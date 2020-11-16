ИП не предоставил налоговикам отсутствующие документы. Законен ли штраф за это?

Налоговики оштрафовали налогоплательщика по ст.126 НК РФ за непредоставление в налоговый орган документов, которых у него не имеется. В этом случае штраф за непредоставление таких документов становится неправомерным, О том, как защитить себя в этом случае, расскажем в сегодняшней статье.

Суть дела

Индивидуальному предпринимателю за непредоставление в ходе выездной налоговой проверки документов, подтверждающих его расходы (п.1 ст.126 НК РФ), в количестве 2 036 штук был начислен штраф 407 200,00 руб. В проверяемом периоде наш ИП применял режим УСН 6% «доходы», который освобождал его от необходимости вести учет расходов в целях налогообложения. А налоговики в ходе проверки переквалифицировали его деятельность на ОСН, поскольку пришли к выводу об утрате им права на применение УСН.

Но история в том, что в такой ситуации инспекция вообще не имеет права штрафовать налогоплательщика за непредоставление этих документов, т.к. документы, о которых речь, налогоплательщик не хранил (и не обязан был хранить), поскольку не учитывал их для целей своего налогообложения. Более того, этих документов у него действительно не было — и поэтому ИП не мог предоставить их налоговикам. Нельзя предоставить то, чего нет. И соответственно нельзя штрафовать за это.

В данной ситуации этот факт является обстоятельством, исключающим привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения, ввиду отсутствия самого события налогового правонарушения и отсутствие вины лица в его совершении (п. 1ст. 109 НК РФ).

Что говорит судебная практика

Судебная практика, по сути, подтверждает, что привлечение налогоплательщика к ответственности неправомерно, если отсутствуют доказательства наличия у него истребованных документов.

Иными словами, налоговая должна доказать, что у налогоплательщика запрошенные документы должны были быть и он мог их предоставить в установленный срок. Вот примеры:

постановление АС ЗСО от 26.01.2018 N Ф04-6104/2017 по делу N А70-16258/2016;

постановление АС СЗО от 08.06.2016 N Ф07-3996/2016 по делу N А66-13779/2014;

постановление АС ЦО от 26.05.2016 N Ф10-1470/2016 по делу N А09-7104/2015;

постановление АС СЗО от 04.08.2015 N Ф07-3810/2015 по делу N А56-15896/2014.

Статья 126 НК РФ предполагает ответственность в виде штрафа за непредоставление налоговому органу только тех документов, которые у него имеются. И соответственно, не предполагает ответственность в виде штрафа за непредоставление налоговому органу документов, которых у налогоплательщика фактически нет.

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Вывод

То обстоятельство, что инспекция в ходе проведения выездной налоговой проверки от контрагентов налогоплательщика получила ряд документов, касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика, в ответ на соответствующие запросы, не дает налоговикам права на предъявление к самому налогоплательщику такого штрафа. Поскольку у контрагентов эти документы были как раз потому, что контрагенты вели и обязаны были вести учет своих доходов, которые для проверяемого налогоплательщика были расходами.