Три шага работодателя, если у сотрудника коронавирус

Забота о здоровье сотрудников требует применять меры, о которых регулярно говорят власти и Роспотребнадзор. Здесь важно действовать точно и четко, несмотря на то, что разъяснения надзорных органов крайне скудны.

Для примера – ситуация у одного из наших клиентов. «У нас одна из сотрудниц заболела, и первый тест на коронавирус положительный. Какие наши действия, и как быть, если она всю прошлую неделю работала в офисе?»

Не допускать к работе

Главная задача компании в такой ситуации – не допускать на рабочее место и территорию при подтвержденном диагнозе. Для этого потребуется приказ, с который надо ознакомить работника, хотя бы по электронной почте. Или даже любым возможным способом – даже по телефону. Оплата работнику будет зависеть от того, есть ли у него больничный или он продолжит трудиться удаленно, если вы подпишете с ним дополнительное соглашение об этом.

Если же вы получите предписание Роспотребнадзора об отстранении человека, надо будет его отстранить на основании ст. 76 ТК РФ. Эта процедура также оформляется приказом, в котором вы указываете основание, срок и условия оплаты на период отстранения. В соответствии с законом, пока человек отстранен, зарплата ему не начисляется.

Провести дезинфекцию

Второе важное действие – провести дезинфекцию после того, как сотрудник отправился домой или госпитализирован. Это действие также лучше регламентировать – издать приказ, назначив ответственного и сроки санитарной обработки. Как вариант, можно заключить договор со специализированной организацией.

Требование о дезинфекции, как правило, приходит от Роспотребнадзора, когда он получит информацию о заболевшем сотруднике. И в этом документе указывается срок и порядок ее проведения. Но мы рекомендуем не ждать письма из ведомства, а сразу обрабатывать помещения. Кроме того, для борьбы с вирусом можно проводить профилактическую и очаговую дезинфекцию.

Отдельных норм о порядке санобработки нет, поэтому оптимально будет ориентироваться на п 6.4 СП 3.1.3597-20 о заключительной дезинфекции. Ее проводят после госпитализации работника или после его выздоровления. В частности, воздух при отсутствии людей стоит обрабатывать ультрафиолетом или аэрозольным средствами.

А далее надо руководствоваться письмом Роспотребнадзора от 20.04.2020 N 02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19». Оно рекомендует проводить ежедневную влажную уборку помещений и мест общего пользования, обрабатывать ручки, поручни, столы, оргтехнику и другие контактные поверхности каждые 2-4 часа. Кроме того, необходимо применять рециркуляторы воздуха и регулярно проветривать помещения.

Контактные лица

В случае заболевания человека у вас, скорее всего, попросят список контактных лиц. Но направлять его нужно только при запросе от Роспотребнадзора. Проблема здесь в том, что ни в одном нормативном акте не прописано, кто такие – контактные лица.

В этой связи мы рекомендуем ориентироваться на руководство ВОЗ от 17.03.2020 «Уход на дому за пациентами с COVID-19 с легкими симптомами и мониторинг контактных лиц», в котором есть детальные описания. Например, контактное лицо – человек, который общался лицом к лицу с заболевшим в пределах 1 метра в течение более 15 минут, передвигался в непосредственной близости на любом транспорте, пребывал в той же закрытой среде (использование рабочего места) в течение любого времени и т.д.

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