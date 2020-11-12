Налоговая инспекция примеряет на себя судебную мантию?

Налоговики, без наличия установленного законом фактора взаимозависимости, оштрафовали двух налогоплательщиков за непредоставление ими в ИФНС сведений о совершенных между ними контролируемых сделках. Взаимозависимость между ними «по иным обстоятельствам» налоговики установили в нарушение закона, самостоятельно, без суда. Как защитить себя в этом случае?

Недавно произошел довольно курьезный случай. И все это выглядело бы смешно, если бы от этого не было так грустно. Компания «М» в 2016-2017 годах продала индивидуальному предпринимателю К. несколько довольно крупных поставок товаров. При этом индивидуальный предприниматель К. — женщина и является женой родного брата директора компании «М». Т.е. некая степень родственных отношений между этими лицами существует.

Но действующее налоговое законодательство в п.2 ст.105.1 не устанавливает прямой взаимозависимости в такого рода родственных связях. Между братьями и сестрами — устанавливает, между мужем и женой — тоже, а вот между братом и женой брата — не устанавливает.

При этом п.7 ст.105.1 НК РФ говорит, что лишь суд может признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, не предусмотренным статьей 105.1 НК РФ.

Также надо отметить, что согласно ст.105.14 НК РФ, сделки совершенные между взаимозависимыми лицами (с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей) признаются контролируемыми сделками. А лица, совершившие контролируемые сделки, обязаны по установленной форме сообщить о факте их совершения в налоговый орган, как раз для того, чтобы он (налоговый орган) смог их проконролировать.

Ст. 129.4 НК РФ, в довершение ко всему выше сказанному, предусматривает привлечение к ответственности за непредставление налоговикам в установленный срок уведомления о контролируемых сделках (чтобы не баловались и порядок, установленный законом, соблюдали).

Резюмируя все выше сказанное, необходимо кратко констатировать, что законом установлен следующий алгоритм действий, предшествующих вышеназванному штрафу:

все начинается с взаимозависимости, поэтому для начала требуется четко установить взаимозависимость или есть, или ее нет. Если да, то идем дальше, если нет, то дальше не идем;

если взаимозависимость имеется, то необходимо установить были ли совершены между взаимозависимыми лицами какие-либо сделки. И опять, если да то идем дальше, если нет, то дальше не идем;

если сделки были совершены, то необходимо установить, относятся ли совершенные между этими лицами сделки к разряду контролируемых, по критериям их масштаба (по суммам сделок). И опять, если да то идем дальше, если нет, то дальше не идем;

если совершенные сделки относятся к контролируемым, то тогда обе стороны совершившие их, обязаны сообщить о факте их совершения в налоговый орган в установленный законом срок и по установленной законом форме;

если стороны, совершившие контролируемые сделки, не сообщили о них в ИФНС, то их надлежит оштрафовать по статье 129.4 НК РФ.

Конец алгоритма.

Особо отмечу, что этот алгоритм работает именно в такой последовательности, как он описан в законе, но он не может работать задом наперед.

Поскольку п.2 ст.105.1 НК РФ взаимозависимости между братом и женой брата не устанавливает, а сами себя эти лица взаимозависимыми не считали, и в суд по поводу признания этих лиц взаимозависимыми никто не обращался (и суд взаимозависимости между этими лицами по иным обстоятельствам не устанавливал), то компания «М» и индивидуальный предприниматель К. не считали, что совершенные между ними в 2016-2017 годах сделки признаются контролируемыми.

Следовательно, они не обязаны были подавать в ИФНС сведения о контролируемых сделках, совершенных между ними. Алгоритм действий налогоплательщиков остановился на самом первом пункте, и дальше никаких действий от них не требовалось.

А налоговики, не обращаясь предварительно в суд за установлением факта наличия взаимозависимости между этими лицами, по иным обстоятельствам самостоятельно усмотрел наличие «родственной» взаимозависимости между этим хозяйствующими субъектами. Затем ИФНС установила, что сделки относятся к контролируемым, и что стороны о их совершении не сообщили в ИФНС. Вывод налоговиков: нарушение имеет место быть, в итоге — штраф.

Однако по иным основаниям установить взаимозависимость может лишь суд, поскольку налоговому органу такого права закон не давал. Тем самым налоговый орган использовал «неверный» алгоритм для установления штрафа. А тогда возникает вопрос — а за что налоговики предъявили штраф этим бизнесменам?

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Оштрафованные налоговиками лица, естественно, подали иски в суд (см. дело №А05-8620/2020 и А05-8624/2020). В суде налоговики как раз и пытались задним числом установить факт наличия взаимозависимости между этими лицами. Но суд их не поддержал. Поскольку предметом этого иска является признание недействительным решения ИФНС о назначении штрафа, а не факт установления взаимозависимости.