения ему такого рабочего режима.

Сотрудник может не использовать положенный ему отпуск за ненормированный рабочий день по ТК РФ и взять вместо него соответствующую денежную компенсацию (ч. 1 и ч. 2 ст. 126 ТК РФ). Указанный период отдыха следует в обязательном порядке включать в график отпусков (ст. 114, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 123 ТК РФ). Как вносить допотпуск за ненормированный рабочий день в график, законодательство не уточняет. В связи с этим его можно присоединить к основному, либо отразить отдельно с указанием периода предоставления.

О предстоящем времени отдыха за работу в ненормированном режиме работник должен быть извещен в письменном виде не менее чем за 2 недели до даты его начала, указанной в графике. Если сотруднику необходимо перенести период отпуска или взять его вне запланированной очередности, он должен написать соответствующее заявление. Оплата такого времени отдыха проводится на общих основаниях за 3 календарных дня до даты его начала. Гражданским служащим также положен отпуск за ненормированный служебный день на аналогичных условиях (Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ).

Порядок выплаты компенсации за дополнительный отпуск

Компенсация отпуска за сверхнормативную работу оплачивается в следующих случаях:

при увольнении сотрудника за не отгулянные дни допотпуска;

если работник сам предпочтет взять деньги вместо дней отдыха, написав работодателю соответствующее заявление.

Компенсация при расторжении трудового договора начисляется в обычном порядке, по среднему заработку за полагающиеся календарные дни. Аналогичный алгоритм применяется и при замене допотпуска денежной выплатой. Формула расчета следующая:

Вместе с тем, есть различия в порядке определения количества полагающихся календарных дней для каждого случая.

Даже если сотрудник работает в ненормированном режиме неполную рабочую неделю, ему предоставляется ежегодный допотпуск на обычных основаниях.

Что может еще полагаться за ненормированный режим

Строго говоря, дополнительный отпуск, это единственное что положено за ненормированный рабочий день и гарантировано государством. Все часы переработки по распоряжению нанимателя, производимые в рамках этого режима, не оплачиваются. При этом максимальное количество такого сверхнормативного времени формально нигде в законодательстве не ограничено.

Вместе с тем, компанией самостоятельно может быть установлена надбавка за ненормированный рабочий день сотрудников. Ее необходимо закрепить внутренним локальным актом, а также указать на ее применение в трудовом договоре работника или дополнительном соглашении к нему.

Пример возможной записи в трудовом договоре:

«За ненормированный рабочий день Работнику устанавливается ежемесячная надбавка в размере, предусмотренном п. 4.2.6 Положения об оплате труда (утв. Приказом от 17.10.20 № 4).»

Итоги

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За ненормируемый рабочий график по закону положены только дополнительные дни к ежегодному отпуску.

Работник имеет выбор: отгулять эти дни или получить за них деньги.

При этом работодатель имеет право утвердить локальные дополнительные гарантии и поощрения для работающих не нормировано, например, установить доплату к основной зарплате.