Налоговая начала слать запросы по работе с самозанятыми. Обзор форума «Клерка»

Самая обсуждаемая тема недели — НДФЛ бухгалтерский и налоговый учет. Клерки ломали голову, как поступить с налоговым вычетом, если часть КНО выплатили в декабре, а часть — в январе.

Случилось то, что и прогнозировали — налоговая стала проверять законность работы организаций с самозанятыми. Подробности в темах Бывший работодатель? Или кто есть кто в отношениях между юрлицом и самозанятым. и Самозанятый оказался бывшим работником.

На дворе XXI век, а в Минтруде упорно не хотят знать, что в России есть ИП и самозанятые. И потому до сих пор не решен вопрос, Как рассчитать доход ИП на ЕНВД для оформления пособия на ребенка с 3 до 7 лет.

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Отдельное основное средство или нет? Этот вопрос частенько возникает при установке какого-либо оборудования в здании.

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