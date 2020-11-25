Как написать претензию работодателю о невыплате заработной платы

Составление претензии администрации организации — это один из способов получить вознаграждение за труд как можно скорее, а также компенсацию за несвоевременную выплату. О том, как грамотно составить и передать документ работодателю, читайте далее.

Основания для претензии

В соответствии с ч. 6 ст. 136 ТК РФ зарплата должна выплачиваться работникам регулярно и в полном объеме. При этом периодичность выплат — не реже двух раз в месяц. Конкретные даты определяются в каждой организации.

Таким образом, если работник не получает заработную плату в течение срока, превышающего 15 дней, у него появляются основания требовать от работодателя погашения задолженности.

Важно отметить, что способов защиты прав несколько. Например, работники в силу положений ст. 142 ТК РФ могут приостановить работу, предварительно письменно уведомив об этом работодателя; обратиться в трудовую инспекцию, органы прокуратуры.

Что же касается претензии, то строго формально ее составление не является обязательным этапом для обращения в трудовую инспекцию или для прекращения работы. Однако сам факт наличия единства работников в намерении отстаивать свои права и первый шаг в этом направлении — это крайне тревожный сигнал для администрации предприятия.

Соответственно, в большинстве случаев администрация вынуждена вести переговоры с работниками и идти на уступки, даже в той ситуации, когда задержка зарплаты вызвана тяжелыми экономическими условиями на самом предприятии.

Правила составления претензии

Нормативно закрепленных правил или требований к содержанию претензии не существует. Поэтому подобные документы составляют исходя из общих правил юридической техники.

Документ включает:

титульную часть, в которой указывается, кому адресуется претензия и от кого, название документа, дата и место составления;

описательную часть, в которой описана история возникновения задолженности по зарплате;

мотивировочную часть, где указываются ссылки на нормы ТК РФ, например на положения ст. 136 ТК РФ, коллективного соглашения или трудовых договоров с работниками, которые обязывают администрацию организацию платить зарплату вовремя;

резолютивную часть, где указываются требования работников погасить задолженность, обозначаются сроки и те действия, которые готовы предпринять работники в случае неисполнения их требований.

Порядок подачи претензии

На практике существует два способа подачи претензии:

непосредственно представителю работодателя;

по почте.

Первый способ быстрее и проще. Для этого претензия изготавливается в двух экземплярах, один из которых передается представителю работодателя в руки. Соответственно, на втором экземпляре принявший документ сотрудник должен указать должность, инициалы, дату получения документа и поставить подпись. Далее претензия в кратчайшие сроки попадет на стол руководителю организации или иному компетентному руководителю.

Минусом данного варианта является возможность отказа в приеме претензии. Так как многие сотрудники попросту не хотят брать на себя ответственность за прием таких документов. При этом закон не обязывает их принимать их.

Соответственно, в случае отказа претензию необходимо направлять по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Отказаться от такого письма работодатель не сможет, и претензия будет им получена.

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Дальнейшие действия работника

Дальнейшие действия работника будут зависеть от реакции администрации предприятия на претензию. В том случае, если требования выполнены не будут, сотрудники могут прекратить работу до погашения задолженности либо обратиться в контрольно-надзорные органы. Если же работодатель частично идет навстречу, то, как поступать в каждой конкретной ситуации, необходимо решать работникам исходя из экономической ситуации на предприятии и других обстоятельств.

Написание претензии — это важный шаг на пути отстаивания своих интересов в случае задержки зарплаты, который не требует значительных временных или финансовых затрат.