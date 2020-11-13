Что нужно знать про трудовой стаж у самозанятых

Идет ли стаж у самозанятых граждан — нет, это обусловлено отсутствием у них обязанности вносить страховые взносы. Но законодательством РФ допускается добровольное перечисление платежей в Пенсионный фонд (ПФ), что дает возможность плательщикам НПД претендовать не только на социальную пенсию, но и на страховое пособие.

Кто такие самозанятые

С 01.01.2019 в России действует экспериментальный налоговый режим, предполагающий удержание взносов с профдохода граждан (ФЗ № 422 от 27.11.2018). Оформивших его лиц называют самозанятыми. Для плательщиков НПД предусмотрены льготные условия налогообложения:

4% — при приеме платежей от граждан;

6% — при получении денежных сумм от организаций.

Система НПД не требует от самозанятых предоставления отчетности, наличия кассового аппарата. Формирование чеков и расчет налогов осуществляется автоматически с помощью спецприложения «Мой налог».Страховые платежи не взимаются, то есть стаж и пенсия самозанятых пребывают под вопросом. Рассчитывать на них по умолчанию плательщик НПД не может.

Зачем нужен трудовой стаж

Чтобы получать страховую пенсию, самозанятому требуется набрать хотя бы минимальный стажевый период. Иначе он вправе претендовать только на социальное пособие, размер которого в 2020 г. — 5283,85 руб. Чтобы определить, будет ли пенсия у самозанятых и какова ее величина, опираются на трудовой период и число накопленных баллов. Законодательством установлена минимальная норма, по достижении которой человек вправе претендовать на страховые выплаты по старости (в среднем 15 000 руб.).

Для выхода на заслуженный отдых после 2025 г. нужно набрать 15 лет стажа и 30 пенсионных балов (ПБ). При недоборе показателей или одного из них назначается только социальная пенсия для самозанятых граждан. При этом оформляют ее на 5 лет позже, чем страховую. Если минимум достигнут, размер пособия устанавливается, исходя из суммы уплаченных самозанятым платежей в ПФ.

Идет ли стаж у самозанятых

Режим НПД предполагает ежемесячное удержание налогов в размере 4% или 6%, от этой суммы никакие платежи в ПФ не идут, ответ на вопрос, идет ли трудовой стаж у самозанятых граждан, отрицателен. То есть режим НПД не предусматривает никакой фиксированной суммы, отчисляемой в ПФ, как у ИП.

По ст. 146 БК РФ, 37% от налога зачисляется в фонд медстрахования, 63 % — в региональный бюджет. На пособие по старости часть не откладывается, поэтому пенсия для самозанятых — это добровольная мера, отчисления они производят по желанию. Если платежи в ПФ отсутствуют, год в трудовой период не засчитывается.

Где взять стаж самозанятым

Трудовой период плательщик НПД вправе накопить 2 способами:

1. Трудиться наемным работником и быть самозанятым одновременно. Платежи в ПФ тогда оплачивает работодатель. То есть вопрос, идет ли пенсионный стаж у самозанятых граждан, отпадает — он начисляется, как у обычного работника. Совмещение законом не запрещается.

2. Делать отчисления в ПФ самому — воспользоваться добровольным пенсионным страхованием. То есть решение, идет ли стаж, если ты самозанятый, принимает плательщик НПД самостоятельно. Он вправе докупить себе годы и баллы, необходимые для получения пенсии.

Как купить стаж и пенсионные баллы

Правила подсчета стажевого периода регламентированы постановлением № 1015 от 02.10.2014. Законом допускается начисление пенсии самозанятым гражданам с 2019 года — человек подает заявление в ПФ и становится добровольно застрахованным. Направить бумагу можно дистанционно через приложение «Мой налог».

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Годы трудовой деятельности и баллы самозанятому засчитываются со дня принятия заявления ведомством.

Сколько стоит год стажа

Плательщики НПД делают отчисления в ПФ в фиксированном размере (как ИП), который ежегодно устанавливается государством. Суммы, необходимые для будущего оформления пенсии для самозанятых граждан, отражены в ст. 430 НК РФ. Предельная база для определения отчислений, минимальный и максимальный размеры, приведены в таблице.

То есть за полный год стажа за 2020 г. самозанятый вносит минимум 32 448 руб. до 31.12.2020. Если заплатить меньше, период зачтется пропорционально сумме.

Сколько баллов можно купить

При оплате взносов начисляются баллы (ПБ). От их количества зависит, какая пенсия будет у самозанятых лиц, и размер пособия.

Вычисление производится по формуле:

где:

Вз — сумма взносов;

22% — установленный тариф;

16% — индивидуальная часть тарифа;

206 720 рублей — сумма по индивидуальному тарифу от предельной базы (в 2020 г. — 1 292 000 × 16%).

То есть при оплате в 2020 г. минимального взноса (32 448 руб.) самозанятый получит: (32 448 / 22% × 16%) / 206 720 × 10 = 1,142 балла. Максимальный взнос (256 185 руб.) дает 9,013 ПБ.

Как рассчитать пенсию самозанятому