Когда платить налоги ИП в 2021 году

Предприниматель может применять общую систему и платить практически все налоги либо перейти на спецрежимы.

Обратите внимание: в следующем году «вмененная» глава НК РФ утрачивает силу, это означает, что ИП не смогут перейти на уплату ЕНВД. Если в этом году коммерсант применяет указанный спецрежим, то пора задуматься о его смене. Иначе с 01.01.2021 ИП автоматически сменит его на ОСН.

Кроме того, ИП в 2021 году вправе работать на УСН, ПСН и ЕСХН.

Выбор зависит от масштаба деятельности (объема выручки, численности работников, стоимости основных средств), региона, вида деятельности и др.

Спецрежимы позволяют платить меньше налогов, сдавать меньше отчетности и самому справляться с несложным учетом. Однако нужно соблюдать особые условия. Для каждого режима они разные, поэтому ИП может выбрать режим, который ему подходит.

Когда платить налоги по упрощенке

Для перехода на УСН ИП должен подать уведомление до 31 декабря 2020 года, в котором нужно отразить выбранный объект налогообложения:

«доходы» — налоговая ставка составит от 1 до 6 процентов в зависимости от региона;

«доходы минус расходы» — налоговая ставка от 5 до 15 процентов в зависимости от региона.

С 2021 года действуют новые ограничения для применения УСН: не более 130 наемных работников и не более 200 млн рублей соответственно.

Предприниматели, применяющие УСН, уплачивают следующие обязательные платежи в бюджет:

УСН-налог;

НДФЛ за своих работников;

страховые взносы за своих работников и за себя;

налог на имущество физлиц;

транспортный налог;

земельный налог.

Авансовые платежи УСН-налога нужно перечислять в бюджет ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (I квартал, полугодие и 9 месяцев) (п. 7 ст. 346.21 НК РФ).

Расплатиться с бюджетом следует не позднее 30 апреля следующего года.

В связи с этим в 2021 году ИП на УСН будет платить «упрощенный» налог в следующие сроки:

за 2020 год — 30.04.2021;

за I квартал 2021 года — 26.04.2021;

за полугодие 2021 года — 26.07.2021;

за 9 месяцев 2021 года — 25.10.2021;

за 2021 год — 02.05.2022.

График уплаты налогов в 2021 году по ОСН

Общую систему налогообложения (ОСН) организация и ИП применяет по умолчанию. На ОСН предприниматель платит НДС, НДФЛ, налог на имущество и все остальные налоги, кроме тех, которые предусмотрены только для специальных режимов.

Приведем сроки уплаты основных налогов, уплачиваемых при применении ОСН, в 2021 году.

НДФЛ

Авансовые платежи по НДФЛ за 2021 год ИП уплачивает не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за I кварталом, полугодием, 9 месяцами (п. 8 ст. 227 НК РФ). В связи с этим в 2021 году ИП должен перечислить в бюджет авансы по НДФЛ в следующие сроки: 26.04.2021, 26.07.2021, 25.10.2021.

Налог по итогам года уплачивается не позднее 15 июля следующего года (п. 6 ст. 227 НК РФ). Таким образом, налог за 2020 год нужно будет заплатить не позднее 15.07.2021, за 2021 год — 15.07.2022.

С выплат работникам ИП перечисляет НДФЛ в обычном порядке.

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НДС

Согласно абзацу 1 п. 1 ст. 174 НК РФ, налог перечисляется в бюджет равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим кварталом. В 2021 году ИП должен перечислить в бюджет НДС в следующие сроки:

за IV квартал 2020 года — 25.01.2021;

за I квартал 2021 года — 26.04.2021;

за II квартал 2021 года — 26.07.2021;

за III квартал 2021 года — 25.10.2021;

за IV квартал 2021 года — 25.01.2022.

Страховые взносы

— за работников:

15.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 15.04.2021, 17.05.2021, 15.06.2021, 15.07.2021, 16.08.2021, 15.09.2021, 15.10.2021, 15.11.2021, 15.12.2021, 17.01.2022.

— за себя:

срок уплаты ИП за себя взносов на ОПС и ОМС за 2021 год с доходов, не превышающих 300 тыс. рублей, — не позднее 31 декабря 2021 года (пп. 2 п. 1 ст. 419, п. 2 ст. 432 НК РФ). Однако в следующем году этот день будет выходным, поэтому срок переносится на следующий после новогодних праздников рабочий день.

