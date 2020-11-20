Завтра в России отмечают День бухгалтера. Традиция зародилась в 1996 г. после подписания в этот день первого Закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ. Это неофициальный, но самый отмечаемый бухгалтерский праздник. Четыре года спустя ВВП знатно потроллил профсообщество, установив эту же дату официальным Днем работника налоговых органов. Некоторые считают, что с тех пор одновременно празднуют День защиты животных и День работников мясной промышленности.

А 10 ноября был еще один бухгалтерский праздник — Международный день бухгалтерии. 10 ноября 1494 года была издана книга ученого, преподавателя и монаха Луки Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, дробей, пропорций и пропорциональности». Одна из глав книги называлась «Трактат о счетах и записях» — ее считают первым учебником по бухгалтерскому учету. С этого дня ведется отсчет современной теории бухучета, хотя баланс и двойная запись использовались и раньше. Но с появлением учебников обучение бухгалтерии стало единообразным и упорядоченным.

Бухгалтерские праздники — отличный повод порассуждать о теоретиках и практиках в бухгалтерии. Мне как вузовскому преподавателю обидно слышать как слово «теоретик» превратилось в почти ругательное. А «практик» даже в университетах звучит круче, чем «профессор». С другой стороны, как практику мне не нравится когда бухгалтер превозносит игнор теории. Теория в бухгалтерии тесно связана с практикой.

Когда-то покойный профессор В.В. Ковалев, на книгах которого выросло несколько поколений бухгалтеров и финансистов, в споре со мной сказал, что моя позиция недостойна звания теоретика. Я был просто счастлив: это значило, что он на какое-то мгновение допустил, что я таковым являюсь. На самом деле это был незаслуженный аванс, который оправдать пока не удалось. Но теоретик это очень круто — сейчас объясню почему.

Теоретики — это не учителя, а ученые

Настоящих теоретиков — людей, которые разрабатывают теории — в вузах не так много, да и сами теории в бухгалтерии появляются не часто. Теория объединяет взгляды на какие-то явления в единую стройную систему. Например, теория Большого взрыва описывает процесс рождения Вселенной. Из некоторых теорий развивается методология, которую применяют в практике.

Применительно к бухучету:

капитальное уравнение — это теория;

бухгалтерские стандарты — это методология;

учетная политика — это методика.

Большинство преподавателей знают какую-то теорию и могут ее объяснить. Но это не теоретики — это учителя. Они не привносят в науку чего-то нового, но могут привнести новые подходы в практику своих студентов, объяснив как теория раскладывается на использующиеся в работе методы. Без знания практики это невозможно. Кстати, Пачоли — скорее, методолог, чем теоретик. Но от этого он не становится менее великим.

А еще в вузах есть люди, которые слабо знают теории и не могут объяснить как применить их на практике. Поэтому от них студенты выходят и без понимания почему актив равен пассиву, и без умения составить баланс. Таких, к сожалению, стало много. И именно они дали негативную окраску слову «теоретик», хотя они никакие не теоретики, а просто хреновые учителя. Но раз у человека есть ученая степень и нет умения объяснить как пользоваться тем, что он наболтал — практики автоматически назначают его теоретиком. Вроде как бесполезный в работе человек, но, наверное, что-то знает о высоких материях. Не знает. Великий физик Резерфорд по этому поводу отлично сказал: «Если ученый не может объяснить уборщице, которая убирается в его лаборатории, смысл своей работы, то он сам не понимает, что он делает».

Практики — это не те, кто игнорирует теорию

Часто слышу гордое: «Я — практик! Мне эти ваши теории не нужны!». Балбес ты, а не практик! Врач не может гордиться тем, что не знает анатомии. Автомеханику, который умеет крутить гайки, но не знает устройства автомобиля, я не доверю машину. А бухгалтер, который не читал стандартов, не знает какие методы учета бывают и как настроить программу под потребности компании, а не самому подстроиться под базовые настройки программы — не бухгалтер, а операционист. Так и он не обходится без того, что пренебрежительно называет «теорией». Жмешь сюда, потом переходишь на эту вкладку и ставишь здесь галку — уже методика!

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Но такой практик — просто винтик в механизме. Ему на любое действие нужна инструкция. По инструкциям отлично работают роботы — ими таких горе-практиков уже успешно заменяют. А настоящий профессионал даже если теорию не помнит, методологией владеет. А значит, может не только следовать инструкции, но и самостоятельно решать как выполнить работу.