Ненормированный рабочий день: какие гарантии положены и что о них нужно знать

Условия предоставления отпуска за ненормированный график
Всем работникам, трудящимся в ненормированном режиме, предоставляется дополнительный отпуск, минимальная продолжительность которого составляет 3 календарных дня (ч. 1 ст. 101, ч. 1 ст. 119 ТК РФ). Наниматель вправе предоставлять таким работникам более длительные периоды дополнительного оплачиваемого отдыха, закрепив их в своих локальных актах.
Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день назначается независимо от стажа и факта привлечения к труду за пределами смены (Письма Роструда от 24.05.2012 № ПГ/3841-6-1, Минтруда России от 18.08.2017 № 14-2/В-761). Трудящийся имеет на него право просто по факту назначения ему такого рабочего режима.
Сотрудник может не использовать положенный ему отпуск за ненормированный рабочий день по ТК РФ и взять вместо него соответствующую денежную компенсацию (ч. 1 и ч. 2 ст. 126 ТК РФ). Указанный период отдыха следует в обязательном порядке включать в график отпусков (ст. 114, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 123 ТК РФ). Как вносить допотпуск за ненормированный рабочий день в график, законодательство не уточняет. В связи с этим его можно присоединить к основному, либо отразить отдельно с указанием периода предоставления.
О предстоящем времени отдыха за работу в ненормированном режиме работник должен быть извещен в письменном виде не менее чем за 2 недели до даты его начала, указанной в графике. Если сотруднику необходимо перенести период отпуска или взять его вне запланированной очередности, он должен написать соответствующее заявление. Оплата такого времени отдыха проводится на общих основаниях за 3 календарных дня до даты его начала. Гражданским служащим также положен отпуск за ненормированный служебный день на аналогичных условиях (Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ).
Порядок выплаты компенсации за дополнительный отпуск
Компенсация отпуска за сверхнормативную работу оплачивается в следующих случаях:
- при увольнении сотрудника за не отгулянные дни допотпуска;
- если работник сам предпочтет взять деньги вместо дней отдыха, написав работодателю соответствующее заявление.
Компенсация при расторжении трудового договора начисляется в обычном порядке, по среднему заработку за полагающиеся календарные дни. Аналогичный алгоритм применяется и при замене допотпуска денежной выплатой. Формула расчета следующая:
Вместе с тем, есть различия в порядке определения количества полагающихся календарных дней для каждого случая.
Что может еще полагаться за ненормированный режим
Строго говоря, дополнительный отпуск, это единственное что положено за ненормированный рабочий день и гарантировано государством. Все часы переработки по распоряжению нанимателя, производимые в рамках этого режима, не оплачиваются. При этом максимальное количество такого сверхнормативного времени формально нигде в законодательстве не ограничено.
Вместе с тем, компанией самостоятельно может быть установлена надбавка за ненормированный рабочий день сотрудников. Ее необходимо закрепить внутренним локальным актом, а также указать на ее применение в трудовом договоре работника или дополнительном соглашении к нему.
Пример возможной записи в трудовом договоре:
«За ненормированный рабочий день Работнику устанавливается ежемесячная надбавка в размере, предусмотренном п. 4.2.6 Положения об оплате труда (утв. Приказом от 17.10.20 № 4).»
Итоги
За ненормируемый рабочий график по закону положены только дополнительные дни к ежегодному отпуску.
Работник имеет выбор: отгулять эти дни или получить за них деньги.
При этом работодатель имеет право утвердить локальные дополнительные гарантии и поощрения для работающих не нормировано, например, установить доплату к основной зарплате.