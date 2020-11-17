Как «номинальный» директор бился с тремя бенефициарами

Бывшего директора предприятия привлекли к субсидиарной ответственности. Ему грозит взыскание 10 млн руб. Ответчик не хочет выплачивать всю сумму и утверждает, что был номинальным директором и выдаёт трёх реальных бенефициаров. Беда в том, что у директора нет прямых доказательств, — никто из троих вину не признаёт. ДОЛГ.РФ узнал, кому поверит суд и какое решение примет.

Первая инстанция не видит прямых доказательств

Конкурсный управляющий ООО «Бетон 34» Бабаев К.А. подает исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 5 контролирующих лиц солидарно на 10 млн руб.

Судья первой инстанции Нехай Ю.А. привлекает к СО двух бывших руководителей. Шаталин Д.А. занимал пост директора с 2015 по 2017 год. Под его управлением общество стало неплатёжеспособным. Дрововозова Е.Н. приняла пост после введения внешнего управления. Деятельность уже не велась. Шаталин вовремя не подал заявление о банкротстве, а Дрововозова не передала бухгалтерские документы. Суд признал обоих виновными.

Дрововозова доводы конкурсного управляющего не оспаривает, на заседания не является. Шаталин, наоборот, принимает активное участие в судебных процессах. Он помогает заявителю доказать вину трёх других ответчиков. Бывший директор утверждает, что являлся номинальным руководителем. Фактически предприятием управлял Власов В.В, но в возбуждении уголовного дела против Власова было отказано. Напротив, есть свидетельские показания, что договора заключал именно Шаталин.

Вторым теневым бенефициаром истец требует признать Бурлину Т.В. Она была неформальным бухгалтером-кассиром ООО «Бетон 34». Доказательствами служат два документа: доверенность на получение денежных средств со счёта компании и один договор, в котором указан телефон Бурлиной. Ответчица соглашается с тем, что выполнила поручение директора, но это не доказывает, что она работала теневым кассиром. А зачем её телефон указан в договоре, она не понимает.

Шаталин утверждает, что именно Бурлина распоряжалась расчётным счётом. У неё была цифровая подпись. Но ответчика своё участие отрицает, а других подтверждений у конкурсного управляющего нет. Суду представлена выписка с банковского счёта о получении Бурлиной выплат от ООО «Бетон 34». Ответчица предъявляет договор аренды транспортного средства. Предприятие арендовало у неё автомобиль.

Третьим контролирующим лицом конкурсный управляющий называет начальника отдела кадров Пономареву Е.В. Одновременно она руководила компанией Висла-Юг. Этой компании ООО «Бетон 34» перечисляло значительные средства. Конкурсный управляющий подсчитал, что общая сумма выплат составила 2,65 % от всех поступлений на расчётный счёт Бетона, но должник арендовал у Вислы-Юг помещения и несколько раз пользовался строительной лабораторией. Все перечисления шли по этим договорам.

Суд первой инстанции указывает на недостаточность доказательств по теневым бенефициарам. Управляющий не оспаривает сделки с ООО «Висла-Юг». Не заявлено ходатайств о привлечении дополнительных свидетелей. Судья Нехай отказывается считать Бурлину, Пономареву и Власова контролирующими лицами и конечными бенефициарами. К субсидиарной ответственности судом привлекаются лишь руководители должника.

Апелляция — нет косвенных доказательств

Конкурсный управляющий не соглашается с таким решением и идёт в апелляцию. Жалобу также подаёт и Шаталин. Он требует привлечь троих бенефициаров к ответственности.

Но апелляционная коллегия под председательством Макарихиной Л.А. соглашается с первой инстанцией. Ответчики сами или через свои компании получали выплаты от ООО «Бетон 34». Но эти сделки проходили по договорам аренды и не были признаны недействительными. Получается, что конкурсный управляющий не оспаривает данные выплаты, он пытался взыскать задолженность с ООО «Висла-Юг», но суд в иске отказал.

Заявителем не предоставлены согласующиеся между собой косвенные доказательства, которые позволяют признать фактический контроль ответчиков над ООО «Бетон 34». В жалобах апеллянтам отказано. Дело перешло в кассацию.

Кассация указывает на крупные выплаты

Кассационный суд под председательством Кашапова А.Р. не согласился с подходом коллег. Контроль над должником не всегда возможно доказать прямо. Нижестоящие инстанции не приняли во внимание получение крупных сумм каждым из ответчиков. По смыслу абзаца третьего п. 16 Постановления пленума ВС РФ № 53 от 21.12.2017 к ответственности привлекается лицо, которое получило выгоду от сделки.

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Судам надлежало выяснить, какое участие принимали ответчики в выводе денежных средств. Был ли причинён значительный ущерб кредиторам, понимали ли Власов, Бурлина и Пономарева, что своими действиями наносят вред.

Кассация сочла, что суды не установили все обстоятельства спора, и отправила дело на пересмотр. Сложно сказать, получиться у конкурсного управляющего выиграть спор или нет, но шанс у него появился.