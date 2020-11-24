План финансово-хозяйственной деятельности 2021. Федералы, вы в курсе, что у вас новый Приказ №168н?

Ноябрь заканчивается, зима близко и учреждениям пора бы уже подготовить План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год. Мы поинтересовались у некоторых подписчиков «Клерка» — работников федеральных бюджетных учреждений — и, оказалось, что далеко не все еще слышали о новом Приказе 168н, определяющем новый порядок подготовки ПФХД. До недавнего времени и мы, признаемся, о нем не знали. Мы решили разобраться, что нового принес приказ № 168н и заодно просветить наших читателей.

На самом деле существуют два приказа Минфина, похожих, как близнецы, своими номерами, но разных по содержанию и требованиям. Приказ 186н и более новый Приказ № 168н.

Приказ 186н

Приказ Минфина от 31 августа 2018 г. N 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения». В данный момент в действии, актуален для всех бюджетных учреждений, в том числе и федеральных.

Ключевая особенность этого приказа — в ПФХД обязательно должны быть расчеты обоснований доходов и расходов. Однако для этого нет утвержденных форм документов, есть лишь рекомендованные Минфином.

Из-за отсутствия определенности, что и как правильно составлять, часть бюджетных учреждений такие обоснования, в нарушение требований, просто не делали, что выяснялось, разумеется, только при проведении проверки контрольными органами.

Правда, сложно винить исполнителей — никаких толковых инструментов для расчета обоснований им не дали, формы сами, мол, придумайте, но отчитаться не забудьте. Зато в новом приказе форм для заполнения — хоть отбавляй.

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Приказ 168н

Этот приказ Минфина от 17.08.2020 г. № 168н «Об утверждении Порядка составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений» более свежий. Зарегистрирован в Минюсте 14 сентября.

Вот чем он отличается от Приказа 186н:

ПФХД должен составляться и вестись в системе Электронный бюджет. Исключение составляют только документы и сведения, которые относятся к государственной тайне.

Откроем и мы «тайну» — функционал ЭБ так себе, несмотря на наличие требований к ведению ПФХД и всех обоснований к нему в электронном виде, сам «Электронный бюджет» таким функционалом не обладает от слова «совсем». Кто-нибудь считает, что до конца года все необходимое на портале появится? Вот и мы так не думаем.

Приказ содержит новую рекомендованную форму ПФХД, в том числе с обоснованиями доходов и расходов. Формы более подробные и соответственно объемные. Каждая цифра, каждый показатель ФХД должны быть обоснованы и расписаны до копейки.