Неправильно заполненный больничный вышел боком работодателю

Сотрудница, находясь на больничном около семи месяцев, получила пособие в размере более 100 тыс. рублей напрямую из ФСС. Однако позже ФСС провел проверку и обнаружил ошибку. Вообще-то первыми ошибку совершили медики. Но платить приходится работодателю.

(Дело № А45-21732/2019).

Как было дело

Дело было в Новосибирской области, где действует пилотный проект.

Сотрудница принесла больничный. Бухгалтер его рассчитал и отправил сведения в ФСС. ФСС перечислил деньги сотруднице. Сумма немаленькая — более 100 тыс. рублей. Но так и болел человек целых 7 месяцев.

Однако один важный момент был упущен. Никто не обратил внимания на то, что данная сотрудница — инвалид.

Согласно ч.3 ст.6 Федерального закона № 255-ФЗ, инвалид имеет право на пособие по больничному или за 4 месяца подряд, или за 5 месяцев в течение года. А больничные были оформлены на 7 месяцев.

Получилось, что ФСС переплатил пособие в размере около 53 тыс. рублей.

Обвинив во всем работодателя (ведь он представил неполные сведения о сотруднике), Фонд потребовал вернуть деньги.

Работодатель не согласился с таким требованием и спустя 2 года ФСС обратился в суд.

Решение в пользу работодателя

Суд первой инстанции указал, что за ошибки в больничных листах отвечает медицинская организация, а не страхователь.

В больничных в строке «Причина нетрудоспособности» был указан код 01 — заболевание, и не указано условие исчисления код 45 (лицо, имеющее инвалидность).

Но ведь заполняли эти листки медики. Значит работодатель не виноват и не должен платить за чужие ошибки.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС от 11.12.2012 № 10605/12, сам по себе факт выдачи листков нетрудоспособности с нарушением при наличии иных условий для получения гражданами пособий по временной нетрудоспособности не является основанием для отказа в принятии к зачету этих расходов.

То есть негативные последствия выдачи медицинским учреждением неправильно оформленных листков нетрудоспособности возлагаются непосредственно на данные медицинские учреждения, а не на страхователя, что, в свою очередь, дает право фонду обратится с иском о возмещении суммы расходов на страховое обеспечение по неправильно оформленным листкам нетрудоспособности непосредственно к медицинскому учреждению.

В иске ФСС было отказано. Однако Фонд это решение оспорил.

Решение в пользу ФСС

Апелляционный суд заявил, что виноват работодатель.

Ведь необходимая информация об инвалидности сотрудника не была вписана в разделы листка, которые должен заполнять работодатель.

В строке «Условия исчисления», заполняемой работодателем, не указано условие исчисления — код 45 (лицо, имеющее инвалидность), код 49 (продолжительность заболевания превышает 4 месяца подряд — для застрахованных лиц, имеющих инвалидность на день наступления страхового случая).

Вопреки выводам суда первой инстанции несоответствующая действительности информация в листках нетрудоспособности указана не медицинским учреждением а работодателем в разделе листков нетрудоспособности, заполняемых работодателем. На это указал Апелляционный суд.

Таким образом, апелляция решила, что ответственность за неправильное исчисление пособия, вызванное тем, что не был учтен ряд факторов, лежит на работодателе и соответственно, он и должен компенсировать фонду излишние затраты.

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Данное решение поддержали суды второй и третьей инстанций.

Будьте внимательны при заполнении больничных листов.