Срок уплаты 1 процента страховых взносов на ОПС с доходов, превышающих 300 тыс. рублей, — не позднее 1 июля следующего года (пп. 2 п. 1 ст. 419, п. 1 ст. 423, п. 2 ст. 432 НК РФ).

Таким образом, если ИП в 2021 году заработает более 300 тыс. рублей, то расплатиться с бюджетом нужно будет не позднее 01.07.2022.

Как часто платить налоги при патенте

Индивидуальный предприниматель может выбрать патентную систему налогообложения. Этот режим допускается, если годовой доход ИП превысил 60 млн рублей и численность работников не больше 15 человек. Помимо этого, ПСН можно применять только к определенным видам бизнеса, если региональные власти ввели на своей территории этот спецрежим.

Для перехода на этот режим заявление необходимо подать не менее чем за 10 дней до начала действия патента.

ПСН освобождает от НДС, НДФЛ с доходов от коммерческой деятельности, а также налога на имущество по деятельности, которая переведена на этот режим. Остальные налоги нужно платить как на общем режиме.

Налог при ПСН — это стоимость патента. Его можно купить на любое количество месяцев в пределах календарного года.

Сроки оплаты патента зависят от того, на сколько месяцев ИП его приобрел.

Обратите внимание: ИП, работающий на ПСН, платит страховые взносы за себя и за работников.

Как в 2021 году платить налог на профессиональный доход?

Напомним, что с 1 июля 2020 года на уплату налога на профдоход могут перейти граждане практически на всей территории страны. Такие поправки внесены Федеральным законом от 01.04.2020 № 101-ФЗ. Для этого, правда, власти субъекта РФ должны принять соответствующий закон.

Налог на профессиональный доход или, как его еще называют, налог для самозанятых доступен физлицам и ИП.

Законодательство не запрещает физлицу одновременно быть ИП и самозанятым. Однако это возможно только при отсутствии наемных работников. Кроме того, предприниматель не вправе совмещать НПД с другими налоговыми режимами, например, УСН, патентом, ЕСХН или ОСНО.

Одно из преимуществ применения НПД — это сокращение налогового бремени. С доходов, облагаемых налогом на профессиональный доход, не взимаются НДФЛ и страховые взносы.

Ставки НПД зависят от того, с кем работает самозанятый. Так, плательщики НПД вправе сотрудничать не только с физлицами, но и с ИП, юридическими лицами. Ставка налога по доходу, полученному от организаций, — 6 процентов. Если самозанятый оказывает услуги или продает товар физлицам, то выручка облагается 4-процентным НПД.

Налог на профессиональный доход может быть уменьшен на сумму налогового вычета в размере не более 10 тыс. рублей, рассчитанную в общем случае нарастающим итогом в следующем порядке:

в отношении налога, облагаемого по ставке 4 процента, — сумма вычета определяется в размере 1 процента дохода;

в отношении налога, облагаемого по ставке 6 процентов, — сумма вычета определяется в размере 2 процентов дохода.

Срок использования налогового вычета не ограничен. Однако после его использования налоговый вычет повторно не предоставляется. Налоговики самостоятельно уменьшают сумму налога на вычет (ч. 3, 4 ст. 12 закона № 422-ФЗ).

Чтобы оставаться самозанятым, важно, чтобы годовой профессиональный доход не превысил 2,4 млн рублей.

Обратите внимание: при утрате права на применение спецрежима ИП должен снова платить страховые взносы. Расчетный период в этом случае считают с даты потери права на применение НПД.

Если предприниматель отказался от НПД самостоятельно, то платить взносы необходимо с даты снятия с учета в качестве плательщика этого налога.

Доходы определяются с каждой операции, облагаемой налогом. При получении денежных средств налогоплательщик должен передать сведения о произведенных расчетах в налоговый орган через приложение «Мой налог» или через оператора либо кредитную организацию.

Сумму налога рассчитывает ИФНС, при этом подавать какую-либо отчетность не нужно. Налоговики не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, отправят уведомление в приложении «Мой налог» с суммой налога и реквизитами для его уплаты.