Капитальные вложения, новый ФСБУ. Часть 3

Продолжаем разбор ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», начатый здесь и здесь.

После приведения объекта капитальных вложений в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях, он признается объектом основных средств (п. 18 ПБУ 26/2020). В регистрах бухгалтерского учета эта операция подлежит отражению проводкой:

Дебет счета 01 Кредит счета 08

При осуществлении капитальных вложений в недвижимость одним из доказательств завершения строительства может быть признано получение разрешения на ввод в эксплуатацию (ст. 55 ГСК РФ).

Однако получение разрешения на ввод еще не свидетельствует однозначно о том, что объект сразу можно использовать в тех целях, для которых он предназначен.

Напомним еще раз, что выданное разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости (и это не обязательно объект основных средств) представляет собой документ, который удостоверяет выполнение его строительство в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство (п. 1 ст. 55 ГСК РФ).

Выданное ранее разрешение на строительство (п. 1 ст. 51 ГСК РФ) удостоверяет, что представленная застройщиком проектная документация соответствует градостроительному плану земельного участка.

Таким образом, разрешение на ввод подтверждает только то, что участниками строительства выполнены все работы, предусмотрены разработанным ранее проектом. Но проектно-сметная документация (ПСД) не обязательно содержит весь перечень работ, которые необходимо выполнить для того, чтобы объект начал функционировать.

Например, в ПСД, на основании которого было получено разрешении на строительство, может быть и не предусмотрен комплекс отделочных работ, или монтаж оборудования. На их выполнение, допустим, застройщик (он же инвестор) намеревается заключить договор с другим подрядчиком (и не с тем, который возводил само здание) уже после получения разрешения на ввод.

Следовательно, и после получения разрешения работы в здании еще могут продолжаться. Затраты на их проведение также должны быть отнесены на увеличение его стоимости.

И только после того, как руководство организации-инвестора примет решение о пригодности объекта основных средств к эксплуатации, оно будет переведено в регистрах бухгалтерского учета из вложений во внеоборотные активы (балансовый счет 08) в основные средства (балансовый счет 01).

К аналогичным выводам в свое время пришел и Президиум ВАС РФ.

В постановлении от 16.11.2010 № ВАС-4451/10 (доведенным до сведения налоговых органов письмом ФНС России от 12.08.2011 № СА-4-7/13193@) отмечено, что выдаваемое на основании ст. 55 ГСК РФ разрешение на ввод объекта в эксплуатацию само по себе не может рассматриваться в качестве безусловного доказательства доведения строящегося объекта до состояния готовности и возможности его эксплуатации. Этот документ удостоверяет иные характеристики объекта. А именно, его соответствие градостроительному плану земельного участка и проектной документации и выполнение строительства согласно разрешению на строительство.

При выполнении после получения разрешения на ввод в эксплуатацию отделочных работ для доведения объекта до состояния, пригодного к использованию, основания для квалификации этого объекта в качестве основного средства отсутствуют.

В дальнейшем такие же выводы сделаны в определении ВАС РФ от 01.12.2011 № ВАС-11429/11 по делу № А27-13785/2010, в постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.10.2020 № Ф08-8073/2020 по делу № А63-14886/2019, и ряде других судебных актов.

Финансовое ведомство также согласилось с вышеуказанными выводами.

Так, в письме Минфина России от 23.07.2019 № 03-03-06/1/54727 отмечено, что расходы, связанные с содержанием основного средства, осуществленные до ввода его в эксплуатацию, включаются в первоначальную стоимость основного средства и учитываются через механизм начисления амортизации.

Таким образом, завершение капитальных вложений и включение объекта в состав основных средств должно быть произведено на основании решения руководства организации, оформленного соответствующим организационно-распорядительным документом. За образец такого документа можно взять Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ОС-1а), форма которого утверждена постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7.

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И обращаем внимание, что решение о признании объекта пригодным к эксплуатации принимает не бухгалтерия, а соответствующие инженерно-технические службы организации.