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План финансово-хозяйственной деятельности 2021. Федералы, вы в курсе, что у вас новый Приказ №168н?

Ноябрь заканчивается, зима близко и учреждениям пора бы уже подготовить План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год. Мы поинтересовались у некоторых подписчиков «Клерка» — работников федеральных бюджетных учреждений — и, оказалось, что далеко не все еще слышали о новом Приказе 168н, определяющем новый порядок подготовки ПФХД. До недавнего времени и мы, признаемся, о нем не знали. Мы решили разобраться, что нового принес приказ № 168н и заодно просветить наших читателей.

На самом деле существуют два приказа Минфина, похожих, как близнецы, своими номерами, но разных по содержанию и требованиям. Приказ 186н и более новый Приказ № 168н.

Приказ 186н

Приказ Минфина от 31 августа 2018 г. N 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения». В данный момент в действии, актуален для всех бюджетных учреждений, в том числе и федеральных.

Ключевая особенность этого приказа — в ПФХД обязательно должны быть расчеты обоснований доходов и расходов. Однако для этого нет утвержденных форм документов, есть лишь рекомендованные Минфином.

Из-за отсутствия определенности, что и как правильно составлять, часть бюджетных учреждений такие обоснования, в нарушение требований, просто не делали, что выяснялось, разумеется, только при проведении проверки контрольными органами.

Правда, сложно винить исполнителей — никаких толковых инструментов для расчета обоснований им не дали, формы сами, мол, придумайте, но отчитаться не забудьте. Зато в новом приказе форм для заполнения — хоть отбавляй.

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Приказ 168н

Этот приказ Минфина от 17.08.2020 г. № 168н «Об утверждении Порядка составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений» более свежий. Зарегистрирован в Минюсте 14 сентября.

Вот чем он отличается от Приказа 186н:

  • ПФХД должен составляться и вестись в системе Электронный бюджет. Исключение составляют только документы и сведения, которые относятся к государственной тайне.

Откроем и мы «тайну» — функционал ЭБ так себе, несмотря на наличие требований к ведению ПФХД и всех обоснований к нему в электронном виде, сам «Электронный бюджет» таким функционалом не обладает от слова «совсем». Кто-нибудь считает, что до конца года все необходимое на портале появится? Вот и мы так не думаем.

  • Приказ содержит новую рекомендованную форму ПФХД, в том числе с обоснованиями доходов и расходов. Формы более подробные и соответственно объемные. Каждая цифра, каждый показатель ФХД должны быть обоснованы и расписаны до копейки.
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Кроме того, данным приказом:

  • уточнен перечень таблиц и требования к их содержанию;

  • внесено уточнение о том, что План должен составляться на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат в соответствии с установленными Приказом требованиями;

  • введена дополнительная норма по раскрытию источников доходов (по видам финансового обеспечения) и выплат по видам расходов в Таблице 2 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)»;

  • введена обязанность обособленных (структурных) подразделений (филиалов) формировать ПФХД с учетом взаиморасчетов между головным учреждением;

  • уточнен порядок формирования показателей плана и обоснований (расчетов) плановых показателей по соответствующим кодам бюджетной классификации;

  • добавлена дополнительная детализация таблицы по закупкам в разрезе источников финансирования и договорных обязательств с применением 44-ФЗ и 223-ФЗ;

При представлении ПФХД на утверждение теперь обязательно прикладывать обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам и выплатам, используемые при формировании ПФХД.

Что будет за отсутствие обоснований в ПФХД

Как таковой, ответственности за ошибки в ПФХД, за его отсутствие или отсутствие в нем обоснований нет. Есть случаи квалификации отклонения от утвержденных показателей плана ФХД, как принятие руководителем организации необоснованного решения (п. 9 ст. 81 ТК РФ), что является основанием для применения дисциплинарного взыскания в форме увольнения (ст. 192 ТК РФ).

В госзакупках есть свои статьи КоАП, в частности, статья 7.29.3 — за отсутствие обоснования закупки. В статье предусмотрены санкции для руководителя организации в виде штрафов, самый большой до 100 тысяч рублей.

При этом, проверяющие структуры отсутствие обоснований расходов могут вполне расценить, как некие коррупционные составляющие, с весьма неприятными последствиями для того же руководства бюджетной организации, вплоть до уголовного наказания (в зависимости от суммы, полученной / потраченной необоснованно субсидии и обстоятельств).

В любом случае пострадает руководитель, а значит, ему в первую очередь стоит радеть за полное и прозрачное обоснование бюджетных расходов.

Комментарий эксперта

Пока на «Клерке» не так много новостей и статей, связанных с бюджетным учетом и планированием. Недавно в блогах появилась статья на тему ПФХД 2021 от компании ФИНАТЕК, с представителем которой Борис Мальцев недавно брал интервью.

Мы попросили Андрея Макарова, руководителя коммерческого отдела компании ФИНАТЕК прокомментировать ситуацию:

«Общаясь с заказчиками из федеральных учреждений, мы однозначно сделали вывод, что 2/3 о новом Приказе № 168н вообще не в курсе. В «Электронном бюджете» требуемого Приказом функционала на данный момент нет, а вот санкции к госучреждениям за невыполнение того, что невозможно выполнить в принципе, наверняка будут.

Например, у Минобрнауки уже есть подобный опыт. В ведомстве порядка семисот учреждений, есть ведомственный ресурс по адресу www.cbias.ru, предназначенный и для того, чтобы вносить данные ПФХД. Импорта данных нет, расчетов-обоснований нет. Обращения отдельных учреждений к разработчикам cbias.ru не приносят результатов. В итоге все приходится делать руками.

В связи с принятием приказа 168н с 2021 года такая же ситуация складывается для всех федеральных учреждений. Есть «Электронный бюджет», на котором точно также нет протокола импорта данных Плана ФХД и расчетов-обоснований доходов и расходов.

Наш сервис нужен для того, чтобы облегчить жизнь экономистам, занимающимся составлением ПФХД, весь требуемый функционал в системе есть. Но самый частый вопрос по функционалу от наших федеральных заказчиков — есть ли выгрузка в «Электронный бюджет»? И это логично, нормальный человек не хочет делать одно и то же два, а, в случае Минобрнауки, три раза. Приходится отвечать честно — будет, как только появится загрузка данных на стороне «Электронного бюджета». С нашей стороны гарантируем, что при появлении протоколов загрузки данных, выгрузка из системы РАМЗЭС будет реализована в самые кратчайшие сроки.

Ну а если опять ничего не будут делать — будем обращаться вместе с учреждениями. Надеюсь, что «Клерк» также привлечет внимание к проблеме, когда исполнители некоторых используемых в госсекторе программных продуктов хотят, чтобы госучреждения работали не на результат, а занимались «мартышкиным трудом».

При этом, позитивные примеры интеграции, разумеется, есть, тот же bus.gov.ru. Надеемся, что необходимость автоматизации наконец-то признают и разработчики «Электронного бюджета». С нашей стороны гарантируем максимальное содействие, а со стороны сотен наших пользователей — благодарность и 100500 в карму."

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